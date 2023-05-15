Предприниматели Ростовской области на форуме «Бизнес вне времени» получили новые инструменты для своего развития. Фото:​ предоставлено организаторами форума «Бизнес вне времени»

Двухдневный форум «Бизнес вне времени» 12 и 13 мая собрал на площадке «Пересвет-Арены» в Ростове-на-Дону руководителей разнообразного бизнеса: от швейных производств до медицинских услуг, от маркетинга до строительных и мебельных компаний.

ДВА ДНЯ БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ

Два дня лекций, дискуссий, бизнес-тренингов и непрерывной деловой коммуникации по самым актуальным вопросам ведения современных бизнес-стратегий, построенных на принципе клиентоориентированности, привлечения премиум-клиентов, развития личного бренда руководителя, выстраивания концепций продаж в новой экономической реальности, обсуждение действующих инструментов бизнеса для использования их на практике.

Игорь Манн, один из самых известных маркетологов России. Фото:​ предоставлено организаторами форума «Бизнес вне времени»

Перед участниками форума выступили ведущие профессионалы своего дела: один из самых известных маркетологов России и сооснователь издательств «МИФ» и «Книгиум» Игорь Манн, организатор форума и СEO сети глазных клиник и оптик «ИРИС» Светлана Кочмала, основатель и руководитель учебно-тренингового центра Bovacentre Ирина Бова, ведущий российский ментор по личному бренду Мария Азаренок, сооснователь маркетингового агентства KIT AGENCY Наталья Пыдык, эксперт по настройке отделов продаж СНГ Владимир Якуба и член совета директоров старейшей фабрики «Федоскино» Евгения Гладкина.

Как отметили слушатели в зрительном зале, время, проведенное на форуме, пролетело на одном дыхании – такими интересными и практически полезными были выступления спикеров. Даже те, кто до сих пор не понимал, что значит принцип клиентоориентированности, наконец, разобрались во всех нюансах. Так, Игорь Манн подчеркнул, что для того, чтобы больше зарабатывать, нужно иметь как можно больше точек контакта со своим клиентом. Существующие негативные точки контакта нужно свести к нулю, перевести в нейтральные и постепенно преобразовать в положительные.

По мнению Светланы Кочмала, сейчас наступает новое непростое время, но вместе с тем это и время возможностей. Фото:​ предоставлено организаторами форума «Бизнес вне времени»

БИЗНЕС, КОТОРОМУ НЕ СТРАШНЫ «СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА»

Благодаря участию в форуме предприниматели получили новые инструменты для своей работы, а также новые знакомства, которые могут им быть полезны в дальнейшем.

Как отметила организатор форума Светлана Кочмала, которая является сооснователем и руководителем сети глазных клиник доктора Кочмала, последние два года для предпринимателей Ростовской области были непростыми. Но, несмотря на это, донской бизнес активно растет и развивается.

- Цель форума «Бизнес вне времени» – сделать так, чтобы успешных предпринимателей стало больше, - подчеркнула организатор мероприятия. - Мы понимаем, что за каждым периодом спада наступает период роста. Мне удалось собрать на одной площадке сильнейших спикеров-практиков, имеющих успешный бизнес, который рос и масштабировался даже во время турбулентности. Они поделились своими успешными кейсами для того, чтобы предприниматели Юга осознали, что нужно делать по-другому.

Светлана Кочмала, организатор форума «Бизнес вне времени». Фото:​ предоставлено организаторами форума «Бизнес вне времени»

По мнению Светланы Кочмала, сейчас наступает новое непростое время, но вместе с тем это и время возможностей. Бизнес вне времени – это тот бизнес, который способен выстоять и развиваться в любые времена. Бизнес, который строится на фундаменте системы и умеет расти даже тогда, когда, кажется, шансов уже нет.

МЫСЛИТЬ, ИСХОДЯ ИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПАРТНЕРА

Как подчеркнула соорганизатор форума и основатель учебно-тренингового центра Bovacentre Ирина Бова, важную роль в бизнесе занимают коммуникации.

- Коммуникации – это основы основ, - уточнила Ирина. – Сейчас наступает то самое время, когда через теплые партнерские отношения, где каждый выигрывает, возможно построить бизнес другого масштаба и с другим подходом. У людей возникает потребность еще больше объединяться. И такие офлайн-мероприятия как форум «Бизнес вне времени» становятся мощнейшей поддержкой и зарядом энергии. На них предприниматели создают свои результативные проекты.

