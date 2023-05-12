Мать 4-летнего мальчика из Ростова рассказала, как бездомная хаски укусила ее сына за лицо и что сейчас с ребенком

Происшествие случилось в одном из дворов микрорайона. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону, в микрорайоне Левенцовский, 11 мая бездомная хаски укусила за лицо четырехлетнего мальчика. После происшествия ребенка с травмой госпитализировали. Мать пострадавшего Маргарита Старченко рассказала подробности происшествия и что сейчас с ее сыном.

В тот день Маргарита шла с сыном по улице Ткачева. Рядом прогуливались несколько женщин с колясками, за которыми поначалу и увязалась хаски. Девушка подумала, что собаку выгуливает кто-то из «мамочек» и не обратила на нее внимания. Ребенок пса не испугался, но и не пытался с ним играть или дразнить.

— У нас есть акита (акита-ину — прим.ред.), поэтому ребенок не боится собак. От пса его не отводила, не брала ребенка на руки. Я не поняла, что собака бродячая, думала, что это пес кого-то из мам с колясками, — говорит ростовчанка.

Неожиданно пес набросился на ребенка и укусил его за лоб. Маргарита испугалась и ударила пса, чтобы отогнать от мальчика. Мать с сыном госпитализировали.

Собака убежала. Оказалось, что хозяина у хаски нет, гуляла сама по себе. Позже соседи Маргариты по району поймали собаку и отвезли в центр безнадзорных животных.

ВИДИТ ЧУЖИХ СОБАК И ПРОСИТСЯ НА РУЧКИ

Пострадавшего уже выписали из больницы. Ему предстоит пройти курс прививок от бешенства.

— Слава Богу, никакой вторичной инфекции не произошло, ранки заживают. Теперь главное — чтобы пес, которого поместили в ЦБЖ, был жив и здоров в течение десяти дней, чтобы исключить бешенство, — объясняет мать ребенка.

Мальчику предстоит пройти курс прививок от бешенства. Автор: Маргарита Старченко.

Семья мальчика переживала о том, как сын будет реагировать на домашнего питомца. Свою собаку ребенок не боится, но чужих стал сторониться.

— Вчера вышли из больницы, увидели небольшого бездомного пса. Сын сразу попросил его взять на ручки, так испугался. Надеемся, что это пройдет, что он забудет, потому что еще маленький.

После происшествия родители пострадавшего написали заявление в полицию. Сотрудники уже связались с Маргаритой.

Ситуацию прокомментировали в следственной управлении СКР по Ростовской области.

— В средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что в микрорайоне Левенцовский Советского района г. Ростова-на-Дону 4-летнего мальчика укусила собака. По указанию руководителя следственного управления СК России по Ростовской области по изложенным сведениям организованы процессуальные проверки, — прокомментировали в ведомстве.