В Ростовской области приводят в порядок памятники героям Великой Отечественной войны

Донские спасатели и пожарные благоустраивают территорию у мемориалов и мест захоронений ветеранов ВОВ. Фото: сайт donland.ru.

В преддверии празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне донские спасатели и пожарные приводят в порядок памятники героям военных лет, а также места захоронения ветеранов. 7 лет назад, в преддверии празднования 70-й годовщины Великой Победы, специалисты областных служб экстренного реагирования взяли на себя шефские обязательства.

В прошлом году благодаря увеличению количества пожарных частей в регионе возросло и число захоронений участников Великой Отечественной войны, над которыми взято шефство, отметил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

- В общей сложности сегодня под присмотром поисково-спасательных и пожарных подразделений Дона находится около сотни памятников и захоронений участников Великой Отечественной войны, - рассказал замгубернатора. – Ежегодно более тысячи донских спасателей и пожарных совместно с администрациями районов и городов, ветеранскими, общественными организациями Ростовской области проводят работу по ремонту и приведению в порядок мемориалов и памятников.

Они не только благоустраивают прилегающую к памятникам территорию, но и красят, реставрируют, а иной раз проводят работы по полному восстановлению утраченных деталей мемориалов.

Например, у обелиска вблизи хутора Решетовка Куйбышевского района специалисты областной пожарной части №227 скосили сорняки и отремонтировали ограду. А в прошлом году у обелиска высадили деревья, которые успешно принялись и уже подросли.

Спасатели Таганрогского подразделения областной службы спасения на воде навели порядок в Неклиновском районе. Они благоустроили территорию у памятника жителям села Беглица, расстрелянным во время немецко-фашистской оккупации.

В Каменском районе подготовку к Дню Победы провели сотрудники Старостаничного поисково-спасательного отряда. Возле захоронений ветеранов был убран сухостой и мусор.

Напомним, что на Дону также проходит месяц волонтерского движения по оказанию ветеранам Великой Отечественной помощи в благоустройстве домов и придомовых территорий. В нем принимают участие предприятия и организации, волонтеры и учащиеся.