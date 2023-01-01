В Ростове воришка в новогоднюю ночь пришел грабить чемпионку Европы по кикбоксингу

Увы, и такой прекрасный праздник, как Новый год, не обходится без происшествий. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Увы, и такой прекрасный праздник, как Новый год, не обходится без происшествий. Не зря же, в канун новогодних и Рождественских праздников все службы быстрого реагирования переходят на усиленный вариант несения службы.

Вместе с действующими сотрудниками и ветеранами правоохранительных органов вспоминаем наиболее яркие и поучительные истории.

ИСТОРИЯ № 1: «УДАР КУРАНТОВ»

Эту историю корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» рассказали ростовские оперативники. Случилась она несколько лет назад в Пролетарском районе нашего города.

Вечером 31 декабря недавно освободившийся из мест лишения свободы бывалый грабитель, бродил по Нахичевани и заглядывал в окна первых этажей, выискивая подходящую квартиру. Например, чтобы хозяева собрались, потушили свет и отправились в новогоднюю ночь в гости. И тогда бы он залез в квартиру, где было бы, чем поживиться…

В одном из окон он увидел девушку, хлопочущую на кухне. В других квартирах уже садились за стол, провожать старый год, а она все еще была одна. Показалось, что ждет кого-то и грустит.

Обращайте внимание на посторонних людей у вашего подъезда. Фото: Евгения ГУСЕВА

Злоумышленник решил, что это удобный вариант: с хрупкой девушкой справиться сможет в два счета. В квартире - есть, что взять. В итоге, легко справился с замком. Зашел в прихожую. Увидел удивленную хозяйку, вышедшую из кухни и спросившую: «Вы кто?» А дальше… Очнулся он уже в райотделе, в наручниках. И уверял, что тогда послышался бой курантов. А ему на голову упала балка внутридомового перекрытия.

- Какая еще балка? – переспрашивал его дежурный сотрудник.

На самом деле произошло вот что: девушка, в квартиру которой пробрался грабитель, оказалась действующей чемпионкой Европы по кикбоксингу. И удар ногой в голову с разворотом – был ее коронным и хорошо отработанным приемом. Она ждала жениха, спешившего к ней из другого города. Вместо него увидела в прихожей незнакомца. Быстро поняла, что это жулик и применила прием. А потом вызвала правоохранителей. Эффект от ее коронного удара был столь ошеломительным, что новогодний грабитель был уверен, что на него рухнула балка.

ИСТОРИЯ № 2: «ОПАСНЫЕ КОЛЯДКИ»

Это была, пожалуй, самая страшная история, случившаяся в рождественский сочельник в 2010 году в Первомайском районе нашего города.

Следуя народным традициям, две девочки 13 и 14 лет отправились колядовать в домах своего микрорайона на улице Вятской. И на свою беду позвонили в квартиру 34-летнего ростовчанина, состоявшего на учете у психиатра. Он заманил девчонок в квартиру угощениями. А сам, подсыпал им в лимонад психотропные вещества. Негодяй сутки держал и мучил девочек взаперти в своей квартире. Пока родители с сотрудниками правоохранительных органов искали их по всему городу.

Каким-то чудом старшей удалось прийти в себя и сбежать из той квартиры. В шоковом состоянии ее обнаружил на детской площадке у дома полицейский патруль. Она рассказала о случившемся. Но когда правоохранители начали штурм квартиры извращенца, тот выбросил вторую девочку с балкона. Она умерла в реанимации.

34-летний ростовчанин был задержан. Суд отправил его на принудительное лечение.

ИСТОРИЯ № 3: «ДЕЛО ЧЕСТИ»

- Дело было в Аксае. В начале «нулевых». Вызывает начальник местной милиции. В его подъезде, этажом выше, на новогодние праздники обворовали квартиру. Причем, вынесли все среди бела дня. Говорит: «Раскрыть это преступление в короткие сроки – дело чести! Иначе, как я соседям в глаза буду смотреть!» - вспоминает ветеран ростовского сыска, возглавлявший в свое время ОВД Пролетарского района Ростова-на-Дону и оперативно-сыскной отдел Управления МВД по Ростову-на-Дону, полковник полиции Андрей Вячеславович Пашков.

В период новогодних праздников происходит всплеск краж. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Андрей Вячеславович прибыл по адресу, откуда похитили деньги, золотые ювелирные украшения, дорогую женскую норковую шубу, телевизор и другую бытовую технику.

- Вышел я во двор, смотрю, а прямо напротив подъезда – ларек, где торгуют всякой мелочью. В ларьке торгует паренек в очках. Думаю, должен был он видеть, если из подъезда выносили вещи. И точно! Парень говорит: видел, мол, двух мужчин подозрительного вида, которые носили и грузили вещи в «девятку». Лиц, правда, не запомнил, но номер машины на всякий случай записал! – продолжает Андрей Вячеславович.

По номеру машины быстро «пробили» ее хозяина. Оказалось, живет в Аксае. Выяснилось, мужчина недавно переехал в наши края из другого региона. Рассказал: ехал по дороге, остановил у обочины парень. Попросил за денежку перевезти вещи из одной квартиры в другую. Объяснил: якобы, на Новый год разругался с женой.

