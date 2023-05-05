Александр Ищенко проинспектировал социальные объекты в Кашарском и Милютинском районах

Председатель донского ЗС Александр Ищенко совершил рабочую поездку на север донского края. Фото: пресс-служба ЗС РО

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко посетил с рабочим визитом два удаленных от центра северных района области – Кашарский и Милютинский районы. Там спикер донского парламента оценил, ведутся ремонтные работы на социальных объектах народной программы.

- Для Ростовской области очень важно, чтобы сельские территории : поселения, хутора, станицы, особенно - отдаленные, имели достойный уровень коммуникаций и комфорта, - отметил Александр Ищенко.

Спикер ЗС осмотрел объекты, которые строятся и обновляются в рамках народной программы «ЕР». Фото: пресс-служба ЗС РО

НОВЫЙ ЗАГС, СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА И РЕМОНТ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ

Одним из важных социальных объектов в слободе Кашары стал обновленный ЗАГС. До этого местным жителям приходилось заключать брак либо в ДК, либо в администрации. Причем эти места не были приспособлены для молодоженов.

Сейчас же ЗАГС располагается на отдельном этаже в здании местной администрации. Здесь есть и комната невесты, и комната жениха, и душевая с туалетом.

Также появился современный зал для бракосочетаний.

В ходе рабочей поездки были осмотрены и два капитально ремонтируемых Дома культуры в Кашарах и станице Милютинской. ДК для местных являются центром общения, творчества и культурной жизни.

- Вот, например, капитальный ремонт ДК в Милютинской. Он по наказам избирателей попал в народную программу. И сегодня мы видим, что первый шаг сделан. Через полтора года станица получит отремонтированный Дворец Культуры, - говорит спикер донского парламента.

Оба здания распахнут свои двери для сельчан уже в следующем году.

Также Александр Валентинович посетил обновленную Межпоселенческую центральную библиотеку в слободе Кашары. Ее капитально отремонтировали в прошлом году. И уже сегодня библиотечные залы постепенно заполняются книгами, интерактивным оборудованием и техникой. В скором времени библиотека станет не только местом, где можно почитать интересующую литературу, но и центром притяжения для жителей слободы.

В северных районах области также строятся МФЦ, ремонтируются школы, детские сады и дороги.

Александр Ищенко уверен, что для Ростовской области важно, чтобы сельские территории, имели достойный уровень комфорта. Фото: пресс-служба ЗС РО

«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА НА ДОНУ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ»

А еще возвели огромный спортивный ледовый комплекс «Светлый» в Кашарском районе. При этом он используется круглый год как местными жителями, так и приезжими , причем, не только из других городов донского края, но и Волгоградской и Воронежской областей.

Кстати, комплекс построен полностью за счет крупного сельхозтоваропроизводителя группы компании «Светлый». Пока на ледовой арене тренируется хоккейная команда.

Но в свободное время покататься на коньках может любой желающий. Также здесь можно заниматься йогой, фитнесом и посещать балетную хореографию. Но в планах у ледовой арены открыть еще и школу фигурного катания.

- Это говорит о том, что инвестиции в социальное развитие села дают свою отдачу, - подчеркнул Александр Ищенко.

По словам Председателя Законодательного Собрания Ростовской области, программа социального развития села на Дону будет продолжаться, так как результаты ее уже видны.

А буквально на последнем заседании донского парламента были увеличены расходы на межмуниципальные и районные дороги.

- Это делается как раз для того, чтобы обеспечить сельские территории инфраструктурой. И все это строится в рамках народной программы, которую формируют наши избиратели, - сказал Александр Валентинович. - И депутатский корпус нацелен на то, чтобы оказывать сельским районам и поселениям предметную конкретную помощь. Социальное развитие села на Дону будет продолжаться.