В Ростовской области осудили женщину, которая на шестом месяце беременности убила отца будущего ребенка

Происшествие случилось в октябре прошлого года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Шолоховский районный суд в Ростовской области вынес приговор женщине, которая из ревности убила сожителя. По данным источника, она жила с мужчиной под одной крышей и ждала от него ребенка.

ОН ЗАРАБАТЫВАЛ, ОНА ГОТОВИЛАСЬ К МАТЕРИНСТВУ

По данным источника, 42-летняя Оксана (все имена изменены — прим. ред.) была в разводе, воспитывала сына от бывшего мужа. Несколько лет назад она познакомилась с другим мужчиной — 32-летним Алексеем. Три года назад пара стала жить вместе, а в 2022 женщина забеременела.

Алексей занимался грузоперевозками и обеспечивал семью, Оксана — готовилась к материнству. Трагедия произошла в октябре, когда женщина находилась на шестом месяце беременности.

ПРИГЛАСИЛ ВЫПИТЬ БЫВШУЮ ПОДРУГУ

31 октября Алексей собрался с друзьями в гараже, чтобы отметить профессиональный праздник — День автомобилиста. Оксана зашла на посиделки и поняла, что мужчина позвал бывшую подругу. Женщина поругалась с сожителем, ушла домой и выставила его вещи за дверь.

Когда гости подумали, что конфликт исчерпан, Оксана вернулась в гараж. Она увидела, что ссора совершенно не расстроила Алексея. Как ни в чем не бывало он продолжил выпивать и общаться со старой подругой. Это привело Оксану в бешенство. Она схватила со стола кухонный нож и ударила сожителя в грудь.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Раненый скончался до приезда медиков.

Как позже расскажет Оксана на допросе, ее охватили обида и ревность. Свою вину она признала частично.

ПРИГОВОР

В отношении Оксаны возбудили дело по статье «Убийство». На допросе она призналась, что в тот момент она вспомнила, как ее неоднократно унижал сожитель. По словам женщины, ее охватили обида и ревность.

В конце декабря обвиняемая родила ребенка. 24 апреля Шолоховский районный суд вынес женщине приговор.

— Подсудимая была признана виновной по части 1 статьи 105 «Убийство». С учетом смягчающих обстоятельств ее приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — прокомментировали в прокуратуре Верхнедонского района.

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