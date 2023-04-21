В Ростовской области затопило могилы на кладбище

Придя утром на кладбище, родные ужаснулись - могилы оказались в воде. Фото: Личный архив героя публикации

На одном из кладбищ Новочеркасска затопило могилы. Вода течет прямо захоронениям. Видео с кадрами, которым не возможно не сопереживать, передал в редакцию «КП — Ростов-на-Дону» житель города Дмитрий.

«ИЗ-ПОД МОГИЛЫ БЬЕТ ВОДА»

Кажется, утром 21 апреля 22-летний Дмитрий вместе с семьей пошел на одно из городских кладбищ, что под поселком Донской, проведать могилы родных. Здесь покоятся двое его родственников. Добравшись до кладбища, мужчина ужаснулся. Прямо по захоронениям бурным и быстрым ручьем текла вода, проделав в земле глубокое русло, а почва вокруг памятников насквозь промокла.

- Прямо из-под могилы образовалась воронка диаметром сантиметров 15, оттуда бьет вода. Поплыли и памятник, и плитка. Все пострадало, - сокрушается Дмитрий. - На соседнем участке так вообще люди недавно установили памятник. У остальных все в плитке.

ПРОРВАЛО ВОДОВОД?

Дмитрий предполагает, что причиной затопления стал порыв водопровода.

- Знаю, что под линией, где идут могилы на краю кладбища, был проложен трубопровод ближайшего завода. Он тут заложен давно. Захоронения на этой аллее появились десять лет назад, - говорит парень. - Дальше по ходу трубы, в районе пожарной части, есть канализационный люк, оттуда тоже вода хлещет, улицу топит.

По словам Дмитрия, его семья сразу же обратилась в администрацию.

- Приехали люди, вызвали еще кого-то. Сразу сюда пригнали технику и дали нам подписать бумагу о перезахоронении, - продолжает житель Новочеркасска.

ПРИДЕТСЯ ПЕРЕЗАХОРОНИТЬ

Видео на месте снимал не только Дмитрий. Кадры разлетелись по чатам, и спустя несколько часов уже все знакомые знали о ситуации.

- Ближе к обеду начали люди звонить: «Это у вас же?» - вспоминает Дмитрий. - И наши могилки, и соседние...

Точное количество пострадавших захоронений мужчина не считал, но навскидку прикинул.

- Затопило две наши могилы, как минимум 4 чужих, а, может, и больше, - подсчитал собеседник. - Нам сказали, чтобы починить трубу, нужно будет выкапывать, ориентировочно еще 6-7 захоронений.

Ничего не поделаешь: земля затоплена, и могилу придется перенести. Единственное, за что переживают жители — сохранность имущества.

- Меня волнует, кто за этим всем будет наблюдать, чтобы все останки захоронили правильно, не перепутали памятники, - рассуждает Дмитрий. - Вдруг все снесут, и потом не найдешь, где и чья плитка. Я вот снял на видео, что у нас был памятник и оградка.

ОФИЦИАЛЬНО

Как прокомментировали ситуацию "КП - Ростов-на-Дону" в пресс-службе администрации Новочеркасска, городские власти в курсе произошедшего и держат вопрос на контроле.

- Сотрудники администрации выезжали на место, - рассказали в пресс-службе. - Также будет направлена информация в следственный комитет.

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