Три человека погибли, еще трое пострадали после серьезного ДТП на трассе в Ростовской области

Две машины столкнулись на трассе Белая Калитва - хутор Апанасовка. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РО
Три человека погибли, еще трое пострадали в серьезном ДТП на трассе Белая Калитва - хутор Апанасовка в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по донскому региону.
Аварию зарегистрировали вчера, 7 мая. Предварительно, 55-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу и врезалась в Daewoo Matiz.
- В результате 44-летняя владелица Daewoo Matiz скончалась на месте до приезда скорой помощи, пассажир - женщина 65 лет - скончалась в больнице. Пассажир другой иномарки - женщина 76 лет - умерла в машине скорой помощи, - рассказали в МВД.
Известно, что владелица Hyundai и еще два пассажира 63 и 85 лет с травмами различной степени тяжести попали в медучреждение.
ПОСЛЕ АВАРИИ НАЧАЛИ ПРОВЕРКУ
Правоохранители сейчас выясняют обстоятельства случившегося. Официальную причину трагедии пока не называют.
- Проводится проверка. Выясняются причины и условия, спровоцировавшие опасную ситуацию. Назначили также ряд исследований. По результатам примут решение в соответствии с законом, - прокомментировали в полиции.
ВОДИТЕЛЕЙ ПРОСЯТ БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ
Напомним, вчера днем в Ростовской области на трассе Ростов - Новошахтинск столкнулись легковушка «ВАЗ-21061» и рейсовый автобус «Луидор». В этом случае медицинская помощь потребовались пяти пострадавшим, в том числе 17-летней девушке.
Правоохранители просят жителей Дона быть очень аккуратными за рулем и учитывать погодные условия, в регионе в ближайшие дни продолжатся дожди.
Водителям рекомендуют выдерживать безопасную скорость. Нужно следить за дистанцией на дороге. Нельзя совершать резкие маневры или отвлекаться в пути на гаджеты или беседы с пассажирами.
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