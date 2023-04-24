Ростовскую область может накрыть мощная магнитная буря, которая наблюдалась более 30 лет назад

Ростов накрыла магнитная буря 24 апреля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

23 апреля на Землю обрушился мощнейший солнечный шторм месяца, который в пике достиг отметки в пять баллов. Во многих регионах страны он стал причиной северного сияния — его видели не только в Санкт-Петербурге, но и в Твери, Нижнем Новгороде, Вологде и Рязани. Руководитель обсерватории парка им. М. Горького Николай Демин в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону» на 89,8FM рассказал, когда ожидается пик магнитной бури.

МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ПОМЕХИ РАДИОСВЯЗИ И СБОИ ТЕХНИКИ

- Геомагнитные бури происходят, когда разные потоки солнечного ветра достигают поверхности Земли и взаимодействуют с магнитосферой планеты. Но когда на Солнце случаются вспышки, скорость солнечного ветра увеличивается, баланс давления меняется. Такие случаи ученые и называют магнитной бурей, — объясняет Николай Демин.

По его словам, вспышки некоторых молодых звезд так сильны, что могли бы разрушить атмосферу своих планет. Активность Солнца не такая высокая, но все равно может вызывать помехи радиосвязи и сбои в работе приборов.

- Эти бури характерны для всей планеты. Говорить о том, что солнечный шторм обрушился на Ростовскую область не совсем корректно, — подчеркивает собеседник.

ПИКОВАЯ НАГРУЗКА

Николай Демин говорит, что в ночь с 23 на 24 апреля возможна магнитная буря, которая в последний раз наблюдалась 34 года назад.

- Геомагнитные бури подразделяются на уровни G1 – G5: чем выше индекс, тем сильнее буря влияет на приборы и самочувствие людей. Сегодня сила излучений G4 – она встречается один раз в несколько лет. Но некоторые ученые полагают, что, возможно, сегодня ночью придет еще один шторм, уже с индексом G5. Он может возникнуть в период с полуночи до трех часов ночи. Магнитная буря такой силы была зарегистрирована в последний раз в 1989 году.

КАК ВЛИЯЮТ НА ЗДОРОВЬЕ

Врач-кардиолог больницы скорой медицинской помощи города Новочеркасска Наталья Янчарук рассказала, как магнитные бури могут влиять на самочувствие.

- При изменении погодных условий люди, у которых есть заболевания, например, гипертония, больше подвержены гипертоническим кризам. Это может выразиться в головных болях, головокружениях, учащенном сердцебиении, перебоям в работе сердца. При ишемической болезни сердца это стенокардия, загрудинные боли, приходящие нарушения ритма сердца, головокружения, слабость. Для тех, кто перенес инсульты, геошторм оказывает влияние на сосуды головного мозга. Метеопатам необходимо внимательно следить за артериальным давлением в эти дни, принимать плановые, прописанные врачом препараты, контролировать объем выпитой жидкости, — говорит специалист.

Если же хронических заболеваний нет, врач советует вести привычный образ жизни — геомагнитные бури вам не страшны.

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