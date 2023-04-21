Материалы покупает на рынке и в магазине: как бывший летчик из Ростовской области собирает самолеты своими руками

Когда-то Евгений управлял самолетами, а теперь сам их собирает. Фото героя публикации.

Житель поселка Тарасовского Евгений Голубенко — бывший летчик Военно-воздушных сил России. После отставки он не забыл свою любовь к небу и самостоятельно собрал недостроенный самолет. Теперь авиаконструктор-любитель создает летательные аппараты по своим чертежам. Евгений рассказал «КП-Ростов-на-Дону», как покупает материалы в магазине, обшивает самолеты вместе с женой и продумывает чертежи даже на семейном застолье.

ВИДЕЛ САМОЛЕТЫ И ЗАВИДОВАЛ

Евгений Голубенко окончил военное летное училище в Ставрополе. В 1990 году выпускника направили на службу, но уже через год он уволился. По его словам, после распада СССР многие уходили из ВВС.

— Ушел в полицию, проработал там до пенсии. В поселке часто видел самолеты, и в эти моменты появлялась какая-то зависть. Видимо, если когда-то полюбил небо, это надолго, —говорит Евгений.

Мужчина окончил военное летное училище в Ставрополе. Фото героя публикации.

Еще в училище будущего летчика интересовали не только полеты, но и устройство техники. Изученное в студенческие годы он решил применить на практике и самостоятельно собрать самолет. Старенький «Piper Cub» житель Тарасовского нашел в Новосибирске. У аппарата не было ни двигателя, ни управления, только каркас из трубок и бензобаки.

— На всю работу ушло около пяти лет, причем сам самолет собирал около двух. Пришлось переделывать гараж, потому что самолет в нем не помещался. Много времени ушло на поиск материалов. Например, двигатель отыскать в Воронеже. Что о сборке, то знания остались с училища. Иногда искал информацию в справочниках в интернете.

Таким «Piper Cub» купил Евгений. Фото героя публикации.

На переделанном самолете полетать так и не удалось, только прокатиться возле дома. В 2022 году владельцев гражданских самолетов обязали регистрировать аппараты от 115 кг. По словам Евгения, для этого нужно получить сертификат «на каждую трубочку». Его самолет весит 368 кг, и собирать на него документы придется долго.

— Я его разобрал и оставил в гараже. Стал собирать более легкие, до 115 кг. Купил недостроенный самолет у вдовы его владельца. Аппарат хотели уже сдать на металлолом, но мне стало жалко. А вот еще два самолета строю с нуля, по своим чертежам и технологиям.

Так через несколько лет стал выглядеть самолет. Фото героя публикации.

«ПРОДАВЦЫ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО У НИХ НИЧЕГО НЕТ»

Евгений говорит, что самое трудное — найти подходящие материалы, прочные и легкие. По его словам, такие можно найти на автомобильном рынке и в магазине, но придется постараться. Бывший летчик смеется, что ищет их «как разведчик».

— Раньше бывало, продавец подходит и спрашивает, для какой машины выбираю детали. Ну а я отвечаю, что для самолета. Вы бы видели их взгляд в этот момент! Сразу заявляют, что у них ничего нет, — смеется Евгений. — Так что теперь я о своих планах ничего не рассказываю.

Самолет хотели сдать на металлолом, но Евгений Голубенко выкупил его и почти привел в рабочий вид. Фото героя публикации.

Прочный материал не поможет, если конструкция неправильная. По словам Евгения, вариантов чертежей может быть масса: нужно продумать каждую часть самолета, из какого они материала, как связаны.

— Думаю об этом постоянно. Хорошая идея может прийти в любой момент. Если «осенило», то стараюсь мысль сразу записать. Бывает, сидишь, празднуешь что-то с родным, и тут приходит идея. Берешь салфетку и записываешь.

Дончанин собрал самолет, но так и не смог на нем полетать. Фото героя публикации.

Родственники спокойно относятся к увлечению Евгения. А супруга даже помогает с созданием самолетов.

— Вместе обшивали самолет. Она умеет шить на машинке. Показывал, где делать строчку — и она «строчила». Ну а вообще, плюс в том, что меня всегда можно найти. Если родным и знакомым что-то надо, сразу идут в гараж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кисточкой переносят пыльцу и выращивают помидоры-гиганты: как получить богатый урожай, рассказали огородники со стажем из Сальска

Опытные огородники из Ростовской области рассказали, что делать в мае, чтобы получить хороший урожай. (Подробности)