Ирина Бова, соорганизатор форума и основатель учебно-тренингового центра Bovacentre. Фото:​ предоставлено организаторами форума «Бизнес вне времени»

При этом, отмечает Ирина, самое главное - задать себе вопрос: какая у меня цель, какой результат от этой коммуникации я хотел бы получить. Мыслить из потребностей партнера, быть поддержкой и опорой, а не тем, кто хочет лишь забрать что-то себе. Если отношения между бизнес-партнерами строятся из позиции «выигрыш-выигрыш», то они будут вдолгую.

Форум собрал руководителей разнообразного бизнеса. Фото:​ предоставлено организаторами форума «Бизнес вне времени»

ДОНСКОЙ БИЗНЕС ИЩЕТ НОВЫЕ РЫНКИ

На панельной дискуссии форума были затронуты вопросы государственной поддержки бизнеса. Предприниматели рассказали, как меры господдержки помогли им встать на ноги. В свою очередь глава Министерства экономического развития Ростовской области Максим Папушенко подчеркнул, что его ведомство активно занимается созданием и улучшением делового климата для развития предпринимательства на Дону.

- Сегодня для бизнеса важно ощутить уверенность, понять, где находятся точки равновесия, - отметил Максим Папушенко. – Но самое главное – найти новые возможности для развития бизнеса. Одни из важнейших вопросов для современных предпринимателей, будь то малый, средний или крупный бизнес, индивидуальный предприниматель или самозанятый – это поиск новых рынков, а также подбор команды. В Ростовской области, как столице юга России, в этом плане существуют колоссальные возможности.

Максим Папушенко, глава Министерства экономического развития Ростовской области. Фото:​ предоставлено организаторами форума «Бизнес вне времени»

По словам главы Минэкономразвития, сегодня в донском регионе порядка 4 тысяч предпринимателей, которые самостоятельно ищут новые рынки и выстраивают внешние коммуникации. Совокупный экспорт донских предприятий в страны внешнего мира превышает 12 миллиардов долларов. В то время как импорт составляет 3 миллиарда долларов. Донской регион занимает второе место в стране по несырьевому экспорту. Это тот бизнес, который освоил новые компетенции и получил выходы на внешний рынок.

В настоящий момент дружественно к России настроены вся Юго-Восточная Азия, вся Африка, вся Южная Америка и часть СНГ, в которых есть огромные возможности для каждого бизнесмена из Ростовской области. Губернатором Ростовской области утверждена стратегия развития экономики Ростовской области – экономики знаний. Это та экономика, которая способна создавать и воспроизводить.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И НЕЙРОСЕТЕЙ

По мнению акционера, члена Совета директоров старейшей фабрики лаковой миниатюры «Федоскино» Евгении Гладкиной, сейчас в России наступило идеальное время для импортозамещения.

- С рынка уходит большое число иностранных компаний, освобождается большое количество ниш. В то же время мы наблюдаем, что клиент стал более лоялен к российским брендам, появилось желание соприкоснуться с чем-то своим, родным, русским. За счет этого у всех предпринимателей появилось желание добиться больших успехов.

Двухдневный форум «Бизнес вне времени» был реализован на площадке «Пересвет-Арены» в Ростове-на-Дону. Фото:​ предоставлено организаторами форума «Бизнес вне времени»

Как отметил финансовый директор отеля Mriya Resort & SPA Антон Губыш, в текущей экономической реальности, как и всегда, нужно привлекать клиентов, вкладывая в каналы продвижения и предоставляя качественный сервис. Чтобы расширять свой бизнес, нужно смотреть чуть дальше, чем следующий месяц или даже следующий год. Нужно инвестировать деньги в расширение производства. Только тогда вы будете собирать «сливки» во время подъема, и ваши конкуренты не смогут вас догнать.

Сооснователь маркетингового агентства KIT AGENCY Наталья Пыдык подчеркнула, что ей хотелось бы сохранить человеческий подход к бизнесу, несмотря на обилие социальных сетей и повсеместную цифровизацию. Основными же трендами развития маркетинга и бизнеса в целом станет увеличение количества чат-ботов и нейросетей, которые снимут с человека рутинные процессы работы с информацией.