Об импортозамещении, борьбе с дефицитом кадров и росте производства рассказал министр промышленности и энергетики Дона Андрей Савельев

Министр Андрей Савельев рассказал об актуальной ситуации у донских промышленников. Фото: Ольга ГОПАЛО

Как развивается промышленность в Ростовской области, почему импортозамещение не только модная, но и актуальная тема, сколько миллиардов инвестиций вложено в производство на Дону, зачем минпром сотрудничает с ВУЗами и что такое «производительность труда»?

Об этом и многом другом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда - Ростов-на-Дону» на 89,8 FM министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

О РОСТЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

- Андрей Викторович, одним из главных показателей развития донской экономики является индекс промышленного производства, сохранился ли его рост в 2022 году?

- Реализуемая в регионе промышленная политика определяется из потребностей донских производителей, тех конкретных задач, которые перед нами поставил губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев в соответствии с поручениями президента России по обеспечению технологического суверенитета, создания новых производств, решению социальных вопросов.

Отмечу, в Ростовской области сохраняется устойчивая тенденция роста промышленного производства на протяжении последних 12 лет. Благодаря реализованным инструментам промышленной политики и по итогам прошлого года основные макроэкономические показатели достигнуты с превышением уровня 2021 года.

- А могли бы назвать конкретные цифры?

- Конечно. Индекс промышленного производства Ростовской области составил 107,8%, по обрабатывающим производствам – 110,5%. Существенный рост зафиксирован на предприятиях машиностроения, в том числе транспортного в 2,5 раза, оборонно-промышленного комплекса в 2 раза, химической отрасли более 10%, металлургии – 4% и ряде других. На 8% увеличена отгрузка промышленных предприятий. В денежном выражении это 1,2 трлн рублей. Заработная плата в нашем секторе выросла на 15%. В текущем году перед нами стоит задача по сохранению положительной динамики. Необходимые предпосылки для этого сформированы.

Комбайны "Ростсельмаша" известны на всю страну. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

- Сегодня очень важна тема импортозамещения. И это не просто модный термин. Как складывается ситуация на донских предприятиях?

- Работа по поддержке импортозамещения ведется не первый год. На уровне региона мы работаем в рамках регионального плана по импортозамещению и «дорожной карты» по поддержке предприятий, производящих импортозамещающую продукцию.

Также тесно взаимодействуем с федеральным Минпромторгом по реализации 22 отраслевых импортозамещения в приоритетных отраслях промышленности. Для оперативного решения вопросов поддержки бизнеса в прошлом году создана региональная площадка – Центр кооперации и импортозамещения.

При нашем содействии «Ростсельмаш» провел две конференции поставщиков, в которых приняли участие более 180 организаций из различных субъектов России. На базе Торгово-промышленной палаты Ростовской области действует центр субконтрактации где проводятся бизнес-встречи. Некоторые регионы, например Липецкая, Оренбургская, Иркутская области, направляли делегации с целью выстраивания кооперационных связей с нашими предприятиями.

Мы оказывает максимальную поддержку предприятиям, реализующим проекты импортозамещающей направленности как строительства новых предприятий, так разработки и выпуска продукции, в том числе в рамках кооперации. У нас в каждой отрасли промышленности есть проекты импортозамещающей направленности.

- Приведете несколько примеров?

- «Бонум» в прошлом году запустил завод по производству емкостных полуприцепов, что обеспечивает расширение модельного ряда выпускаемой продукции - прицепы и полуприцепы. Питерский производитель влажных салфеток «Авангард», зайдя в регион 10 лет назад и открыв на первых этапах небольшое производство, продолжает реализовывать активную инвестиционную политику.

В марте открыто производство трикотажного полотна, микрофибры мощностью 1,8 тысячи тонн в год «Текстиль Легпром». Такие объемы позволят импортозаместить порядка 40-50% отечественного рынка. На финишной прямой - запуск завода по производству полиэфирного штапельного волокна. Завод позволит на 100% обеспечить производство «Авангард» сырьем, которое сейчас закупается за рубежом.

«Атлантис-ПАК» продолжает реализацию третьей очереди организации производства импортозамещающей барьерной пленки для пищевой упаковки. Мы сопровождаем каждый проект. Успешная реализация мероприятий по импортозамещению и комплексная государственная поддержка производителей позволит сделать серьезный задел на обеспечение технологического суверенитета.

