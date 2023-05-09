Карты противника в «отличном качестве» и кулинарные советы: Какие вещи ростовчане стали продавать к 9 Мая

На полках у дончан пылятся сокровища от карт противника до солдатских ремней и касок. Фото: Александр КОЦ

В честь Дня Победы некоторые ростовчане решили сколотить целое состояние. Неожиданно дончане обнаружили, что у них дома пылятся раритетные вещи времен Великой Отечественной войны. В наличии как вещи советских солдат, так и предметы быта вермахта.

КАРТЫ ПРОТИВНИКА, АЭРОСНИМКИ И ФАЛЬШИВЫЕ РЕМНИ

Начнем с того, что подешевле. За 699 рублей на просторах Интернета ростовчанин выставил на продажу военные немецкие карты с 1941 по 1945 годы. По словам мужчины, их у него сотни. А еще есть фашистские схемы и аэрофотоснимки разных регионов Советского Союза.

- Там указано подробное расположение войск, направления ударов. Видны даже траншеи, блиндажи и огневые точки. Главное, что качество у схем настолько хорошее, что блиндажи и огневые точки можно определить до метра! - подчеркнул собеседник.

Чуть подороже стоит советский солдатский ремень. Причем бляхи современного производства и сделаны из латуни. Вдобавок еще и искусственно состарены.

- Ремни тоже современного производства. Они регулируются на длину до 125 сантиметров, - добавил продавец.

Так что, если не готовы отдавать большие деньги за оригинал, можно заказать ремень с бляхой всего за тысячу рублей.

За 5 000 рублей мужчина из Кировского района Ростова предлагает приобрести два военных немецких ящика. Один из них дошел до наших дней абсолютно пустым, а вот ко второму прилагаются аксессуары для медицинского автоклава. Оба ящика немного потрепаны, но все немецкие записи на них сохранились.

НЕМЕЦКАЯ КАСКА ПО ЦЕНЕ МЕСЯЧНОЙ ЗАРПЛАТЫ И УНИКАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

За 8 000 житель Железнодорожного района города предлагает к покупке записную книжку немецкого офицера 1942 года. По словам дончанина, книжка была выпущена в 1941 парижской типографией во время оккупации Франции. Вот только это не просто какой-то там блокнотик. На страницах записной книжки в цветных картинках указано время в разных странах, есть и таблица мер и весов. А еще советы с чем пить вино.

- Советуем подавать вино с паштетом из оленины и цельной печени с приправами. За исключением риса, жирных сыров, баранины, дичи и птицы, - говорится в книжке. - Белое вино стоит подавать к рыбным блюдам, включая блюда из моллюсков, омаров, устриц и раков.

А по соседству с советами к вину расположилась небольшая статья с пешеходной экскурсией по Парижу. Но и это еще не все. Есть там и таблица со спортивными мировыми достижениями, рекомендации по оказанию первой медицинской помощи и даже курсы хиромантии и графологии.

- Аналогов ей нет. Книга не подвергалась реставрации, все как есть, - хвалит товар ростовчанин.

И самой дорогой оказалась немецкая каска М35 за 30 тысяч рублей. Это пехотная каска, которая была одним из самых массовых вариантов защитного шлема в странах «оси» с 1935 года вплоть до окончания Второй мировой войны. По словам мужчины, каска была найдена в Волгограде.

- На ней есть чернильный штамп. А сам шлем двухдекальный. К сожалению, сохранились только остатки декалей. Был помыт водой. И на полке пролежал три года.

Кстати, шлем был дважды перекрашен. Один раз на заводе, а второй раз, по словам дончанина, в полевых условиях самим немецким солдатом.

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