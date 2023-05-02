Власти Ростова провели пресс-брифинг после гибели 80-летней учительницы во время ливня

Подпись к фото: В 2023 году в Ростове появится единая схема ливневых канализаций города. Фото: Дмитрий Кутепов

В городском пресс-центре прошел пресс-брифинг, на котором выступили исполняющий обязанности главы Администрации Юрий Овчинников и заместитель главы Администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков. Они обсудили трагедию, произошедшую в пятницу, 28 апреля, в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. В результате происшествия погибла ростовчанка Лидия Григорьевна Радченко.

В настоящее время следственные органы занимаются выяснением причин произошедшего, и результаты экспертизы будут известны через две недели. Юрий Овчинников отметил, что есть много нестыковок, и смерть 80-летней учительницы может быть не связана с дождем.

Администрация города сразу связалась с семьей погибшей и выразила соболезнования в связи с огромной утратой. Однако родные Лидии Григорьевны отказались от предложенной помощи, сообщили представители городских властей.

ПОЯВИТСЯ СХЕМА ЛИВНЕВОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

Одно из важнейших направлений развития города — создание схемы ливневой канализации. Строительство новых участков и реконструкция существующих систем ливневой канализации возможны только после утверждения этой схемы. Ее разработка завершится в третьем квартале текущего года. Она отразит текущее расположение объектов ливневой канализации, а также их перспективное развитие, учитывая изменения в застройке территории города.

Схема также определит необходимые мероприятия для развития системы ливневой канализации и станет основой для последующего проектирования в перспективных районах, таких как Левобережная зона и район старого аэропорта.

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЛИВНЕВОК

Сейчас в донской столице общая площадь водосбора составляет 13,5 гектаров. При этом продолжительность ливневых канализаций — 870 километров. Из них 173 километра находятся на балансе администрации, то есть около 75% являются фактически бесхозными. На их содержание и ремонт в текущем году предусмотрено 115 млн рублей.

Ливневки оказались бесхозными, в том числе, когда их бросали застройщики еще в девяностые годы или военные, которые перестали их обслуживать в Октябрьском районе.

В 2023 году власти города намерены принять на свой баланс около 50 километров бесхозных ливневок. На оформление документов по ним предусмотрено 1,3 млн рублей. Еще на июньском заседании Ростовской-на-Дону городской Думы будет рассмотрен вопрос выделения дополнительных средств на оформление бесхозяйных сетей ливневой канализации. После их постановки на учет можно будет ремонтировать и обслуживать.

НОВЫЕ ЛИВНЕВКИ НА ЗАПАДНОМ

Администрация Ростова заключила контракт на проектирование реконструкции ливневой канализации так называемого бассейна №1, к которому относится Левенцовка, часть территории в Советском и Железнодорожном районах. Среди них — улицы Малиновского, Доватора и Мадояна. Сейчас там нет сооружений для отвода сточных вод.

До конца текущего года власти намерены получить положительное заключение госэкспертизы по проектированию новых ливневок. После этого они начнут заниматься решением о выделении средств на возведение сооружений.

Пока не появятся новые ливневки на улице Малиновского, во время сильных дождей движение по ней перекрывают. Объезжать магистральную дорогу предложили по улице Зорге. Власти города пошли на такой шаг из-за того, что машины на Малиновского при сильном выпадании осадков оказываются в плену воды. Так произошло в минувший четверг, 28 апреля. Тогда за два часа на город выпало около 13 мм осадков. Тогда для откачивания воды в городе было задействовано 40 помп.