Истекал кровью и постоянно отключался: судебный пристав из Ростова рассказал, как спас раненого у ограды суда

Андрей Хочкиян (слева) и Алексей Казакевич оказали первую помощь раненому, пока не приехали медики. Фото: УФССП по Ростовской области

Судебные приставы, которые отвечают за порядок в суде, чего только не насмотрелись за годы работы. Но для 37-летнего Алексея Казакевича и 25-летнего Андрея Хочкияна из Ростова одна из смен запомнится на всю жизнь. Им пришлось спасать от смерти истекающего кровью мужчину. Алексей рассказал читателям «КП — Ростов-на-Дону», как все произошло.

ЛЕЖАЛ ВЕСЬ В КРОВИ

ЧП случилось, когда на улице еще было морозно. Во время обхода территории, прилегающей к суду Советского района, младший судебный пристав по обеспечению порядка деятельности судов Андрей Хочкиян увидел неподалеку, со стороны парка, мужчину. Он лежал и истекал кровью.

Сержант по уставу незамедлительно доложил об этом по рации старшему смены — Алексею Казакевичу, и через 30 секунд он уже был на месте. Вызов в «скорую» и полицию отправлен.

Первым раненого во время обхода заметил Андрей Хочкиян. Фото: УФССП по Ростовской области

- У раненого было обильное кровотечение — он практически лишился уха, по телу было несколько неглубоких повреждений, - вспоминает судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Советского отделения судебных приставов Алексей Казакевич. - Мы накладывали давящую марлевую повязку на поврежденные участки.

НЕ ДАВАЛИ ОТКЛЮЧИТЬСЯ

От боли и потери крови мужчина все время отключался. Приставы приводили его в сознание и все время разговаривали, чтобы не дать снова провалиться в забытье.

- Он толком ничего не мог пояснить. Назвал только свое имя и повторял, как ему больно, - продолжает старший лейтенант. - К счастью, мы успели быстро остановить кровотечение - до прибытия скорой помощи.

Отец четверых детей Алексей Казакевич стал судебным приставом 11 лет назад. Фото: УФССП по Ростовской области

Когда на место прибыли медики, судебные приставы передали им раненого. Медработники отметили, что Андрей и Алексей все сделали грамотно. Благодаря их своевременным действиям пострадавшего удалось спасти и избежать возможных тяжких последствий для здоровья.

ТО СЕРДЦЕ ПРИХВАТИТ, ТО В ОБМОРОК УПАДУТ

Как рассказал Алексей Казакевич, к любым происшествиям приставы готовы. Регулярно проходят учебу по первой помощи.

- Периодически в суде людям становится плохо — сердце прихватывает, обмороки. Случаются и эпилептические припадки. До прибытия медиков мы оказываем людям первую помощь, - объясняет Алексей. - Конечно, к такому нельзя привыкнуть. Страшно, когда у тебя на глазах падает без сознания человек, но наши действия в таком случае отработаны четко.

Благодаря службе Алексей нашел дело по душе и возглавил поисковый отряд. Фото: УФССП по Ростовской области

ЛЮБИМАЯ РАБОТА И УВЛЕЧЕНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Алексей с супругой воспитывает четверых детей — двух мальчиков и двух девочек. 11 лет назад после срочной службы в армии решил стать судебным приставом.

- Родители воспитывали меня патриотом и сами верно служили нашей стране: они — педагоги. Посвятить жизнь службе мечтал с детства. Мне кажется правильным помогать людям, быть нужным, делать все по закону и справедливости, - делится Алексей.

А еще благодаря службе Алексей стал членом поискового отряда «Наша Победа» Главного управления ФССП России по Ростовской области, а позже и командиром. Занимается полевой и архивной работой, патриотическим воспитанием молодежи.

Все судебные приставы могут оказать первую помощь, а многие еще и занимаются еще и поисковой работой. Фото: УФССП по Ростовской области

- Наш поисковый отряд помог вернуть десяткам бойцов Красной Армии, освобождавших Ростовскую область от немецко-фашистских захватчиков, разыскать их родственников. Поисковая деятельность в рамках ведомства стала моим жизненным кредо, - говорит судебный пристав.

А то, что раненого на холодной земле нашел именно Андрей Хочкиян, даже никто не удивился. «Порядочный он у нас и никогда не оставит в беде человека», - с уважением говорят старшие товарищи. И случай это подтвердил.

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