Наши вертолеты помогают в спасательных операциях. Фото: Аца КОШТЭ

О ПРОМЫШЛЕННЫХ ГИГАНТАХ

- Скажите, как сегодня чувствуют себя промышленные гиганты? Как справляются с ограничениями?

- Производственный комплекс Ростовской области имеет достаточно высокий уровень диверсификации. Более 80% в объеме отгруженной продукции – это обрабатывающие производства. В регионе представлены предприятия во всех отраслях промышленности.

Вместе с тем мы понимаем, что именно промышленные гиганты являются теми драйверами роста, они задают вектор развития промышленного комплекса, обеспечивают пополнение бюджетной системы, создают новые рабочие места, способствуют развитию смежных отраслей, в том числе в рамках кооперации, обеспечивая загрузку субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целом со всеми вводимыми ограничениями наши производители справляются: выстроены новые логистические цепочки, заключены новые контракты на поставку сырья, комплектующих и оборудования.

- И снова примеры?

- Предприятия продолжают планомерное развитие своих производств, ни от одного проекта не отказались. Флагман отечественного сельхозмашиностроения ГК «Ростсельмаш» ежегодно расширяет модельный ряд выпускаемой продукции. В настоящее время группой компаний реализуется комплекс инвестиционных проектов. В текущем году запланирован запуск трех производств: тракторного завода мощностью в пять тысяч единиц техники в год, завода по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов, а также производства сельскохозяйственной и коммунальной техники.

«НЭВЗ» показывает хорошую динамику, увеличивая выпуск локомотивов для российских железных дорог и расширяя линейку выпускаемой продукции. Так опытные образцы магистральных грузовых электровозов 2ЭС5С и 3ЭС5С характеризуются снижением затрат электроэнергии на тягу на 20%.

«Тагмет», повышая операционную эффективность, добился рекордного объема по разливке стали, осуществив 17 плавок без стены промежуточного ковша (14-15 ранее). Предприятиями ОПК продолжается работа по разработке и наращиванию выпуска продукции с учетом поставленных задач на самом высоком уровне.

Крупные предприятия обеспечивают область рабочими местами и налоговыми поступлениями. Фото: Иван МАКЕЕВ

О МЕРАХ ГОСПОДДЕРЖКИ

- Какие промышленные предприятия могут рассчитывать на меры государственной поддержки?

- Предприятия, осуществляющие производственную деятельность в Ростовской области и, прежде всего, инвестиционно активные, могут претендовать на широкий комплекс преференций. Для обеспечения стабильной работы промышленности и преодоления санкционных ограничений принят ряд антикризисных мер, многие по нашим ходатайствам, в том числе на федеральном уровне.

В прошлом году почти в 3 раза (до 32 предприятий) расширен перечень системообразующих организаций российской экономики, что позволило им стать получателями льготного кредитования на 20 млрд рублей. Меры, направленные на поддержку инвестиционной деятельности, экспорта и отдельных отраслей промышленности, позволили привлечь более 25 млрд рублей федерального бюджета и порядка 3 млрд рублей областного.

- Верно ли, что Фонды развития промышленности являются наиболее востребованным инструментом поддержки?

- Федеральным фондом развития промышленности с начала 2022 года предоставлено 7 займов на 15,7 млрд рублей, в том числе в текущем году 1 займ на 5 млрд рублей. Региональным фондом – 111 займов и грантов на 1,1 млрд рублей, с начала 2023 года поддержку уже получили 7 предприятий на 185,5 млн рублей. На более выгодных условиях финансируются импортозамещающие проекты, предприятия-участники программы по повышению производительности труда, ОПК. Мы видим высокие результаты, предприятий, получивших поддержку по линии Фонда. За прошлый год предприятиями-заемщиками создано более 300 рабочих мест, суммарная выручка увеличилась на 14%, налоговые поступления на 13%. Учитывая востребованность данной преференции и ее высокую эффективность, ведется регулярная работа по докапитализации Фонда. На сегодняшний день она составляет 1,5 млрд рублей. В следующем году фонд также будет докапитализирован за счет средств областного и федерального бюджетов.

