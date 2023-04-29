О настоящих «пеликанах» среди учителей: как придать профессии педагога особый статус на уровне государства, говорим с экспертами

Обсуждаем меры поддержки в программе «Гость в студии». Фото: Кристина Круговых

Как помочь выпускникам вузов остаться в профессии, поощрить наставников и придать профессии педагога особый государственный статус? Об этом и многом другом в программе «Гость в студии» мы поговорили с председателем Ростовской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Владимиром Геннадьевичем Гайворонским и победителем конкурса «Учитель года Дона — 2023» - учителем истории и обществознания ростовской школы № 21 Александром Игруновым.

УЧИТЕЛЯ ВСЕГДА ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ ДРУГ ДРУГУ

- Александр Геннадьевич, в первую очередь, поздравляем вас с победой! Как проходила подготовка к конкурсу, и много ли потребовалось времени, чтобы подготовиться?

- Спасибо! После окончания муниципального этапа сразу началась подготовка к областному. Она давала много в профессиональном плане, проходила достаточно легко и интересно и, наверное, познавательно, - делится Александр Игрунов. - Изучал методики и педагогические приемы других учителей, смотрел мастер-классы, уроки, читал литературу и работал над собой, в чем мне помогали, к счастью и мои коллеги.

- Как раз хотела спросить. Старшие коллеги, уже более опытные, давали ли какие-то советы? - Конечно! Отличительная черта учителей Ростова — это готовность оказать помощь в таких ситуациях. И вообще, наверное, мы, учителя, всегда помогаем друг другу. Поэтому, когда бы я ни попросил помощи, мне ее оказывали, - подчеркивает Александр Геннадьевич.

- А из чего состоял конкурс? Какие испытания в него вошли? - Сам конкурс в моей номинации состоял из трех этапов. Первое испытание — это конкурсный урок. Второе — это методическая мастерская, на которой мы представляли результаты своего труда. В качестве третьего испытания был мастер-класс, где конкурсант представлял какой-то свой прием работы, - продолжает победитель конкурса. - Финальным испытанием стал разговор с министром образования области, где нам задавали вопросы, посвященные Году педагога и наставника.

ОСОБЫЙ СТАТУС ПЕДАГОДА

- Владимир Геннадьевич, следующий вопрос вам. Президент Российской Федерации объявил 2023-й Годом педагога и наставника. На ваш взгляд, за последнее время профессия стала более популярна, и что же нужно сделать, чтобы будущие абитуриенты активнее поступали на педагогические специальности? - Действительно, значимость профессии в обществе растет, и государство в лице нашего президента в очередной раз показывает, что она востребована. Но мы как профессиональный союз, конечно же, выступаем за то, чтобы профессия становилась не только популярной, но еще и педагоги были защищены с точки зрения социальных вопросов, - обращает внимание Владимир Гайворонский. - Чтобы у них была достойная заработная плата, комфортные условия труда, социальные гарантии. Более того, чтобы педагог приобрел особый государственный статус, может быть, даже на уровне государственного служащего, чтобы это было подкреплено соответствующими гарантиями.

- А что делает профсоюз для того, чтобы профессия учителя стала не только популярной, но и приобрела тот самый особый статус?

- У профсоюза много различных инициатив, проектов, идей. Но, пожалуй, для того, чтобы именно социальный статус был закреплен на особом уровне, мы предложили несколько законопроектов. Один из них — региональный закон о наставниках, призванный старших педагогов поддержать с материальной точки зрения, - приводит пример Владимир Геннадьевич. - Ну и в том числе благодаря нашим инициативам сейчас корпус депутатов Ростовской области разрабатывает закон о молодых специалистах. Наши инициативы, в первую очередь, связаны с тем, чтобы развивать кадровый потенциал.

СТАЛ УЧИТЕЛЕМ СЛУЧАЙНО И НАШЕЛ ПРИЗВАНИЕ

- Александр Геннадьевич, а когда вы озвучили свое решение идти в педагогическом направлении?

- Я из тех людей, кто достаточно случайно оказался в профессии и остался в ней на всю жизнь. По первому образованию я политолог, по второму психолог. Так получилось, что когда-то пришел поработать в школу. А придя в школу, понял, что это мое призвание, о котором я не задумывался, - улыбается собеседник.

- А ваши близкие, друзья, когда узнали о выборе жизненного пути, отговаривали или поддержали?

- Я слышал от людей, что работа учителя — это, возможно, не самая престижная, хотя, конечно, самая важная. Очень часто конкретные вопросы задают про материальную обеспеченность, про детей — какие они, какой характер, легко или тяжело работать в школе. Однако, каждый должен делать свое дело хорошо. Думаю, в моем случае роль сыграло именно призвание, проснувшееся, возможно, немножко позже, чем после окончания школы. За 15 лет работы в школе никогда не пожалел, что стал учителем.

