«Ели белую малину и с оптимизмом смотрели в будущее»: ростовские ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС вспоминают, как это было

26 апреля - 37-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

26 апреля - 37-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Ежегодно, в канун этой даты ростовские ликвидаторы этой катастрофы собираются на Аллее Славы, где установлен мемориал, посвященный этой трагедии. На черных гранитных плитах – три с лишним тысячи фамилий ростовских чернобыльцев.

Как сейчас живут ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС а Ростове и что рассказывают потомкам, рассказал «КП - Ростов-на-Дону» один из них Василий Дорошенко.

На этой фотографии – пятикурсники химфака РГУ. 1983 год. Фото: Личный архив героя публикации

АКТИВИСТЫ. ОПТИМИСТЫ

- На этой фотографии – мы, пятикурсники химфака РГУ. 1983 год. Вот он я – крайний справа в нижнем ряду, - рассказывает Василий Петрович, показывая черно-белые фотографии из его архива.

- Какие лица хорошие у будущих советских химиков. Открытые. Добрые, - замечаю я.

- Да. Комсомольцы. Активисты. Оптимисты. Советская молодежь, - соглашается мой собеседник.

Парни на снимке получили высшее образование. Прошли военную кафедру. Им было присвоено звание младших лейтенантов запаса. И стали работать на различных предприятиях.

Василий Дорошенко попал в ОКБ при ростовском заводе «Гранит». Вспоминает эти свои первые годы работы там с большой теплотой:

- Хороший коллектив. Коллеги, начальство, заведующий лабораторией – все ответственные, увлеченные своей профессией люди. Интересная работа – по специальности. И, как ездил на работу на таком добром и уютном ростовском трамвае. А еще о том, как были командировки на различные предприятия нашей такой необъятной и великой страны. Обменивались опытом и сотрудничали с коллегами из Свердловска, Львова, других городов СССР.

Василий Дорошенко с товарищами-ликвидаторами у храма святого Великомученика Пантелеимона в парке Островского. Фото: Личный архив героя публикации

ЗА МЕСЯЦ ДО ЭТОГО СЫГРАЛ СВАДЬБУ

1986 год вошел в историю нашей страны – как год техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС. 26 апреля там произошел взрыв на одном из ее реакторов.

- Я в том году, весной, за месяц до этого, сыграл свадьбу, - делится Василий Петрович. - Конечно же, люди моего поколения помнят, как тогда осторожно и аккуратно появилась информация об этой катастрофе. Все заговорили про радиацию. Но, думаю, вряд ли кто-то из обычных людей, тогда ясно и в полной мере себе представлял, что это такое, и чем это грозит. Пожалуй, подобных катастроф на тот момент еще не было.

В итоге, молодых специалистов, «офицеров-химиков», как они себя называли, призвали тогда на военные сборы. Под Ростовом, в воинской части в поселке Ковалевка, под контролем сотрудников ГО и ЧС они прошли слаживание. И были отправлены в 30-километровую зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС для ликвидаций последствий техногенной катастрофы.

ВАТНЫЕ РЕСПИРАТОРЫ И ДАТЧИКИ-НАКОПИТЕЛИ

- На самом реакторе я не был. Там тогда стали сооружать саркофаг. И низкий поклон тем мужественным людям, кто первым шагнул туда, чтобы остановить страшные последствия, - говорит ростовчанин.

Отряду, в котором был Дорошенко, выпала миссия по дезактивации в 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.

- Ходили в военной форме, - вспоминает он. - Респираторы у нас тогда были «ватные», не такие, как сейчас. На шее у каждого из нас висел такой специальный датчик-«накопитель», показывающий, сколько радиации хватанули. Конечно, мы понимали, что такое радиация и каково ее влияние на здоровье. Да, и по дому, по семье скучали. Но нам была доверена эта миссия, и мы должны были ее выполнить.

В общей сложности, там я пробыл полгода. Это если считать вместе с дорогой. Скажу, что мрачных мыслей практически не было. Мы были молодыми и с оптимизмом смотрели в будущее. Жили в военных палатках. Когда наступили холода, вопрос, как не простудиться, оказался не менее актуальным, а может, даже и более, чем вопрос о радиации. Кстати, там, в зоне отчуждения, я впервые увидел и попробовал белую малину. Нет. Она белой была вовсе не из-за радиации. А просто сорт такой рос в тех краях.

А потом было возвращение домой, на родное предприятие, к обычным будням.

Ежегодно ростовские ликвидаторы этой катастрофы собираются на Аллее Славы, где установлен мемориал, посвященный этой трагедии. Фото: Личный архив героя публикации

БРАТСТВО ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ

Ростовские чернобыльцы объединились в региональную общественную организацию инвалидов «Чернобылец Дона». Поддерживают друг друга, семьи ушедших товарищей, проводят «Уроки Мужества» в ростовских школах, создали свой музей и сайт.

И, конечно же, обязательно собираются вместе 26 апреля на каждую годовщину аварии на Чернобыльской АЭС – с женами, детьми, внуками приходят к мемориалу в Ворошиловском районе города, посвященному героям-чернобыльцам. Там на черных гранитных плитах выгравированы имена и фамилии всех ростовских ликвидаторов той страшной техногенной аварии. А это – свыше 3200 фамилий.

Данные о товарищах ростовские чернобыльцы собирали по крупицам. Говорят: список до сих пор постоянно обновляется, и за последние годы на плитах мемориала добавили еще несколько имен.

ЭТО ВАМ НЕ «ФЕНТЕЗИ»

- Героями себя никогда не считали и не считаем, - признается собеседник. - Сделали то, что было должно. Во имя следующих поколений. А такого мемориала, посвященного чернобыльцам, нет, пожалуй, больше нигде. И огромное спасибо всем, кто создавал его. И поддерживал нас в его создании. Очень важно, чтобы люди помнили о тех, кто принимал участие в ликвидации последствий этой техногенной катастрофы.

- Вы смотрели фильмы про Чернобыль, снятые в последние годы? Есть еще компьютерные игры в духе фэнтези-квестов в зоне отчуждения. Что скажете о них?

- Вы знаете, техногенная авария на Чернобыльской АЭС, это не фэнтези. Это была реальность. Довольно страшная и сложная, если говорить о ее последствиях, и о том, чего удалось избежать. И в снятых фильмах, и компьютерных играх – не все так, как было на самом деле. Там больше художественный вымысел и самореализация создателей.

- На слуху в последнее время была и Запорожская АЭС, информация о возможных провокациях…

- Да, конечно, с большим вниманием следил за этой ситуацией. И тревогой. И хочу сказать, что всяческие провокации и игры на этот счет – крайне опасны. А последствия подобных провокаций – губительны.

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