Три человека погибли, еще трое пострадали после серьезного ДТП на трассе в Ростовской области

Две машины столкнулись на трассе Белая Калитва - хутор Апанасовка. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РО

Три человека погибли, еще трое пострадали в серьезном ДТП на трассе Белая Калитва - хутор Апанасовка в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по донскому региону.

Аварию зарегистрировали вчера, 7 мая. Предварительно, 55-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу и врезалась в Daewoo Matiz.

- В результате 44-летняя владелица Daewoo Matiz скончалась на месте до приезда скорой помощи, пассажир - женщина 65 лет - скончалась в больнице. Пассажир другой иномарки - женщина 76 лет - умерла в машине скорой помощи, - рассказали в МВД.

Известно, что владелица Hyundai и еще два пассажира 63 и 85 лет с травмами различной степени тяжести попали в медучреждение.

ПОСЛЕ АВАРИИ НАЧАЛИ ПРОВЕРКУ

Правоохранители сейчас выясняют обстоятельства случившегося. Официальную причину трагедии пока не называют.

- Проводится проверка. Выясняются причины и условия, спровоцировавшие опасную ситуацию. Назначили также ряд исследований. По результатам примут решение в соответствии с законом, - прокомментировали в полиции.

ВОДИТЕЛЕЙ ПРОСЯТ БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ

Напомним, вчера днем в Ростовской области на трассе Ростов - Новошахтинск столкнулись легковушка «ВАЗ-21061» и рейсовый автобус «Луидор». В этом случае медицинская помощь потребовались пяти пострадавшим, в том числе 17-летней девушке.

Правоохранители просят жителей Дона быть очень аккуратными за рулем и учитывать погодные условия, в регионе в ближайшие дни продолжатся дожди.

Водителям рекомендуют выдерживать безопасную скорость. Нужно следить за дистанцией на дороге. Нельзя совершать резкие маневры или отвлекаться в пути на гаджеты или беседы с пассажирами.

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