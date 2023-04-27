В Ростовской области обход Аксая планируют открыть уже этим летом

Парламентарии ознакомились с ходом работ. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростовской области продолжается масштабное строительство Ростовского транспортного кольца - одного из крупнейших дорожных объектов в стране. По этому поводу в Аксае состоялось заседание круглого стола донского парламента.

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Депутаты обсудили формирование Ростовского транспортного кольца, перспективы развития транспортного каркаса Ростовской агломерации. Но перед тем, как сесть за круглый стол, парламентарии побывали на объекте. Они посетили строящийся 35-километровый участок автомобильного обхода Аксая, который является частью Ростовского транспортного кольца.

Парламентарии оценили качество работ и пообщались с представителем подрядчика.

По словам депутата донского ЗС Сергея Рожкова, долгие годы, если не десятилетия, Аксай являлся сложной локацией для автолюбителей и водителей коммерческого транспорта. Но сегодня эта проблема решается.

– Сейчас дорожные строители работают опережающими темпами и уверяют, что обход Аксая будет открыт уже в июне этого года, что значительно упростит движение автомобилей по участку от Москвы до Новороссийска, - прокомментировал Сергей Рожков.

Отметим, что проезд по этому участку дороги будет платным. Цена пока не озвучена. При этом местным жителям платить за дорогу не придется.

Для них организуют удобные въезды и выезды на трассу, не требующие проезда через пункты взимания платы.

Донские депутаты за круглым столом обсудили строительство Ростовского транспортного кольца. Фото: пресс-служба ЗС РО

ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ

На заседании участники отметили, что при строительстве транспортного кольца, как и в целом при развитии соответствующей инфраструктуры, необходимо учесть некоторые замечания

- Один из болезненных вопросов – это съезды и заезды. При строительстве скоростных участков зачастую перестают работать удобные для жителей пути проезда. Это неудобно как жителям, так и бизнесу. Мы, конечно, понимаем, что требования безопасности обходить нельзя ни в коем случае, однако вопросы, связанные с примыкающими дорогами и полосами разгона мы будем поднимать. Для удобства людей необходимо предусмотреть большее количество съездов и заездов, - сообщил заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области Сергей Ковалев.

Кроме того, во время обсуждения Сергей Рожков и Сергей Ковалев подняли тему необходимости перспективного развития дорожной инфраструктуры, так как донская столица, и в целом Ростовская агломерация, активно растет – строятся жилые районы, расширяется сеть промышленных предприятий и это должно учитываться при проектировании новых дорог.

БУДЕТ БОЛЬШЕ МКАДа

По итогам круглого стола подготовят соответствующие рекомендации.

Отметим, Ростовское транспортное кольцо будет включать 12 автомобильных дорог. Этот проект призван избавить донскую столицу от транзитного трафика, обеспечить удобные въезды и выезды для жителей и гостей города. Общая протяженность кольца составляет более 110 километров – чуть больше МКАДа.