Кроме этого, в регионе донские производители могут претендовать на субсидирование затрат, связанных с подключением к инженерной инфраструктуре, уплатой процентов по кредитам, налоговые льготы, инвестиционный налоговый вычет. За два года налоговые льготы предоставлены 39 организациям на общую сумму более 2,2 млрд рублей, субсидирование только в прошлом году получено по 10 проектам на 450 млн рублей, инвестиционный налоговый вычет – порядка 900 млн рублей. Мы старается оперативно доводить до предприятий новые формы преференций, чтобы по максимуму использовать имеющиеся ресурсы.

- Какие донские предприятия сегодня осуществляют строительство крупных промышленных объектов, проводят масштабную модернизацию производства?

- Сопровождение инвестиционных проектов - это одна из задач промышленной политики. У нас в мониторинге сегодня порядка 500 организаций, из них около 100 реализуют крупные проекты. С 2011 года в регионе ведется перечень приоритетных проектов «100 губернаторских инвестиционных проектов». В 2022 году введено 2 проекта из губернаторской сотни («Лемакс», «Бонум»). В настоящее время в перечне 17 инвестпроектов предприятий промышленного и топливно-энергетического комплексов общей стоимостью порядка 250 млрд рублей. Ряд крупнейших проектов в сфере промышленности я уже назвал. Это проекты группы компаний «Ростсельмаш», «Атлантис-Пак», «Шахтинский полиэфирный завод». Приведу еще пару примеров.

«Новошахтинский завод нефтепродуктов» в рамках заключенного соглашения с Правительством Ростовской области реализует комплекс инвестиционных проектов, запуск которых позволит освоить новую номенклатуру продукции: будет освоено производство высококачественных моторных топлив, соответствующих экологическому классу ЕВРО-5. «ТМХ Электротех» реализует проект по увеличению на треть выпуска асинхронных тяговых электродвигателей для современных магистральных локомотивов (до 5,7 тысячи двигателей в год). Также увеличат производство электродвигателей для электропоездов, серийных и перспективных вагонов метро (2700 двигателей в год).

Кроме этого Компания приступила к серийному выпуску генераторов (АТ2С-2800/400Б) для магистральных тепловозов 3ТЭ25К2М выпускаемых Трансмашходингом (Брянский машиностроительный завод). «Азов-Тэк» на завершающем этапе проект по расширению производства колес из алюминия до 1 млн штук в год. В активной стадии проект «Лебединский торговый дом» по организации производства холодильного оборудования.

Даже в пандемийные годы Ростовская область укрепила свои показатели промышленного производства. Фото: Иван МАКЕЕВ

О КАДРАХ

- Есть ли сейчас проблемы с кадровым потенциалом в отрасли? Каких специалистов не хватает? Как решается кадровый вопрос?

- Вопросам обеспечения промышленных предприятий кадрами уделяется сейчас особое внимание. Совместно с другими областными ведомствами – Минобразования, Минтруда, службой занятости, общественными объединениями и работодателями, мы системно занимаемся этим вопросом. Понимая, что кадры нужно готовить, начиная со школьной скамьи, особое внимание уделяем вопросам профориентации.

Совместно с Союзом машиностроителей регулярно проводится многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», где в текущем учебном году регион стал лучшим в стране по количеству участников, а также различные отраслевые конкурсы и олимпиады. Отмечу, у нас лучшие в стране количественные показатели по участию в мероприятиях Всероссийской акции «Неделя без турникетов».

В прошлом году стартовала работа по открытию инженерных классов – на базе Чалтырской школы (СОШ № 1) открылся первый в донском регионе инженерный класс авиастроительного профиля, на базе гимназии «ДГТУ» 2 ассоциированных класса Союза Машиностроителей. Прорабатывается вопрос создания классов на базе гимназий в Ворошиловском р-не Ростова-на-Дону. Мы стали вторым в стране регионом, который приобрел такой опыт. Важным элементом в вопросах подготовки кадров является региональный заказ на их формирование.

