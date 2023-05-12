В Ростовскую область после парада Победы в Москве прибыл расчет Всевеликого войска Донского

Парадный расчет Всевеликого войска Донского прошел строем по Соборной площади Новочеркасска. Фото: сайт Правительства РО.

9 мая парадный расчет Всевеликого войска Донского прошел в праздничном строю по Красной площади. Войсковой атаман, заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков отметил ответственность донцов при подготовке к столь значимому событию и похвалил их за слаженность действий и строевую выучку:

- 9 мая мы отмечаем самый дорогой, самый священный и всенародный праздник. В 1941 году война пришла в каждый дом. С первых дней войны сыны Тихого Дона били врага на передовой, формировали казачьи партизанские отряды, ковали Победу в тылу. Единый советский народ спас Родину от коричневой чумы и жизнь будущих поколений, освободил Европу и защитил мир. Наша святая обязанность, наш долг – чтить подвиг дедов и прадедов, защитников Отечества, - уверен Сергей Бодряков. - Мы с особой гордостью чеканили шаг, и рядом с нами как будто шли наши предки, благодаря которым мы имеем возможность жить, трудиться, растить детей. Их фотокарточки мы положили в нагрудные карманы.

Отметим, что в состав «коробки» Всевеликого войска Донского вошли более ста человек – это представители Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия, причем 18 казаков принимали участие в параде Победы в Москве третий год подряд. Кроме того, почетное право пройти торжественным маршем по кремлевской брусчатке было предоставлено участникам СВО, а также молодому поколению донских казаков – представителям «платовских сотен» казачьих вузов Ростовской области.

После возвращения в столицу донского казачества – Новочеркасск – участники парада приняли участие в молебне, а также прошли строем по Соборной площади города, исполнив всеми любимую песню «День Победы». На Донской земле их приветствовали родственники, друзья и жители Новочеркасска. Кроме того, участие в торжественной встрече парадного расчета приняли глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко и руководители вузов, студенты которых вошли в состав расчета.

Завершилось мероприятие необычно: несколько участников парада Победы предложили своим невестам стать их спутницами жизни, так что вскоре Донская земля пополнится двумя казачьими семьями.