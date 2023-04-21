«Мы работаем в интересах людей»: Алексей Логвиненко в честь Дня местного самоуправления наградил ростовчан

Сотрудников местного самоуправления наградили грамотами и благодарственными письмами. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В преддверии Дня местного самоуправления в ростовской администрации состоялось награждение всех тех, кто каждодневным трудом делает жизнь людей лучше. Собравшихся поздравил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. А местные творческие коллективы подготовили концертную программу.

«БЕЗ РАБОТНИКОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ РОСТОВ»

В этот день в городской администрации было по-настоящему празднично. В холле играл оркестр, а в коридорах можно было встретить дам и кавалеров в костюмах и париках. Накануне Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля, здесь чествовали тех, кто работает в органах местного самоуправления — сотрудников администраций, территориального общественного самоуправления, депутатов.

Торжественная часть началась с концертной программы. Перед виновниками торжества выступили творческие коллективы города и детские ансамбли. А с музыкальной композицией выступил лауреат II степени международного конкурса «Орфей - 2020» Виталий Иванов.

- Сегодня - профессиональный праздник тех, кто работает в нашем местном самоуправлении. Это большое количество профессиональных, опытных, неравнодушных, отзывчивых муниципальных работников, без которых невозможно представить современный Ростов, - обратилась к собравшимся председатель городской Думы – глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина.

«ВСЕ ВМЕСТЕ ДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД КОМФОРТНЫМ И ПРОЦВЕТАЮЩИМ»

На плечах сотрудников местного самоуправления всегда лежит огромная ответственность. К ним обращаются горожане с самыми разными проблемами - начиная с благоустройства и заканчивая помощью семьям. К каждой просьбе ростовчан они подходят с особой ответственностью и пытаются сделать все возможное.

Собравшихся наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

- В нашем городе налажено эффективное взаимодействие исполнительной, законодательной власти и общественности. Мы работаем для людей и в интересах людей, - подчеркнул глава администрации города Алексей Логвиненко. - В формате открытого диалога обсуждаем важные темы. Все вместе мы делаем наш город комфортным, безопасным и процветающим. Вместе решаем стоящие перед нами задачи и принимаем вызовы времени.

По словам главы, Ростов стал одним из первых городов, который протянул руку помощи жителям новым российских территорий. Также донская столица смогла в кратчайшие сроки перестроиться под новые реалии.

- Предприятиями налажен выпуск продукции для нужд фронта. А неравнодушные горожане оказывают поддержку бойцам и жителям Донбасса, - добавил Алексей Валентинович.

РЕШАЮТ ТОЛЬКО РОСТОВЧАНЕ

Перед торжественной частью в холле можно было ознакомиться с инициативами ростовчан, которые уже были реализованы в рамках проекта «Сделаем вместе!»

По словам главы администрации, в прошлом году в жизнь было воплощено 12 проектов. В этом году запланировано реализовать еще 16. На все эти работы запланировано более 43 миллионов рублей, из которых три миллиона — средства горожан.

- Только ростовчане решают, какие объекты нуждаются в модернизации и обновлении в первую очередь, - подчеркнул Алексей Логвиненко.