С учетом предложений работодателей ежегодно формируются контрольные цифры приема в системе СПО. Возник дефицит кадров по ряду специальностей (сборщик обуви, токарь-универсал, станочник, слесарь-ремонтник), подготовка по которым либо вообще не осуществляется, либо осуществляется не в том объеме, который необходим. Совместно с Минобром занимаемся этим вопросом, чтобы откорректировать региональный заказ под текущие потребности.

Более того, образовательные учреждения взаимодействуют с индустриальными партнерами – потенциальными работодателями будущих выпускников. В частности, осуществляют согласование учебных планов и программ, открывают новые специальности под потребности предприятий, а работодатели участвуют в обновлении материально-технической базы лицеев, колледжей. В прошлом году «Тагмет» совместно со своим техникумом стали победителем федерального проекта «Профессионалитет». Сейчас и другие предприятия рассматривают возможность участия в данной инициативе.

- А вузы?

- В части подготовки специалистов с высшим образованием отмечу, что в Ростовской области традиционно осуществляется активное взаимодействие предприятий с ВУЗами. Эффективно работают базовые кафедры, организуется производственная практика. Осуществляется деятельность студенческих конструкторских бюро, в которых студенты уже во время учебы вовлечены в конструкторские разработки конкретного предприятия, например «Красный Котельщик» на базе НПИ. В ближайшее время будет создано СКБ «Роствертол».

Кроме того, в прошлом году сразу два вуза Юга России – Южный федеральный университет и ДГТУ выиграли гранты в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы». Отдельно отмечу предприятия ОПК. Сегодня в условиях СВО особенно важно обеспечить кадрами именно эту отрасль, перед которой стоят большие государственные задачи. Совместно с Минпромторгом России отработали вопрос расширения в пять раз реестра предприятий ОПК. Внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с которыми предприятиям ОПК, привлекающим к работе работников из других регионов, а также других муниципалитетов в рамках одного субъекта, частично компенсируются затраты на выплату заработной платы. Кроме того, в марте т.г. вышло постановление Правительства, которое позволяет возмещать затраты работодателям на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий ОПК.

Уверен, что дальнейшее укрепление взаимодействия организаций, системы образования и органов власти позволит обеспечить предприятия необходимыми кадрами.

У Ростовской области планы расширить партнерство за рубежом. Фото: Иван МАКЕЕВ

О НАЦПРОЕКТЕ

- У минпрома также есть национальный проект «Производительность труда». Как он работает, и какие есть результаты?

- Реализация проектов Производительности труда, бережливого производства - значимый элемент обеспечения эффективности работы предприятий. В настоящее время к участию в проекте привлечено 86 промышленных компаний, в том числе 31 - в прошлом году, шесть - с начала 2023 года. В числе лидеров проекта - «Атоммаш». Внедряя с 2013 года производственную систему Росатома, компании удалось добиться значительной оптимизации времени выполнения производственных процессов.

Так, срок изготовления парогенераторов сократился в два раза, а реакторов - в 1,5 раза. Завод считается одним из лучших в системе «Росатома». В целях повышения производительности труда «НЭВЗом» реализован проект Цифрового завода. Его основной целью является снижение стоимости жизненного цикла выпускаемой продукции, повышение производительности и увеличение прозрачности всех процессов. Одним из результатов является увеличение выработки одного сотрудника на 30%.

В Ростовской области это единственный проект комплексной цифровизации, охватывающий все этапы жизненного цикла продукта – от разработки до сервисного обслуживания. Для предприятий-участников введены дополнительные финансовые преференции. Более привлекательные условиях при получении инвестиционного налогового вычета (компенсация до 90% затрат), инженерной субсидии (сниженный «проходной» объем инвестиций (50 млн рублей) и повышенный размер субсидии (80%). Так, в прошлом году участники проекта получили 13 льготных займов регионального фонда на сумму порядка 400 млн рублей. В текущем году стоит задача по доведению количества участников программы - промышленных предприятий до 100.

- Наравне с беспрецедентными трудностями появилось такое понятие, как время новых возможностей. Как это проявляется?

- В регионе развертываются новые производства, занимая освободившиеся ниши. ГК «Бештау» на Ростовской площадке уже запущено производство плат для ноутбуков, мониторов, моноблоков, клавиатур. Всего производится 37 позиций. Сейчас эти компоненты применяются на площадке компании в Ставрополе и позволяют выпускать до 15 тысяч компьютеров в месяц.

