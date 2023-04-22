Алексей Логвиненко подписал соглашение о сотрудничестве с региональным отделением офиса «Опора России»

Одной из тем обсуждения стала проблема вывоза твердых коммунальных отходов. Фото: пресс-служба администрации Ростова

У Ростовского областного отделения «Опора России» заработал первый офис. На открытии побывал глава администрации города Алексей Логвиненко. Во время встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией и региональным отделением бизнес-объединения. Также прошло заседание круглого стола, где участники обсудили соблюдение правил благоустройства города.

ТРИЖДЫ ПЕРВЫЕ СРЕДИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

В Ростове состоялось открытие первого офиса Ростовского областного отделения «Опора России». На Дону отделение было зарегистрировано еще в 2002 году.

- Сегодня у нас полноценный офис с конференц-залом на 60 человек. Отныне мы можем проводить все наши мероприятия комитетов, отделений, совета уже у себя в офисе, налаживая видеоконференцсвязь как по всей России, так и внутри Ростовской области, - говорит председатель Ростовского областного отделения «Опора России» Аркадий Гершман.

На протяжении трех лет Ростовское областное отделение становится первым в рейтинговом конкурсе среди региональных отделений «Опора России».

- Общественная организация уделяет большое внимание экономической политике в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, - отметил глава администрации Алексей Логвиненко. - И сегодня положено начало новому этапу наших деловых отношений. Уверен, наше взаимодействие в сферах предпринимательской деятельности, промышленного производства и торговли на территории донской столицы будет конструктивным и разноплановым.

«БОЛЬШИНСТВО НЕ ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРЫ НА ВЫВОЗ МУСОРА»

После подписания соглашения о сотрудничестве между администрацией города и Ростовским областным отделением «Опора России» прошло заседание круглого стола вместе с прокурором города Олегом Фрикелем, предпринимателями и региональным оператором «Чистый город». На нем участники обсудили соблюдение правил благоустройства.

Одним из основных вопросов для обсуждения стало уклонение значительной части предпринимателей от заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов.

- Большое число юридических лиц не заключает договоры на вывоз мусора, - добавил Алексей Валентинович. - По состоянию на март таких компаний в Ростове было не менее 50% от общего числа.

ПОЛЬЗУЮТСЯ УСЛУГАМИ «СЕРЫХ» ПЕРЕВОЗЧИКОВ

По словам главы, во время мониторинга было обнаружено, что 1286 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оказались без договоров на вывоз мусора. В итоге они либо выбрасывают мусор в контейнеры горожан, либо пользуются услугами «серых» перевозчиков, которые за определенную сумму договариваются о вывозе крупного мусора, но фактически складируют его в ближайшие контейнеры. В итоге это способствует к образованию новых свалок.

- А «излишки» региональному оператору приходится вывозить за свой счет. Между тем, все собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключать договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором в соответствии с федеральным законом «Об отходах производства и потребления» и Жилищным кодексом Российской Федерации, - отметил Алексей Логвиненко.

По итогам круглого стола представители бизнес-сообщества предложили провести разъяснительную работу в предпринимательской среде по вопросу утилизации мусора. А глава поручил Департаменту ЖКХ и энергетики помочь выстроить конструктивные отношения между бизнесом и региональным оператором.