«Что-то выкидывают, на остальное гнут цену»: ростовские продавцы откровенно рассказали о причинах подорожания овощей и фруктов

Рассказываем, стоит ли ждать снижения цен. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В первые три месяца 2023 года в Ростовской области резко подорожали овощи и фрукты. По данным службы госстатистики Ростовской области, с января по март плодоовощная продукция в регионе повысилась в цене сразу на 20%.

На втором месте по удорожанию оказались яйца - почти 14%. На этом фоне рост стоимости молока и молочной продукции, рыбы, подсолнечного масла и алкоголя оказался не столь быстрым и не превысил 2%.

О причинах повышения и реальных ценах расспросили обычных продавцов на рынках города.

ДОРОЖАЕТ, НО НЕ ВСЕ

- Сейчас, наоборот некоторые продукты начали дешеветь, - огорошила продавец Татьяна. - Помидоры, огурцы – их стало больше, и они упали в цене. Везут из Махачкалы, Азербайджана, плюс - наши местные, тепличные появились, и они стали доступнее. В зависимости от сорта, цена упала от 50 до 100 рублей за килограмм. Если в январе закупочная цена на помидоры была 350 - 400 рублей, то сейчас - 250-260 рублей.

Но зато поднялась цена на все коренья – картофель, лук, свекла и морковь. Лук - вообще отдельная история. Сейчас он на оптовом рынке стоит от 50 до 75 рублей за килограмм, и это закупочная цена. Большие проблемы сейчас с ним: он весь мягкий и прорастает. А хороший, который везут, например, из Крыма, дорогой. Вот уже и капуста молодая упала в цене. Был она на закупке 180 – 200 рублей за килограмм, а сейчас 70 – 80 рублей.

БОРЩЕВОЙ НАБОР ПОДОРОЖАЛ

- С картошкой такая же ситуация, - вздыхает ее коллега по прилавку Сергей. - Сезон уже заканчивается, скоро пойдет новый урожай, а прошлогодний картофель гниет и чернеет.

Много уже овощей не товарных. А это же убыток. Все перебирают, что-то выкидывают, на остальное гнут цену, чтобы компенсировать затраты. Из нового урожая подорожал редис, но сейчас были праздники, соответственно, и цена завышенная. Она опустится, потому что редиса очень много.

Свекла, морковь – тоже растут в цене. Вот, если сейчас собрать борщевой набор, то он выйдет в районе 300 рублей, без учета мяса, а в декабре такой же набор собирали за 200 – 220.

ВЕСЕННЯЯ ЗАВИСИМОСТЬ

- Апельсины и мандарины подорожали, - делится Татьяна, - опять же - сезон проходит. Груша дешевеет, потому что в Аргентине и Чили сейчас идет сбор урожая этого года, и проблем с поставками нет. Слива пока дорогая, как и нектарины, и клубника. Нашей еще пока нет, а даже если и есть, то в мизерных количествах, и качество не соответствует цене: она зеленоватая и кислая. Мы ее на продажу не берем. Пока только из Турции и Греции.

Я бы не сказала, что растут именно цены. Это ежегодная ситуация, сезонность. Это временный промежуток. Всю жизнь так было: в марте, апреле, мае заканчиваются все овощи прошлогоднего урожая и портятся. Вследствие этого и цену поднимают люди, чтобы компенсировать затраты. Но скоро все начнет дешеветь. Еще месяц и цены стабилизируются.

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