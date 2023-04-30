Стояли в километровых очередях на кастинг: как Слава Зайцев повлиял на ростовскую индустрию моды

Ростовчанка подружилась с легендарным кутюрье, и на каждую московскую неделю моды он оставлял для нее по паре нарядов для подиума. Фото: Елена Винник

В воскресенье, 30 апреля, в возрасте 85 лет не стало легендарного Вячеслава Зайцева, открывшего миру русскую моду. Главный кутюрье СССР оставался в тренде и одновременно вне времени до последней своей коллекции. Знаменитый модельер внес значительную лепту в развитие модной индустрии в Ростове — помог многим покорить мировые подиумы. Были среди ростовских моделей у мэтра и свои музы.

ВРУЧАЛ ДИПЛОМЫ В РОСТОВЕ

Ростовский модельный мир познакомился со Славой Зайцевым — именно так он представлялся на модных показах — 21 год назад. Около сорока донских красавиц прошли два курса школы моделей Вячеслава Зайцева в Ростове и один в Москве. Мэтр лично приезжал вручать дипломы выпускницам.

Благодаря Славе Зайцеву ростовские модели продефилировали по мировым подиумам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это мэтр российской моды, первооткрыватель — с него все началось. Через его коллекции о нас узнали на Западе. Это глыба в мире моды. Вячеслав Михайлович оказал очень большое влияние на ростовский моделинг. Те, кто прошел его школу, добивались определенных успехов в модельном бизнесе, - рассказали создатели ростовского «Имидж-Центра» Елена и Михаил Степура.

РОСТОВЧАНЕ — НА ПОКАЗАХ У ЗАЙЦЕВА

Так, в 2011 году Елена Винник победила в конкурсе «Ростовская красавица-2011», после чего девушка отправилась на конкурс «Мисс Россия». Однако корону победительницы ей взять не удалось. Зато после этого завязалась добрая дружба ростовской модели с известным кутюрье Славой Зайцевым. Каждый год на «Неделю моды в Москве» мэтр обязательно оставлял пару нарядов для выходов на подиум ростовчанки.

- Когда я впервые участвовала в показе Вячеслава Зайцева - это было, пожалуй, одним из самых запоминающихся событий в моей жизни! - делилась Елена, которой покорился и миланский подиум, с читателями.

Модель с теплом рассказывала, что первый выход в наряде Славы Зайцева не забудет никогда. Фото: Елена Винник

Ростовчанин Эдуард Кривенко - «Мистер модель Вселенной 2012», завоевал свой титул на подиуме в США в наряде от Вячеслава Михайловича. Об был одним из любимых модельменов кутюрье и больше года выступал в его Доме моды.

Посчастливилось получить награду из рук мэтра и уроженке Ростова Александре Кузьминой. Она завоевала титул «Мировая русская красавица-2019»: престижный конкурс проходил в Доме моды Вячеслава Зайцева в Москве, став лучшей среди 42 претенденток.

«У НЕГО ЖЕНЩИНА БЫЛА ПРОСТО КОРОЛЕВОЙ»

- Это был уникальный, щедрый, добрый человек и такой открытый. Никогда не гнался за модой, несмотря ни на какие внешние веяния. У него были уникальные наряды, которые рассматриваешь с наслаждением и удивлением — как можно было это безумную красоту вообще создать?!

Александра Кузьмина получила награду из рук мэтра в 2019 году. Фото: "Это Ростов" ВКонтакте

По словам Михаила и Елены Степура, для ростовских моделей ярким впечатлением был сам визит в Дом моды Вячеслава Зайцева. И «километровые» очереди, в которых приходилось стоять, и вся та красота, которую в ожидании успевали детально рассмотреть.

- С ним ушла эпоха. Печалит, что сейчас очень мало такой эстетики, как у Вячеслава Михайловича. Молодежь, наверное, даже не понимает, что потеряла. Все чаще встречаю, что приходят девочки на занятия, а у них нет ни одной пары туфель на каблуке — ходят только в кроссовках, - рассказывает Елена Николаевна. - Это говорит о потере женственности. А у Зайцева женщина была просто королевой, от которой невозможно было отвести взгляд.

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