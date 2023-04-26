"Профессиональные врачи, передовые технологии и бережное отношение к пациенту": главный врач "Центра репродукции человека и ЭКО" рассказал о важности своевременной медицинской помощи, что такое здоровье-сберегающие технологии и на что они направлены

Фото: предоставлено пресс-службой Центра репродукции человека и ЭКО

В честь двадцать седьмой годовщины «Центра репродукции человека и ЭКО» журналисты «КП-Ростов-на-Дону» поговорили с главным врачом Центра, доктором медицинских наук Татьяной Андреевной Заманской, чтобы узнать, что необходимо учитывать во время подготовки к беременности, почему так важно обращаться за своевременной помощью, а также, что такое здоровье-сберегающие технологии и на что они направлены.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЗАБОТА О ПАЦИЕНТАХ

- Татьяна Андреевна, знаю, что в 2018 году состоялось торжественное открытие многопрофильной поликлиники «Глобус». Расскажите на что она направлена и какой спектр услуг предполагает?

- Многопрофильная поликлиника «Глобус» предлагает широкий спектр медицинских услуг:

консультации высокопрофессиональных врачей: терапевта, кардиолога, эндокринолога, уролога-андролога, акушера-гинеколога, невролога, гематолога, онколога-маммолога, генетика, иммунолога, психолога.

Опытная команда врачей, обладающих максимальной профессиональной компетентностью, использует самые передовые технологии, начиная от диагностики до выбора методов лечения пациента.

Фото: предоставлено пресс-службой Центра репродукции человека и ЭКО

Оснащение дневного стационара многопрофильной поликлиники позволяет оказывать медицинскую помощь на качественно новом уровне – в палатах повышенной комфортности с использованием собственной диагностической базы, инновационных технологий лечения, рекомендаций мировых профессиональных сообществ.

Уважительное и внимательное отношение к пациенту, полноценный диалог, корректность и профессионализм - основные принципы работы каждого сотрудника нашей многопрофильной поликлиники.

- Расскажите, как поликлиника "Глобус" взаимодействует с "Центром репродукции человека и ЭКО"?

- Многопрофильная поликлиника является структурным подразделением Центра репродукции человека и ЭКО и основным направлением работы коллектива врачей является не только восстановление репродуктивной функции семейной пары, но и сохранение здоровья всей семьи.

ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГРАМОТНОМ ВЕДЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ

- Знаю, что очень важным направлением клиники являются специальные программы обследования для супружеских пар на этапе подготовки к беременности и ее сопровождения. Расскажите немного подробнее об этом?

Одним из важнейших направлений работы поликлиники являются программы подготовки к беременности «Прегравидарная подготовка» и «Ведение беременности».

Задачей прегравидарной подготовки является выявление и коррекция нарушений здоровья будущих родителей для того, чтобы супружеская пара к моменту наступления беременности находилась в наилучшем состоянии здоровья и полной психологической готовности.

Фото: предоставлено пресс-службой Центра репродукции человека и ЭКО

Прегравидарная подготовка значительно снижает вероятность:

рождения детей с врождёнными пороками развития:

- дефектами нервной трубки,

- пороками сердца.

риск осложнений беременности, родов и послеродового периода.

Успех беременности напрямую зависит от функции всех органов и систем беременной женщины, поэтому правильное обследование позволяет своевременно выявить возникающие нарушения и назначить терапию сопровождения, исключив лекарственные препараты с нежелательными явлениями, как для будущей матери, так и для ее ребенка. Своевременное устранение факторов риска обеспечивает формирующейся очень сложной системе «мать-плацента-плод» оптимальный режим работы.

ЗДОРОВЬЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

- Поликлиника «Глобус» это, безусловно, про профессионализм и заботу о пациентах. Татьяна Андреевна, правда ли, что в Центре есть индивидуальная программа лечебно-оздоровительных мероприятий и программы целенаправленного скрининга для женщин и мужчин «30+», «40+»? Расскажите, пожалуйста, о преимуществах данных программ.

- Индивидуальный подход к каждому пациенту является одним из основных принципов нашей работы. Как он реализуется?

В зависимости от состояния пациента, степени нарушений, диагноза врачом-терапевтом консолидировано с врачами: кардиологом, эндокринологом, урологом, а при необходимости - гинекологом и иммунологом - после проведения обследования составляется индивидуальная программа лечебно-оздоровительных мероприятий. В неё могут быть включены различные методы лечения и реабилитации: медикаментозные, физиотерапевтические, плазмаферез.

Фото: предоставлено пресс-службой Центра репродукции человека и ЭКО

В настоящее время наиболее эффективными, доказанными являются здоровьесберегающие технологии, поэтому предлагаемые нами программы скрининга для женщин и мужчин «30+», «40+» направлены не только на лечение, но и на профилактику и раннюю диагностику различных заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, легких, печени, почек, нарушения обмена веществ. Выявление факторов риска развития хронических заболеваний и составление долгосрочного плана наблюдения, способствует предупреждению целого ряда серьезных осложнений.

Так риск сердечно-сосудистой патологии в возрасте старше 35 лет выявляется у каждого второго мужчины и у каждой третьей женщины. А своевременное выявление и коррекция имеющихся в организме изменений позволяет значительно снизить вероятность развития болезней сердца и продлить жизнь мужчин в среднем на 13, а женщин на 9 лет.

Фото: предоставлено пресс-службой Центра репродукции человека и ЭКО

- Татьяна Андреевна, какие современные аппараты Вы используете для диагностики пациентов?

Многопрофильная поликлиника Центра репродукции человека и ЭКО обладает самой современной аппаратурой, широким спектром лабораторных и ультразвуковых методов диагностики, соответствующим национальным стандартам качества.

Современные ультразвуковые аппараты позволяют проводить высокоточную диагностику патологии практически всех органов и систем человека - сердечно-сосудистой, эндокринной, моче-половой систем, а также брюшной полости и опорно-двигательного аппарата.

В Центре внедрены новейшие технологии: иммуно-ферментный анализ, ДНК-диагностика, хромосомный анализ, преимплантационная генетическая диагностика.

УЛЫБКИ И ДЕТСКИЙ СМЕХ

- На днях мы отмечаем очень важную дату, - с улыбкой произносит Татьяна Андреевна. – 26 апреля Центр репродукции человека и ЭКО отмечает 27 юбилей профессиональной деятельности. Мы гордимся тем, что Центр входит в семерку крупных центров ЭКО в России. В этот день мы придем на работу и с радостью встретим всех наших пациентов. Среди них будут те, кто находится на этапе планирования, а также пары, чья мечта уже сбылась. Многие обязательно придут поздравлять докторов, приведут своих детей. Улыбки и детский смех подарят только что пришедшим пациентам надежду на то, что всё точно получится. Все 15000 рожденных детей вряд ли поместятся в этот день в помещениях Центра, но в наших сердцах хватит места и им, и еще многим тысячам будущих малышей.

Фото: предоставлено пресс-службой Центра репродукции человека и ЭКО

https://www.vrt-rostov.ru/

https://globus-med.center/

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