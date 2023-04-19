«Квартира с личным двориком»: ростовчане рассказали, как нашли недвижимость своей мечты

Ростовчанка Гелена Марченко рассказала о том, как их семья выбирала квартиру. Фото: предоставлено ГК «Альянс».

Покупка недвижимости – важный этап в жизни любого человека. Поэтому к выбору квартиры необходимо подходить с умом. Учитывать надо все: и планировку, и социальную инфраструктуру, и то, кто будет жить с вами по соседству.

Ростовчанка Гелена Марченко рассказала о том, как их семья выбирала квартиру.

- Мы очень долго искали квартиру мечты, потому что ни один ЖК не отвечал нашим требованиям. Обязательными условиями были наличие охраняемого двора без машин, безопасная детская площадка, а также квартира с функциональной планировкой и высокими потолками. Когда мы зашли в отдел продаж ЖК «Измаильский экоквартал» и нам показали квартиру с личным двориком, провели экскурсию по двору, то в течение 10 минут нами было принято решение, что мы остаемся именно у этого застройщика. Мы доверились и не пожалели, - поделилась она своим опытом.

Родители могут быть абсолютно спокойны за своих детей - ведь во дворе нет машин, это закрытая, охраняемая территория. Фото: предоставлено ГК «Альянс».

БЕСЕДКИ И ФОНТАН

Отметим, в ЖК «Измаильский экоквартал» есть благоустроенная закрытая территория. Во дворе комплекса высажены различные кустарники, цветочные клумбы и вечнозеленые растения с учетом сменяемости сезонов. У жильцов есть прекрасная возможность побыть наедине с природой и отдохнуть, для этого во дворе разместились беседки, скамейки и фонтан. Для занятий спортом на свежем воздухе обустроена workout-зона, уличные тренажеры, столы для тенниса.

На территории комплекса несколько игровых зон для детей разного возраста. Родители могут быть абсолютно спокойны за своих детей - ведь во дворе нет машин, это закрытая, охраняемая территория.

ШУМ ИЗ СОСЕДНЕЙ КВАРТИРЫ НИКТО НЕ УСЛЫШИТ

В домах ЖК выполнена качественная шумоизоляция, которая обеспечивает акустический комфорт, улучшение разборчивости речи и исключает эффекта эха.

В каждой квартире есть шумоизоляция пола под стяжкой, а смежные с соседями стены выложены в два кирпича. Фото: предоставлено ГК «Альянс».

Межквартирные стены возведены из двух кирпичей, что также положительно сказывается на звукоизоляции. Ведь именно кирпич блокирует низкочастотный шум на 70-80%. А значит спокойствие обеспечено для всех соседей.

- Не каждый может финансово позволить самостоятельно сделать профессиональную шумоизоляцию. В «Измаильском экоквартале» такая опция уже предусмотрена застройщиком: в каждой квартире есть шумоизоляция пола под стяжкой, а смежные с соседями стены выложены в два кирпича. Поэтому мы уверены, что у нас в квартире будет комфортно и тихо, даже когда у других - громко, - говорит жительница комплекса Ольга Крутоверцева.

УДОБНЫЕ МЕСТА НА ПАРКОВКЕ

Одним из основных преимуществ комплекса «Измаильский экоквартал» является современный и технологичный подземный паркинг. Скоростной лифт из подъезда, камеры видеонаблюдения, заметная разметка - все это важные составляющие для спокойствия жильцов и безопасности автомобиля.

Никита Селиванов считает подземную парковку в жилом комплексе максимально удобной. Фото: предоставлено ГК «Альянс».

- У меня удобный доступ к авто из подъезда, с территории двора и аллеи. Я не переживаю за безопасность и не трачу время на подготовку к поездке. Автомобилю в паркинге комфортно: проезды широкие, машиноместо удобное - это важно, чтобы удобно маневрировать. Плюс, он очень красивый - въезжаешь, а у тебя перед глазами панорамное остекление с шумящим платаном и естественным светом, - говорит житель комплекса Никита Селиванов.

СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Отметим, что «Измаильский экоквартал» - семейный ЖК бизнес-класса, а это значит, что жильцы получают больше возможностей для социальных контактов и общения. Анна Панас отмечает неоспоримое преимущество комплекса в том, что соседи - люди, которые с тобой на одной волне.

- Еще не заселившись, не познакомившись очно, мы уже не раз помогли друг другу делом: консультация по волнующему вопросу, покупка нужного материала, поиск нужного специалиста, встречи по интересам – это еще один, уже проверенный бонус нашего ЖК, - рассказала ростовчанка.

Анна Панас отмечает неоспоримое преимущество комплекса в том, что соседи - люди, которые с тобой на одной волне. Фото: предоставлено ГК «Альянс».

Отметим, сейчас в ЖК «Измаильский экоквартал» завершается строительство III этапа. Собственники I и II очередей более 6 месяцев назад получили ключи.

Продажи в третьей очереди уже стартовали. Сейчас квартир осталось всего 46. Их площадь от 39 до 120 кв.м.

Третий этап представляет собой четыре полностью кирпичных корпуса высотой от 10 до 14 этажей. На каждом этаже — от 2 до 5 квартир. Жилой комплекс выделяется трехметровыми потолками и панорамным остеклением.

ГК Альянс предлагает приобрести квартиры в III очереди строительства с ремонтом «под ключ» в подарок. Это прекрасный вариант, чтобы ускорить переезд и сэкономить на ремонте до 1,5 млн. рублей. Предложение распространяется на однокомнатные и двухкомнатные квартиры, которые участвуют в акции. Увидеть качество будущих квартир и материалы отделки можно уже сейчас при посещении демонстрационного этажа.

Увидеть качество строительства, а также записаться на обзор комплекса и доступных планировок можно в офисе продаж по телефону: 8-863-204-62-04.

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