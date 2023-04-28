В Ростове продолжается онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства

В 2023 году в Ростове благоустраивают парк Дружбы, скверы Мира и Комсомольский. Фото: Дмитрий Кутепов

До 31 мая в Ростове проходит онлайн-голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустраивать в следующем, 2024 году.

Обо всех нюансах рассказала заместитель директора по вопросам благоустройства Департамента ЖКХ и энергетики донской столицы Татьяна Дьяченко во время пресс-конференции, которая прошла в городском пресс-центре.

Приводить в порядок территории будут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Средства на это выделяет федеральное министерство ЖКХ.

Голосование проходит на портале «Жилье и городская среда». На сайте надо выбрать город Ростов и авторизоваться через портал Госуслуг. Без учетной записи на Госуслугах не получится отдать свой голос. Один человек может проголосовать только за одну территорию.

КОГО ВЫБИРАЕМ

В этом году в Ростове предложено благоустроить пять территорий в пяти районах города: сквер Пионерский в Железнодорожном районе, сквер на Буденновском, 2, в Ленинском районе, сквер им. Оганова в Октябрьском районе, сквер по улице Седова в Кировском районе и сквер Мелиораторов в Ворошиловском районе на проспекте Михаила Нагибина.

Кстати, сквер Пионерский в прошлом году уже участвовал в голосовании. Но тогда он не набрал нужного количества голосов.

— В этом году Ростов представил пять территорий. Если жители активно проголосуют, то нам могут выделить деньги на четыре территории, — отметила Татьяна Николаевна.

Чтобы была возможность благоустроить четыре территории, по плану, в городе должно проголосовать 273 тысячи человек. При этом, если территория получит около десяти тысяч голосов, то она может претендовать на то, чтобы попасть в список благоустройства.

На сегодняшний день лидируют сквер Мелиораторов в Ворошиловском районе. Он уже получил более четырех тысяч голосов.

КТО И КАК ВЫБИРАЕТ

Объекты для будущего благоустройства предлагают сами ростовчане, а администрация собирает предложения. Их можно отправить в отделы благоустройства администраций районов, а также в департамент ЖКХ администрации Ростова. Либо через платформу обратной связи, что находится на Госуслугах.

Затем в зависимости от востребованности объекты отбирает общественная комиссия.

КАК ПРОХОДИТ БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2023 году, проходит второй этап благоустройства парка Дружбы. За него голосовали в 2021 году. А также скверов Мира и Комсомольского, которые победили в 2022 году. Работы там начались в марте.

Само голосование будет проходить до 31 мая. Затем, до 7 июня определят территории, которые будут благоустроены. Потом администрации районов города, где находятся скверы-победители, займутся проектированием, получат заключения госэкспертизы, на следующий год будут объявлены торги. Только тогда ростовчане смогут увидеть точно, что будет на этих территориях. То есть сейчас можно иметь только общее представление о благоустройстве. Но любой дизайн-проект включает установку новых скамеек, урн, строительство новых дорожек, клумб, монтаж детских площадок и проведение озеленения.