«Я еще удивился, мол, так с женой разругался, что и шубу ее забираешь! А он мне в ответ: «Я ее купил, я ее и забираю!», - сообщил владелец «девятки».

Он же показал оперативникам подъезд многоквартирного дома в самом конце Александровки в Ростове, возле которого выгрузил вещи, высадил этого пассажира и его друга.

- Отправились мы туда с моими коллегами. Еще оперативника одного прихватили с собой такого крепкого, на случай, если жулики окажут активное сопротивление, - делится ветеран.- Позвонили в квартиру на первом этаже. Вышла пенсионерка. Представились. Стали ее расспрашивать, не беспокоит и не хулиганит ли кто из соседей. У бабушки оказалось чуть ли не полное «досье» на всех ее соседей. Особое возмущение пенсионерки вызывала молодая особа, проживающая в квартире на третьем этаже. Пожилая женщина возмущалась, что к ней днями и ночами ходят подозрительные мужчины, шумят и мусорят в подъезде, а недавно, так вообще подогнали машину и таскали туда-сюда какие-то вещи в квартиру этой девицы.

Отправились на третий этаж. И только оказались на пороге квартиры этой особы, как увидели и похищенный из Аксая телевизор, и норковую шубу на вешалке, точь-в-точь, как из описи краденого.

«А что здесь такого? Шубу и телевизор мне подарили мои друзья – Рома и Владик. С чего бы это? А в Новый год и за красивые глаза! Имею право принимать такие подарки! – сходу заявила девица.

Многие семьи, уезжая в зимние отпуска, оставляют свое жилье и имущество без присмотра. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дальше было все почти так, как в детективе «Место встречи изменить нельзя». Ей сказали, что вещи эти краденные, о чем незамедлительно будет составлен протокол. И в доме у нее теперь будет засада.

- Нашему оперативнику, который крепыш, нужно было срочно отвезти отчет в главк на Садовой. Мы его отпустили на несколько часов, решив, если что, и сами вполне справимся с этими Ромой и Владиком, личности которых уже пробили по своим учетам. Он свой отчет быстро сдал. И отправился на остановку, чтобы сесть на автобус, следующий в Александровку. И там вдруг увидел этих Рому и Владика. Они тоже ждали автобус. Наш опер попытался их тут же задержать. Он был в гражданском. А эти двое, стали звать на помощь, бросились к постовому сотруднику ГАИ с криками, что на них напал бандит. И пока тот разбирался, убежали. Наш оперативник вернулся расстроенным. Не то слово! Он считал, что сорвалась вся операция. И тут вдруг – звонок в дверь. Хозяйка спрашивает: «Кто?» А ей отвечают Рома и Владик. Они, правда, опять попытались сбежать. Но не тут-то было. Получили свой срок за кражу. Оказалось, что у Ромы этого в доме, где обворовали квартиру, жила теща. Он к ней ходил и приметил ее соседей. Вот так, было раскрыто дело чести, - рассказал ветеран ростовского сыска.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Спасенные на дороге

- История произошла в прошлом году 2 января. Поздним вечером группа задержания вневедомственной охраны патрулировала свой «квадрат» в Ворошиловском районе. Вдруг, прямо на проезжей части остановился легковой автомобиль, из-под капота которого повалил дым и распространялся характерный запах гари.

В салоне задымившейся машины находились женщина и двое маленьких детей. А хозяин семейства как раз открыл капот и оттуда вырвались языки пламени. Патрулировавшие участок росгвардейцы вызвали спасателей, вывели из машины пассажиров и помогли сбить пламя автомобильными огнетушителями.

Оказалось, семья с маленькими детьми возвращалась из гостей. Когда вдруг произошло это ЧП. Глава семьи и его супруга искренне поблагодарили сотрудников вневедомственной охраны за спасение.

КОНКРЕТНО

Мел на ручке и не болтать о планах

- Хотим напомнить, что в период новогодних праздников происходит всплеск краж. Многие семьи, уезжая в зимние отпуска, оставляют свое жилье и имущество без присмотра, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ростовской области. - Однако, у злоумышленников нет выходных. Так что, поменьше информируйте знакомых о своих поездках.

Обращайте внимание на посторонних людей у вашего подъезда. Проверьте освещение в нем. А владельцам гражданского оружия напоминают о соблюдении правил его хранения в специальных сейфах по месту жительства, категорическом запрете его использования в пределах населенных пунктов, передачи другим лицам и ношении в состоянии алкогольного опьянения.

В свою очередь, ветеран ростовского сыска Андрей Пашков рассказал о некоторых хитрых приемах новогодних «домушников». Например, чтобы выяснить, надолго ли уехали хозяева, злоумышленники оставляют на входных дверях так называемые «сторожки».

- Насыпают на дверную ручку немного муки или строительного мела. Гости ручку обычно не дергают, а звонят в звонок. А вот если в квартиру входили и выходили, то мел с ручки тогда осыплется. Если увидели на ручке своей двери такой «маяк», то, значит, за вашей квартирой следят, - рассказал оперативник.

- Особое внимание в период новогодних праздников необходимо уделять безопасности детей. Необходимо контролировать, где они и с кем. Предупредить, чтобы не шли никуда с незнакомыми людьми и не заходили в незнакомые квартиры, - подчеркнули в следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области.

Так что будьте внимательны. И счастливого вам Нового года!

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