Продолжается реализация проекта по строительству завода по производству ПК в Ростове производственной мощностью до 20 тысяч единиц месяц. В перспективе инвестор запустит производство литий-ионных батарей.

Сейчас в нашей стране батареи этого типа выпускают только для автопрома и бесперебойных блоков питания. «Бештау» станет первым предприятием в России по их выпуску. Изготовление ноутбуков в Ростове будет включать полный цикл производства. Несколько инвесторов заявили о намерение развернуть в регионе производство БПЛА. Назову это одним из стратегических направлений нашей работы.

«Европласт» изготавливает продукцию из полимерных материалов взамен той, что производила ушедшая с российского рынка компании Tetra Pak. И таких примеров очень много. Все инициативы мы внимательно рассматриваем, предлагаем оптимальные решения по скорейшей реализации приоритетных, определяем лучшие варианты их локализации. Можно сказать, сопровождаем в ручном режиме.

Индекс промышленного производства Ростовской области составил 107,8% за год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОБ ЭКСПОРТЕ

- Экспорт традиционно занимает важное место в экономике Ростовской области. Каким был для этого сектора 2022 год? Какие планы по развитию экспортного направления есть на ближайшее время?

- В последние несколько лет, в том числе пандемийные, в экспортной деятельности промышленный комплекс показывал хорошие результаты. Сегодня, несмотря на санкционную политику, донские производители продолжают наращивать экспортный потенциал, осуществляют поставки товаров и услуг по всему миру. По итогам прошлого года мы занимаем второе место в стране по объемам несырьевого неэнергетического экспорта и первое место в Южном федеральном округе по объемам экспорта (седьмое по стране).

Ряд зарубежных стран мы сохранили в числе своих партнеров и только укрепили отношения. Это касается стран Ближнего Востока, Азии, Африканского континента, СНГ. Очень тесны связи с белорусскими партнерами. Мы традиционно закупаем в Белоруссии ряд комплектующих, в том числе для нужд производителей сельхозмашиностроения, транспортного машиностроения. Белорусские партнеры у нас приобретают товары легкой промышленности, запчасти и комплектующие электровозов, подшипниковую продукцию, электроды, оборудование для белорусской АЭС, котельное оборудование.

Перспективный для наших предприятий рынок Узбекистана. На протяжении длительного периода времени отмечается укрепление связей, ежегодно увеличивается внешнеторговый оборот. По итогам 2022 года он вырос на 20%. Подчеркну, продукция донских производителей была и остается важной составляющей глобальной торговли. В апреле «Атоммаш» рекордно отгрузил атомное оборудования – два корпуса ядерных реакторов и восемь парогенераторов. Оборудование предназначено для пятого энергоблока АЭС «Куданкулам» (Индия) и седьмого энергоблока Тяньваньской АЭС (Китай), сооружаемых по российскому проекту. Отгрузка одновременно двух комплектов ключевого оборудования с одной производственной площадки осуществляется Росатомом впервые в истории мировой атомной энергетики.

«Ростсельмаш» в прошлом году стал победителем Всероссийской премии «Экспортер года» в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» (крупный бизнес). Компания входит в число крупнейших разработчиков и производителей сельхозтехники мира. В 2022 году рекордные поставки сельскохозяйственной техники (41 единица), в том числе зерноуборочных комбайнов в Монголию. Успешными примерами можно назвать не только экспорт продукции, но и производственных технологий и услуг. Так в Казахстане создано две производственные площадки по крупноузловой сборке сельхозтехники, а также проводится сервисно-техническое обслуживание ранее поставленной авиационной техники в Азербайджан и Индию. «Ингениум» с Узбекскими партнерами заключил соглашение о предоставлении услуг по инжинирингу в рамках проектов с использованием холодильного оборудования.

Донские производители настроены на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами. В текущем году стоит задача по сохранению уже имеющихся рынков сбыта, а также заключение новых долгосрочных контрактов. При поддержке Правительства Ростовской области ведущие экспортеры региона становятся получателями преференций на транспортировку, сертификацию, приведение товаров в соответствие с требованиями целевого рынка. Сумма поддержки составила порядка полумиллиарда рублей.

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