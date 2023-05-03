Молодость, красота, весна: ростовчане выбрали «Фотомодель Дона — 2023»

За звание главной красавицы в сердцах читателей "КП - Ростов-на-Дону" боролись 10 ростовчанок. Фото: "Имидж-Элит"

Ой, непросто пришлось нашим читателям в последние две недели! От красоты в конкурсе «Фотомодель Дона — 2023» просто глаза разбегались. Сразу десять ростовчанок боролись за зрительскую симпатию.

Блондинки, брюнетки и рыжие, с карими и голубыми глазами, старшеклассницы и студентки. И в каждой — молодость, энергия, задор! Ну как за таких девчонок не проголосовать?!

Голосование на сайте мы приурочили к 27-летию легендарного конкурса «Фотомодель Дона», в котором участвовали титулованные красавицы, известные на всю страну - «Мисс Россия — 2003» Виктория Лопырева, актриса Мария Семкина.

Всего же на этот конкурс прислали свои фото более ста девушек, но в финал прошли меньше трети, и у каждой есть шансы построить карьеру в моделинге.

Анастасия Русанова победила с огромным отрывом. Фото: "Имидж-Элит"

С 18 апреля по 2 мая читатели «КП — Ростов-на-Дону» отдавали свои голоса за самых красивых и обаятельных девушек. Причем голосовать в один день можно было сразу за нескольких конкурсанток. А каждую полночь счетчик обнулялся, и голосовать можно было заново.

Борьба в конкурсе шла нешуточная. И до последней минуты дончане отдавали свои голоса за участниц. А места распределились следующим образом.

Первое место с огромным отрывом завоевала 17-летняя студентка Анастасия Русанова — за нее ценители красоты отдали 15080 голосов! У модели уже немало титулов, среди которых «Юная красавица Ростова» в 2021 году. Тогда в интервью на радио «КП — Ростов-на-Дону» девушка рассказала, что выступает на подиуме с трех лет и призналась: в будущем мечтает представить наш регион на конкурсе «Мисс Россия».

Более 10 тысяч"сердечек" завоевала Виктория Моцугиря. Фото: "Имидж-Элит".

На втором месте оказалась 15-летняя ученица девятого класса Виктория Моцугиря — за нее проголосовали 10329 раз. Обладательница титула «1-я вице леди Российской Федерации» углубленно занимается биологией и химией - мечтает посвятить жизнь медицине и стать врачом-педиатром, а еще занимается тхэквондо и любит готовить.

А на третьем — 15-летняя Ирина Волкова из Батайска, у нее 5704 голоса поддержки. Девятиклассница в моделинге уже три года, имеет титул «Юная Леди Федерации 2023». Занимается живописью, танцами, изучает английский язык и готовится поступить в престижный вуз.

Победительница по итогам онлайн голосования на нашем сайте получит право участия в региональном полуфинале конкурса «Ростовская Красавица», «Донская Красавица», «Красавица Юга России» и в перспективе - и представить свой город на Национальном финале конкурса «Мисс Россия». А еще получит специальный приз от организаторов конкурса.

Ирина Волкова заняла третье место в зрительском голосовании. Фото: "Имидж-Элит"

- Удачное фото может решительно изменить вашу жизнь. Сейчас вы можете стартовать. Так что дерзайте, и успех настигнет вас, - говорит директор агентства «Имидж Элит» Елена Степура.

Ну а мы ждем в гости победительницу в редакции «КП — Ростов-на-Дону», чтобы вручить приз и побеседовать в студии радио!

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