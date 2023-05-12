Помогаем управлять электроэнергией: как ростовские производители электротехнического оборудования стали предлагать уникальные решения

Совладелица ООО ЭТК «ЭЛЕКТРИК» Юлия Викторовна Гусева. Фото: Наталья Захарченко

По статистике около 75% предприятий малого и среднего бизнеса в России – это семейные компании. Как руководить таким бизнесом? Какие преимущества есть у региональных компаний? Как знания бухучета и финансовой аналитики помогают в создании структуры управления? Об этом мы поговорили в рамках проекта «Искусство быть Первой» с совладелицей ООО ЭТК «ЭЛЕКТРИК» Юлией Викторовной Гусевой.

- Юлия Викторовна, расскажите – с чего Вы начинали и какое образование получили?

- Я получила высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», и работала бухгалтером уже со второго курса университета. А к моменту окончания вуза «доросла» до главного бухгалтера. Вести управленческий учет, рассчитывать налоги, заниматься финансовым планированием – это мне всегда нравилось.

- Почему свое дело вы открыли в сфере электротехники?

- Наше предприятие – это семейный бизнес, который мы развиваем уже 21 год. Идея создания бизнеса принадлежит моему мужу. Петр по образованию инженер-электрик и сфера электротехнического оборудования ему близка и понятна.

За 21 год ЭТК «ЭЛЕКТРИК» выросла из торговой компании в производственную. Фото: Наталья Захарченко

- Как вы распределяете обязанности в вашей компании? Кто отвечает за принятие решений?

- Есть прописанные бизнес-процессы, есть организационная структура, прописаны обязанности и их распределение. Сейчас в моей компетенции вопросы найма сотрудников, планирование, финансы, учет и производство.

Если говорить о стратегических решениях, то все решения обсуждаются. Конечно, бывают ситуации, когда мнения расходятся, то в таких ситуациях наше партнерство делится в пропорции 51/49, где 51% принадлежит моему мужу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ СБОРКА

- Чем занимается ваша компания, какие товары вы предлагаете заказчикам?

- Мы начинали как торговая компания, а затем выросли до производственной. Сейчас у нас три направления деятельности – сборочное производство электро-щитового оборудования, оптовая и розничная торговля. Мы региональная компания и гордимся, что платим налоги и создаём рабочие места в том регионе, где живём.

Но за нашей продукцией приезжают покупатели не только из Краснодара, Ставрополя, но и Мурманска, Тюмени, Москвы. Сейчас делаем поставки и в Мариуполь.

Возможности компании позволяют предлагать уникальные проектные решения. Фото: Наталья Захарченко

- А почему вы открыли направление производства собственной продукции?

- Мы занялись этим потому, что был запрос от клиентов на индивидуальные решения. Теперь заказчики приходят к нам со своими проектами и получают качественную сборку щитового оборудования, соответствующую условиям проекта. Наше оборудование стоит во многих жилых комплексах Ростова, а также на таких значимых объектах, как Крымский мост и аэропорт «Платов». Кроме того, для наших клиентов мы проводим консультации по культуре энергосбережения, рассказываем, как правильно выбирать материалы и у каких производителей, чтобы оборудование работало максимально безопасно, и не было ненужных потерь электроэнергии.

- Сложно было вникать в технические нюансы, разбираться в производстве электротехники?

- Нет, не сложно. Сначала вникла в производство с точки зрения бухгалтера, учёт на производстве. А далее поэтапно в производственные процессы, но я не инженер, я управленец. И училась постепенно.

В планах дальнейшее расширение ассортимента электротехнической продукции. Фото: Наталья Захарченко

ИСКУССТВО НАЙМА

- Вы работаете с большим количеством технических специалистов. Как удается решать вопросы с поиском нужных кадров и наймом сотрудников?

- Сейчас на рынке большой дефицит кадров. Нанимать людей нужно уметь. Я этому специально училась, и теперь могу нанять любого сотрудника. Мы стараемся грамотно работать с кандидатами, доносить наши преимущества. Не все производственные компании легко справляются с такими задачами.

Оборудование должно работать максимально безопасно и без ненужных потерь электроэнергии. Фото: Наталья Захарченко

- Ваша компания наверняка столкнулась с проблемами поиска новых поставщиков в последнее время. Как вы их решаете, и есть ли перспектива импортозамещения?

- Ситуация с импортозамещением в нашей отрасли совсем не радужная. После того, как ушли известные европейские бренды, подбирать аналоги стало достаточно сложно. Пока мы справляемся, предлагаем хорошее корейское оборудование. Но бывает, что люди с трудом перестраиваются на новую продукцию. Мы бы хотели перейти на оборудование российского производства, но его очень мало на рынке.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

- Расскажите о сотрудничестве с банком «Центр-инвест». Какую поддержку он вам оказывает?

- С банком «Центр-инвест» мы работаем более 15 лет. У нас длительные, взаимовыгодные партнерские отношения. Мы пользовались кредитными линиями, овердрафтом, банковской гарантией. Сейчас благодаря поддержке банка запускаем новый проект - в июне будем открывать еще один офис и магазин, переведем туда часть складов. В планах у нас и дальнейшее расширение ассортимента.

Чтобы бизнес развивался правильно, надо уметь нанимать людей. Фото: Наталья Захарченко

- Какие советы вы дали бы начинающим предпринимателям?

- Советов можно дать много, но я остановлюсь на трех основных. Это: не бояться учиться на своих ошибках, любить то, что ты делаешь, и все время учиться. Должен быть и профессиональный рост, и личностный. И в своих сотрудников, однозначно, тоже нужно вкладываться, - сказала в завершение Юлия Гусева.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

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