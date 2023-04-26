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Общество26 апреля 2023 8:40

«Ели белую малину и с оптимизмом смотрели в будущее»: ростовские ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС вспоминают, как это было

Как сейчас живут ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС в Ростове и что рассказывают о тех событиях
Татьяна ЛЫСЕНКО
26 апреля - 37-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

26 апреля - 37-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

26 апреля - 37-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Ежегодно, в канун этой даты ростовские ликвидаторы этой катастрофы собираются на Аллее Славы, где установлен мемориал, посвященный этой трагедии. На черных гранитных плитах – три с лишним тысячи фамилий ростовских чернобыльцев.

Как сейчас живут ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС а Ростове и что рассказывают потомкам, рассказал «КП - Ростов-на-Дону» один из них Василий Дорошенко.

На этой фотографии – пятикурсники химфака РГУ. 1983 год.

На этой фотографии – пятикурсники химфака РГУ. 1983 год.

Фото: Личный архив героя публикации

АКТИВИСТЫ. ОПТИМИСТЫ

- На этой фотографии – мы, пятикурсники химфака РГУ. 1983 год. Вот он я – крайний справа в нижнем ряду, - рассказывает Василий Петрович, показывая черно-белые фотографии из его архива.

- Какие лица хорошие у будущих советских химиков. Открытые. Добрые, - замечаю я.

- Да. Комсомольцы. Активисты. Оптимисты. Советская молодежь, - соглашается мой собеседник.

Парни на снимке получили высшее образование. Прошли военную кафедру. Им было присвоено звание младших лейтенантов запаса. И стали работать на различных предприятиях.

Василий Дорошенко попал в ОКБ при ростовском заводе «Гранит». Вспоминает эти свои первые годы работы там с большой теплотой:

- Хороший коллектив. Коллеги, начальство, заведующий лабораторией – все ответственные, увлеченные своей профессией люди. Интересная работа – по специальности. И, как ездил на работу на таком добром и уютном ростовском трамвае. А еще о том, как были командировки на различные предприятия нашей такой необъятной и великой страны. Обменивались опытом и сотрудничали с коллегами из Свердловска, Львова, других городов СССР.

Василий Дорошенко с товарищами-ликвидаторами у храма святого Великомученика Пантелеимона в парке Островского.

Василий Дорошенко с товарищами-ликвидаторами у храма святого Великомученика Пантелеимона в парке Островского.

Фото: Личный архив героя публикации

ЗА МЕСЯЦ ДО ЭТОГО СЫГРАЛ СВАДЬБУ

1986 год вошел в историю нашей страны – как год техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС. 26 апреля там произошел взрыв на одном из ее реакторов.

- Я в том году, весной, за месяц до этого, сыграл свадьбу, - делится Василий Петрович. - Конечно же, люди моего поколения помнят, как тогда осторожно и аккуратно появилась информация об этой катастрофе. Все заговорили про радиацию. Но, думаю, вряд ли кто-то из обычных людей, тогда ясно и в полной мере себе представлял, что это такое, и чем это грозит. Пожалуй, подобных катастроф на тот момент еще не было.

В итоге, молодых специалистов, «офицеров-химиков», как они себя называли, призвали тогда на военные сборы. Под Ростовом, в воинской части в поселке Ковалевка, под контролем сотрудников ГО и ЧС они прошли слаживание. И были отправлены в 30-километровую зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС для ликвидаций последствий техногенной катастрофы.

ВАТНЫЕ РЕСПИРАТОРЫ И ДАТЧИКИ-НАКОПИТЕЛИ

- На самом реакторе я не был. Там тогда стали сооружать саркофаг. И низкий поклон тем мужественным людям, кто первым шагнул туда, чтобы остановить страшные последствия, - говорит ростовчанин.

Отряду, в котором был Дорошенко, выпала миссия по дезактивации в 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.

- Ходили в военной форме, - вспоминает он. - Респираторы у нас тогда были «ватные», не такие, как сейчас. На шее у каждого из нас висел такой специальный датчик-«накопитель», показывающий, сколько радиации хватанули. Конечно, мы понимали, что такое радиация и каково ее влияние на здоровье. Да, и по дому, по семье скучали. Но нам была доверена эта миссия, и мы должны были ее выполнить.

В общей сложности, там я пробыл полгода. Это если считать вместе с дорогой. Скажу, что мрачных мыслей практически не было. Мы были молодыми и с оптимизмом смотрели в будущее. Жили в военных палатках. Когда наступили холода, вопрос, как не простудиться, оказался не менее актуальным, а может, даже и более, чем вопрос о радиации. Кстати, там, в зоне отчуждения, я впервые увидел и попробовал белую малину. Нет. Она белой была вовсе не из-за радиации. А просто сорт такой рос в тех краях.

А потом было возвращение домой, на родное предприятие, к обычным будням.

Ежегодно ростовские ликвидаторы этой катастрофы собираются на Аллее Славы, где установлен мемориал, посвященный этой трагедии.

Ежегодно ростовские ликвидаторы этой катастрофы собираются на Аллее Славы, где установлен мемориал, посвященный этой трагедии.

Фото: Личный архив героя публикации

БРАТСТВО ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ

Ростовские чернобыльцы объединились в региональную общественную организацию инвалидов «Чернобылец Дона». Поддерживают друг друга, семьи ушедших товарищей, проводят «Уроки Мужества» в ростовских школах, создали свой музей и сайт.

И, конечно же, обязательно собираются вместе 26 апреля на каждую годовщину аварии на Чернобыльской АЭС – с женами, детьми, внуками приходят к мемориалу в Ворошиловском районе города, посвященному героям-чернобыльцам. Там на черных гранитных плитах выгравированы имена и фамилии всех ростовских ликвидаторов той страшной техногенной аварии. А это – свыше 3200 фамилий.

Данные о товарищах ростовские чернобыльцы собирали по крупицам. Говорят: список до сих пор постоянно обновляется, и за последние годы на плитах мемориала добавили еще несколько имен.

ЭТО ВАМ НЕ «ФЕНТЕЗИ»

- Героями себя никогда не считали и не считаем, - признается собеседник. - Сделали то, что было должно. Во имя следующих поколений. А такого мемориала, посвященного чернобыльцам, нет, пожалуй, больше нигде. И огромное спасибо всем, кто создавал его. И поддерживал нас в его создании. Очень важно, чтобы люди помнили о тех, кто принимал участие в ликвидации последствий этой техногенной катастрофы.

- Вы смотрели фильмы про Чернобыль, снятые в последние годы? Есть еще компьютерные игры в духе фэнтези-квестов в зоне отчуждения. Что скажете о них?

- Вы знаете, техногенная авария на Чернобыльской АЭС, это не фэнтези. Это была реальность. Довольно страшная и сложная, если говорить о ее последствиях, и о том, чего удалось избежать. И в снятых фильмах, и компьютерных играх – не все так, как было на самом деле. Там больше художественный вымысел и самореализация создателей.

- На слуху в последнее время была и Запорожская АЭС, информация о возможных провокациях…

- Да, конечно, с большим вниманием следил за этой ситуацией. И тревогой. И хочу сказать, что всяческие провокации и игры на этот счет – крайне опасны. А последствия подобных провокаций – губительны.

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