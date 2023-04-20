Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров: об электронных повестках, призывном возрасте и мобилизации

Военком ответил на главные вопросы по весеннему призыву - 2023. Фото: Наталья Захарченко

Весенний призыв — 2023 в разгаре, и в гостях в студии радио « КП — Ростов-на-Дону » на волне 89,8 FM военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров . Игорь Анатольевич подробно рассказал о нынешнем призыве — когда новобранцы отправляются в следственные органы, как пять молодых людей осматривают, чтобы собрать тысячи призывников. А также полковник ответил на самые популярные наши читатели — об электронных повестках, призывах призывного возраста и прокомментировал вопросы о возможности второй волны мобилизации.

— Игорь Анатольевич, с первого апреля начал весенний призыв в армию. Кто подлежит призыву в 2023 году? И сколько солдат-срочников набирается во время призыва?

- Нам нужно принять решение в отношении почти 20 тысяч донских ребят. Решение о принятии призывной комиссии под председательством главы муниципального образования, будь-то город или район, - должность Игорь Анатольевич . - Нам необходимо будет призвать около пяти тысяч парней в вооруженных силах.

Если взять анализ за последние десять лет, то их количество в весеннем призыве остается стабильным — около пяти тысяч ребят. Чуть больше — чуть меньше. По сравнению с прошлым годом чуть больше - тогда было меньше пяти тысяч.

Чтобы отправить 5 тысяч новобранцев в весенний призыв военкомат пример решение в отношении 20 тысяч ребят. Фото: Виталий ТИМКИВ

— Известно, что предусмотрен поэтапный переход на повышение призывного возраста с 18–27 лет до 21–30 лет. Коснутся ли изменения этой призывной кампании?

- Призывная кампания стартовала первого апреля и пройдет в установленные законом сроки — до 15 июля. Призыву подлежат граждане, не имеющие права на отсрочку, в возрасте от 18 до 27 лет, - уточнил Игорь Анатольевич.

- А известно в какие годы поднимется призывной возраст?

— Пока информации нет. Как только она появится, мы доведем ее до населения.

— Можете дать пояснения о сроках службы? Сколько служить срочникам этого года? Когда будет осуществляться переход на двухлетний период несения службы?

- Официальной информации о переходе на двухлетний период несения службы вообще не было, и пока она не имеет под собой никакой почвы, - успокоил призывников Игорь Анатольевич. - Военнослужащему по призыву предстоит проходить службу ровно один год.

- А что говорит закон о вручении повестки для прохождения срочной службы?

- 14 апреля президентом России подписал закон № 127 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - напомнил военный комиссар. - В нем указано, что граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестку военного комиссариата в письменной форме под расписку. Повестки направляются военным комиссариатом по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства или пребывания. Либо вручается призывнику работниками военного комиссариата или по месту работы или учебы руководителем или ответственными за военно-учетную работу должностными лицами.

Около пяти тысяч призывников отправятся в строй в этот призыв. Фото: Олег УКЛАДОВ

- А когда начнут действовать электронные повестки?

— Работа по цифровизации уже идет. Согласно закону № 127, электронные повестки начнут действовать с 1 апреля 2024 года, — прокомментировал Игорь Егоров. - Порядок получения повесток через Госуслуги станет известен только после публикации соответствующего постановления правительства.

Добавим, по закону, повестки будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Повестку будут считать врученной с момента ее публикации в личном кабинете «соответствующего информационного ресурса».

— Для кого предусмотрена отсрочка от армии на основании последних законодательных решений, например, для сотрудников IT-компаний?

— Правительство утвердило правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов отечественных компаний, работающих в области информационных технологий. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - напомнил донской военком.

— Речь идет о молодых людях до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее одного года. Правило распространяется на специалистов со стажем и менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до своего назначения.

Компании, которые хотят получить отсрочку для своих молодых специалистов, должны сформировать их список и отправить в министерство цифрового развития России не позднее первого мая. Затем Минцифры направляет обобщенный список в Минобороны, и после его доводят до военкоматов. И на основании списка мы предоставляем отсрочку.

Игорь Егоров успокоил родителей призывников-срочников: в новых регионах России ребята служить не будут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

— Можно ли воспользоваться альтернативной гражданской службой? Часто ли дончане подают заявления на такой способ несения долга?

— В Ростовской области несение альтернативной гражданской службы не является самым популярным видом, и мы ежегодно отправляем не более 10-15 человек в призыв, - рассказал Игорь Анатольевич. - Тех, кого интересует возможность отслужить именно в таком формате, рекомендую обращаться в свой муниципальный военкомат за подробной информацией и изучить Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» - там все подробно рассказано. Хочу добавить, что срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза превышает срок службы по призыву и составляет 21 месяц.

— Какие категории годности граждан сейчас подлежат призыву?

— У нас установлено пять категорий годности, - объясняет военком. - Хотел бы напомнить. Категория «А» — годен без ограничений и, естественно, подлежит призыву. «Б» — годен с незначительными ограничениями, также подлежит призыву. «В» — ограничено годен, не подлежит призыву в мирное время по призыву. «Г» — временно не годен к военной службе, например, человек поломал ногу, или сделали ему операцию, тот же аппендикс удалили - не годен до полугода. И «Д» — не годен ни в мирное, ни в военное время.

— А что у нас сейчас с материальным обеспечением призывников: обмундированием, питанием? Какая сейчас ситуация?

— Все призывники получают вещевое обмундирование - летнюю и зимнюю форму. Тип зависит от рода войск, куда направляют новобранца. Призывники также обеспечиваются войсковым питанием, пайком по норме № 1, — добавил Игорь Егоров.

Призываться все также будут парни от 18 до 27 лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

— Срочная служба и спецоперация. Направляются ли вновь призванные на службу в зону проведения СВО?

— Чаще всего родители призывников спрашивают, смогут ли их привлечь к участию в спецоперации. Все срочники проходят службу на территории России до присоединения новых регионов. Их не будут направлять в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, - заверил военком.

60% новобранцев будут проходить службу в Южном военном округе, около 40% — в Ростовской области. Вооруженные силы пополнят более 200 юношей-казаков. 15 лучших представителей Ростовской области будут направлены в Кремлевский Президентский полк.

Первая отправка призывников к местам службы пройдет 21 апреля. В части направят более ста ребят. Напутствовать призывников будет заместитель губернатора Вадим Артемов.

— Вторая волна мобилизации... Накануне один из депутатов Государственной Думы заявил, что не исключает ее проведения.

— Вопрос мобилизации вообще не стоит. Военных, которые служат по контракту, и ранее мобилизованных хватает для выполнения текущих задач, — прокомментировал военный комиссар.

СЛУШАТЬ ЭФИР Военный комиссар Игорь Егоров рассказал о весеннем призыве, повестках и отсрочке ( аудио ) ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донской военком рассказал, когда начнут действовать электронные образцы

По словам Игоря Егорова, работа по цифровизации уже идет ( подробнее )

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Военком Ростовской области Игорь Егоров ответил на слух о второй волне мобилизации

Частичная концентрация захвата в конце октября ( подробнее )