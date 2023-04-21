Схватили что попалось и выбежали под дождь: ростовчанка рассказала о пожаре в жилой высотке на Северном

Пожар произошел в здании на проспекте Космонавтов. Фото: очевидцы

Жительница Ростова-на-Дону оказалась свидетелем серьезного пожара, который этой ночью вспыхнул в одной из многоэтажек на проспекте Космонавтов, в Северном жилом массиве.

По признанию нашей читательницы, она часто видела новости о возгораниях, но никогда не задумывалась о том, что сама может попасть в опасную ситуацию. Этот опыт заставил ростовчанку изменить отношение к правилам безопасности.

«ПОМОГИТЕ! ПОЖАР!»

- Около двух часов ночи разбудил крик мужчины: «Помогите! Пожар!». Очень испугалась и сразу же позвонила по номеру «101». Мне сказали, что к нам уже едут на помощь. После этого разбудила всех родных, схватили что под руку попалось и выбежали из квартиры, - вспоминает ростовчанка.

В подъезде семью встретили обеспокоенные соседи. Все спешили как можно быстрее преодолеть лестницу и выбежать на улицу. По обрывкам фраз было понятно, что горит где-то рядом. Навстречу испуганным людям уже поднимались пожарные.

- На улице нас ждало новое испытание - шел дождь. Около нашего дома стояли три пожарные машины и «скорая». Подняла взгляд, огонь буквально вырывался из окна на 12-м этаже. Наша квартира находилась на 11-м этаже, слева от пожара, - рассказывает ростовчанка.

На месте происшествия задействовали 27 человек и 8 единиц техники. Фото: очевидцы

Тушение длилось около двух часов. Только в 4 утра усталым и сонным жильцам позволили вернуться в квартиры. Здание обесточили, повсюду стоял еле заметный, но не особо приятный, запах гари. Было слышно, как жаловались соседи, их затопило во время борьбы с огнем.

По словам собеседницы издания, пожар произошел в квартире мужчины, который и разбудил всех криками.

Очевидица случившегося призналась «КП - Ростов-на-Дону», что этот случай запомнился ей надолго. Теперь она всегда будет очень осторожна с огнем. Ростовчанка благодарна пожарным, которые быстро приехали и уберегли всех от огненной стихии.

Пожар тушили несколько часов, квартиры обесточили. Фото: очевидцы

ОФИЦИАЛЬНО

Причины возгорания еще не установили. В пресс-службе управления МЧС сообщили, что во время ночного происшествия никто не пострадал.

- Вызов поступил около 2:08. Горела одна из квартир на площади в 20 кв. метров. Локализовали огонь в 2:39, все потушили в 3:14. На месте происшествия задействовали 27 человек личного состава и 8 единиц техники, - прокомментировали в ведомстве.

ВАЖНО!

Что делать при пожаре

Спасатели отмечают, что возгорания в жилых домах чаще всего происходят из-за старых коммуникаций, неисправной проводки, курения или брошенных без присмотра приборов.

- Если у вас или у ваших соседей начался пожар, нужно сразу же позвонить по номеру «101»;

- Вспыхнувший бытовой электроприбор, постарайтесь обесточить;

- Если огонь распространился в одной из комнат, плотно закройте двери горящей комнаты. Уплотните дверь мокрыми тряпками. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись;

- Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии - мокрой тканью, песком или даже землей из цветочного горшка;

- Если потушить возгорание не удается, немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру. Если путь отрезан, спасайтесь через балкон.

Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно осторожными должны быть жители верхних этажей.

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены (перила нередко ведут в тупик). Находясь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, можно подняться на крышу. Не забывайте использовать пожарную лестницу. Запрещено пользоваться лифтом.