- А какие методики вы показали жюри, чтобы выиграть?

- В своих испытаниях я делал акцент на музейную педагогику. В нашей школе очень неплохой школьный музей с интересным содержимым. И на конкурсе, и в повседневной работе в школе, я часто строю уроки с помощью экспонатов музея, - делится педагог.

- Правильно понимаю, урок проводили перед незнакомыми детьми? - Да, восьмой класс лицея № 11 — замечательные дети. Пользуясь случаем, хочу сказать им больше спасибо за то, что они так меня поддержали, - говорит победитель конкурса. - Детям было очень интересно участвовать во всех конкурсных испытаниях. Это не только мое мнение - многие коллеги мне говорили, какие замечательные дети.

«ПЕДАГОГ — ЭТО ОСОБЫЙ НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР»

- Учитель это одна из тех немногих профессий, в которую человек погружен практически круглосуточно. Даже покидая пределы школы, педагог остается наставником и примером для учеников в поведении, реакции на события в тех же социальных сетях. Насколько это верно и влияет ли это как-то на вас?

- Соглашусь. Учитель — это профессия круглосуточная. Конечно, мы все слышали примеры, когда учителя подвергались гонениям из-за постов, фотографий, неправильных нарядов. Но в любом случае учитель должен быть примером и нести какую-то моральную составляющую, - рассуждает Александр Игрунов.

- Учитель должен быть готов к тому, что ребенок попросит совета, которого, возможно, не спросил у своих родителей или у друзей. И педагог должен быть очень корректным, не затронув гордость ребенка, не затронув его чувств, дать какое-то направление в жизни.

- А еще педагог — это особый нравственный выбор. Это особая профессия, и педагогом человек остается и должен оставаться всегда, - подчеркивает Владимир Гайворонский. - Педагог и дома остается наставником.

В то же время профсоюз очень четко следит за появлением и наличием у педагогов профзаболеваний, профилактикой, прилагает усилия для того, чтобы поддержать наших педагогов. В Ростовской области принята специальная программа «Здоровье, оздоровление и отдых» для наших педагогов с возможностью льготного лечения в санаториях.

НАСТАВНИКИ ДЛЯ НАСТАВНИКА

- А какой пример наставника запомнили вы? Какие личности стали для вас ориентирами в работе?

- Конечно, это учителя моей школы, еще советской закалки. Огромную роль в том, что я когда-то пришел в школу, сыграл мой учитель истории Петр Афанасьевич, - рассказывает Александр Игрунов. - Придя в институт, я познакомился с замечательным преподавателем Владимиром Трофимовичем Фоменко, к сожалению, он уже ушел от нас, который также учил меня мыслить как учитель, видеть моменты урока, цели и смыслы педагогической деятельности. И он, и его коллеги - Виталий Михайлович Федоров, Алексей Георгиевич Махненко и многие другие — это самые настоящие мастера педагогического труда, которые не просто нас учили, но и передавали все, что они знали, нам для дальнейшего развития. Надеюсь, что когда-нибудь я стану таким как они. Спасибо им.

- Безусловно, и в моей жизни есть такие педагоги. Это моя первая учительница Галина Ивановна и мой классный руководитель Наталья Григорьевна, которая привила любовь к русскому языку, и до сих пор, проверяя тексты на ошибки, я вспоминаю ее, - говорит Владимир Гайворонский. - Педагоги советской школы - это действительно подлинные наставники. Сейчас, когда идет Год педагога и наставника в России и Ростовской области, самое время нам всем обратить внимание на ту отечественную школу педагогики, вспомнить наших ветеранов педагогического труда.

ПОД КРЫЛОМ У ПЕЛИКАНА

- Можете рассказать про логотип конкурса — пеликана?

- Пеликан — это очень интересная и красивая птица. Символ служения, самоотдачи, - объясняет обладатель звания «Учитель года Дона — 2023». - Причем на логотипе не один пеликан - у него еще рядом трое деток. Именно пеликан отдает своим детям тепло, отдает себя абсолютно полностью. Я этим логотипом очень горжусь и любуюсь им.

- Александр Геннадьевич, впереди федеральный этап конкурса. Какие у вас идеи есть на эту тему?

- Конечно, прежде всего, изучить опыт прежних конкурсных лет, посмотреть на лучшие практики коллег и учиться, учиться, учиться. Искать свои приемы, способы показа своих достижений. Обращусь к коллегам: уверен, что они меня поддержат, помогут, а вместе мы сможем все.

- А что в завершении беседы пожелаете нашим радиослушателям?

- Желаю им прежде всего спокойствия, позитива, беречь себя и никогда себя не «экономить» в своей работе, - говорит Александр Игрунов.

- Я бы хотел пожелать нашим педагогам социальной защищенности, понимающих руководителей и, конечно же, благодарных учеников и воспитанников, - добавил Владимир Гайворонский.