Высокая конкуренция: как проходит предварительное голосование партии «Единая Россия» в Ростовской области

Александр Ищенко рассказал о предварительном голосовании "Единой России". Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

На Дону завершилось выдвижение на предварительное голосование, через которое «Единая Россия» вместе с избирателями определит своих кандидатов в Законодательное Собрание Ростовской области на будущих выборах. Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко на брифинге рассказал о том, сколько человек подали свои кандидатуры для участия в выборах.

СИЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

По словам Александр Ищенко, на Дону итоговое число зарегистрированных кандидатов предварительного голосования составило 469 человек – на 40% больше, чем в 2018 году.

Уровень состязательности превысил общероссийский.

- Сейчас мы находимся на экваторе процесса предварительного голосования. В конце апреля закончился прием документов от кандидатов для участия в предварительном голосовании. И сейчас в разгаре регистрация избирателей на сайте предварительного голосования. В этом году оно будет проходить только в электронном виде, - пояснил Александр Валентинович.

Александр Ищенко заявил, что наибольшая конкуренция за голоса избирателей ожидается в городских территориях. Фото: пресс-служба регионального отделения партии "ЕР"

Также он подчеркнул, что такого конкурентного спора в Ростовской области при выдвижении кандидатов «Единой России» еще не было».

- Наибольшая конкуренция за голоса избирателей ожидается в городских территориях. Здесь бесспорный лидер – Ростов. Политическая конкуренция в областном центре всегда была сильна. И это снова подтверждается. В Октябрьском (городском) одномандатном избирательном округе выдвинулось 20 кандидатов. В Ростовской (Первомайской) региональной группе – 17 кандидатов. Не отстают Таганрог, Новошахтинск, где тоже высокая конкуренция, – сообщил спикер ЗС.

Также Александр Ищенко предположил, что облпарламент в сентябре обновится не менее чем наполовину.

- Прежде всего, потому что в этот раз кандидатами на предварительном голосовании стало существенно меньше действующих депутатов, – пояснил Александр Ищенко.

По словам Александр Ищенко, на Дону итоговое число зарегистрированных кандидатов предварительного голосования составило 469 человек. Фото: пресс-служба регионального отделения партии "ЕР"

«ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ВОЛОНТЕРАМ»

Он обратил внимание, что избирательная кампания регионального уровня впервые проходит в особых условиях специальной военной операции, что отражается не только в программных установках будущих выдвиженцев, но на самом их составе.

Так, в состав областного списка кандидатов выдвинулся главный врач БСМП Новочеркасска, врач-волонтер Борис Гуркин, участник СВО Дмитрий Суворов, а возглавит партийный список Губернатор Ростовской области, член Высшего совета «Единой России» Василий Голубев.

- Участие в общеобластной «тройке» новых лидеров – это дань уважения волонтерам, работающим в зоне специальной военной операции, в новых регионах России. И, конечно же, дань уважения нашим землякам, участвующим в специальной военной операции, - подчеркнул Александр Ищенко.

МОЛОДОСТЬ И ОПЫТ

В этом году у молодежи Дона высокий интерес к предварительному голосованию. Для молодых кандидатов, составивших почти треть от общего числа выдвинутых в Ростовской области, «Единая Россия» проводит кадровый проект «ПолитСтарт», где лекторами и наставниками выступают депутаты и эксперты. Но в пуле кандидатов предварительного голосования есть и очень опытные кандидаты, управленцы из органов власти, представители производства, работники образования.

- Нам важно, чтобы в партийном списке были люди, которые олицетворяют собой успешный опыт, реальный результат своей практической управленческой деятельности. Вот это сочетание опыта и молодой энергии позволяет партии быть стабилизирующей силой в политическом процессе Ростовской области и, с другой стороны, реализовывать новые идеи, отвечающие запросам прежде всего молодых, - пояснил Александр Ищенко.

Напомним, предварительное голосование пройдет на Дону в электронном формате с 22 по 28 мая. Опора на мнение людей, убежден глава донской «Единой России», позволит определить самых достойных для выдвижения на осенние выборы в Законодательное Собрание региона.