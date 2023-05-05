«Память, которая жива в каждой семье»: Александр Ищенко вручил благодарность ветерану Великой Отечественной войны

Александр Ищенко в слободе Кашары навестил ветерана Великой Отечественной войны Валентину Митрофановну Черненкову. Фото: пресс-служба ЗС РО

В преддверии Дня Победы Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко встретился с ветераном Великой Отечественной войны. А также пообщался со школьниками на тему патриотизма. Встречи прошли во время рабочей поездки Александра Валентиновича в Кашарский и Милютинский районы.

«ВАЖНО НЕ ИСКАЖАТЬ ИСТОРИЮ»

- День Победы – день, который трогает душу каждого неравнодушного жителя России. Это память, которая жива в каждой семье. И очень важно, чтобы она передавалась без искажения, без наносных веяний у поколений. Именно поэтому сегодня пообщался с живущими, к счастью, еще ветеранами, и теми, кто принимал участие в разгроме фашистской Германии, - говорит Председатель Законодательного Собрания области.

В слободе Кашары Александр Ищенко встретился с 97-летней Валентиной Черненковой. Женщина родом из города Гагарин Смоленской области. В годы Великой Отечественной войны была угнана в Германию на принудительные работы. Там Валентина Митрофановна пробыла до 1944 года. А потом вернулась на родину и пошла добровольцем в танковую часть 44475. И прошла с ней 13 городов. А затем демобилизовалась и устроилась работать почтальоном в контору связи. В Ростовскую область Валентина Черненкова переехала уже в преклонном возрасте и полюбила всем сердцем Кашарский район. Женщина говорит, что слобода стала для нее самым родным местом.

- Валентина Митрофановна активно участвует в праздниках и торжествах, посвященных памяти Великой Отечественной войны, и пользуются уважением среди односельчан, - отметил Александр Ищенко.

Во время встречи с ветераном Председатель Законодательного Собрания Ростовской области вручил женщине благодарность и ценный подарок.

«ВАЖНО ПОМНИТЬ О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЛИ НАШУ ЗЕМЛЮ»

Кроме того, в слободе Кашары Александр Ищенко провел урок со старшеклассниками. Встреча прошла в форме диалога. Вместе с ребятами спикер Донского парламента обсудил, зачем необходимо знать свою историю, для чего нужно не забывать своих предков и почему важно помнить о Великой Отечественной войне.

- Наша встреча проходит в преддверии самого главного праздника нашей страны. Почему же он главный? Потому, что он объединяет людей, народы. Но, самое важное, что он объединяет всех нас, - обратился к ребятам Александр Валентинович. - Сохранение памяти о Великой Отечественной войне объединяет наше отношение к истории. Ведь именно история определяет наше отношение к Родине.

По завершении встречи Председатель Законодательного Собрания предложил школьникам встретиться с ветеранами, чтобы услышать из первых уст правду о Великой Отечественной войне.

По словам Александра Ищенко, перед современным поколением стоит непростая задача. Именно они в будущем будут передавать воспоминания своих дедушек и прадедушек о годах Великой Отечественной войны подрастающему поколению. Поэтому сейчас важно общаться с ребятами, проводить тематические беседы.

- Мне очень понравился сегодняшняя встреча с Александром Валентиновичем. Мы сидели и просто беседовали. Мне понравились теплые разговоры о ветеранах. Еще Александр Ищенко рассказал нам, как важно любить свою Родину, как важно помнить о людях, которые защищали нашу землю и сражались за наше поколение, - говорит 11-классник Данил Лазовой.

«ВСЕ БЫЛО НЕ НАПРАСНО»

Также Александр Ищенко принял участие в возложение цветов к мемориалу «Павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годы» в слободе Кашары и к мемориалу памятника героям станицы Милютинской.

- 9 Мая – день, который будет отмечаться в каждом уголке Ростовской области. Я рад, что увидел объекты памяти о наших героях. И самое трогательное сегодня было общение возле мемориала с детьми из детского сада. Эта встреча показала, что те солдаты, которые лежат в той могиле, положили свою жизнь не напрасно, - заключил Александр Ищенко.