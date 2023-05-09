Салют на День Победы в Ростове 9 мая 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Салют запланирован на 22 часа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Салют на День Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2022 запустят в 22.00. После череды мощных залпов небо озарят разноцветные огни. Публикуем самые фото и видео яркого зрелища.

По предварительной информации, салют состоится на левом берегу. Отметим, что ранее в Южном военном округе сообщили, что из-за непогоды его могут отменить.

Традиционно посмотреть на фейерверк собираются десятки ростовчан. Однако в этом году в парке Левобережном всего несколько человек. Некоторые признаются, что пришли, поскольку в прошлом году сделать этого не удалось.

22.23 Праздничные мероприятия в Ростове подошли к концу. Поздравляем всех жителей донского края с Днем Победы!

22.16 Салют завершен. В этом году залпы продолжались около 15 минут.

22.06 Несмотря на плохую видимость и погоду, собравшиеся не пожалели, что пришли. Больше всего радости у маленьких ростовчан.

22.01 К сожалению, салют видно не так хорошо. Судя по всему, его запускают за "Ростов-Ареной"

21.59 Собравшиеся в Левобережном парке пришли не зря. Звучат первые залпы.