Каршеринг: какие опасности ждут клиента и как защитить свои права

Каршеринг - хоть и новое, но довольно популярное явление в современном мегаполисе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня житель любого большого города может без проблем взять в аренду автомобиль. Сделать это можно, скачав на телефон соответствующее приложение. Каршеринг – сравнительно новое, но уже ставшее популярным явление. В мегаполисах зачастую практичнее не покупать авто, а брать в краткосрочную аренду. Но тут есть своя специфика. Заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права Южно-Российского института управления РАНХиГС Николай Сармин рассказал, что нужно учитывать при аренде машины.

ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО

- Каршеринг – это классическая аренда транспортного средства без экипажа. Этому посвящена целая глава в гражданском кодексе, в части второй гражданского кодекса РФ, - говорит Николай Сармин.

Отметим, что взаимоотношения между клиентами и каршеринговой компанией рассматриваются как краткосрочная аренда, соответственно, на обе стороны накладываются определенные обязанности и ограничения. Некоторые спорные моменты каршеринговая компания может прописывать в договоре с клиентами, поэтому обязательно читайте все документы, которые подписываете или принимаете, даже если вам кажется, что ничего нового там нет.

В договоре указывается следующая информация: марка, модель, VIN, цвет, государственный регистрационный знак машины и иные идентификационные данные; срок аренды; условия о предоставлении машины и ее возврате ; лицо, которому предоставлено право управления; права и обязанности сторон, в том числе право арендатора сдавать транспортное средство в субаренду; обязанность арендатора по содержанию машины; размер, сроки и порядок внесения арендной платы; наличие или отсутствие залога; ответственность сторон; основания и порядок расторжения договора.

ЕСЛИ МАШИНА ПОВРЕЖДЕНА

Часто много вопросов возникает по поводу того, как быть, если автомобиль был поврежден до оформления новой поездки.

- Перед тем, как сесть в салон арендованного автомобиля, необходимо произвести его осмотр. Если есть повреждения, их необходимо зафиксировать на фото. Информацию надо направить в адрес компании. В противном случае, клиент подвергается риску того, что эти повреждения припишут именно ему. А списание денег произойдет автоматически с карты. И не факт, что, если на бампере была царапина, клиенту выставят сумму за ее шлифовку. Есть вероятность, что это будет замена бампера. И еще большой вопрос, заменят ли его?! Поэтому я рекомендую сфотографировать спидометр, повреждения и все это показать компании перед тем, как сесть за руль. Пользуйтесь фотофиксацией и держите контакт с контрагентом, - говорит Николай Сармин.

ШТРАФЫ

Еще один распространенный вопрос: за что каршеринговая компания может оштрафовать водителя?

- Если не брать в расчет ПДД, то в рамках заключаемого договора каршеринговые фирмы могут наложить штраф на водителя за курение в салоне, за передачу транспортного средства иному лицу, за какие-либо повреждения в салоне, за любой факт причинения вреда. Универсального перечня, который мы можем распространить на любую каршеринговую компанию, нет. Но могу дать универсальный совет: прежде, чем сесть за руль, читайте договор, - продолжает эксперт.

А что делать, если выписан штраф за нарушение правил дорожного движения, а клиент каршеринга с этим не согласен?

- Тут существует только одна традиционная процедура. Все штрафы, которые выносятся органами правопорядка, обжалуются в десятидневный срок в суде. Но так как в приложении четко видно, когда вы взяли автомобиль, когда сдали его, поэтому я не думаю, что истории, когда приходят чужие штрафы, случаются. Но гипотетически, конечно, это возможно, - продолжает Николай Сармин.

БЕНЗИН, ПАРКОВКА, ДТП

А как быть, если в арендованном авто мало бензина?

- Необходимо сохранить чек на бензин и предъявить его каршеринговой компании для возмещения понесенных затрат, - говорит Николай Сармин.

А как быть, если проблема куда серьезнее, например, арендованный автомобиль попал в аварию?

- Нужно себя вести точно так же, словно это ваш персональный автомобиль. Машина каршернинга застрахована, поэтому вы с другим участником ДТП можете разойтись, составив европротокол. Если такой возможности нет, то сфотографируйте с различных ракурсов и различной отдаленности машины и предоставьте эту информацию в ГИБДД, либо вызовите на место аварии сотрудников полиции. Если клиент каршеринга оказался виновным, то страховая компания должна возместить убыток. А все, что она не покроет, взыщут с клиента. Отметим, есть лимиты, за пределы которых страховая компания выйти не может, поэтому все, что сверху, - взимается с виновника аварии, - говорит Николай Сармин.

Что делать, если машину эвакуировали?

- В этой ситуации необходимо как можно скорее завершить аренду транспортного средства, хотя убытки компании, понесенные каршеринговой фирмой на получение автомобиля с платной стоянки, будут все равно взысканы с клиента. Но, оперативно завершив аренду и уведомив владельца авто, человек минимизирует свои убытки, - подытожил спикер.

По заказу Департамента экономики города Ростова-на-Дону.