Спасатели: «Благодаря действиям властей города удалось обеспечить безопасность жителей Кривошлыковского, 4»

В ближайшие дни дом на Кривошлыковском, 4, огородят забором. Фото: пресс-служба администрация Ростова

В рамках первой рабочей планерки глава администрации Ростова Алексей Логвиненко обсудил с подчиненными срочные вопросы, интересующие жителей города.

РЕМОНТ ДОРОГ

Одним из них стал ямочный ремонт, о котором рассказал заместитель по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков. В разгар дождливой погоды дорожники сумели выполнить почти весь запланированный объем работ на основных магистралях города, а сейчас активно занимаются ремонтом на второстепенных улицах, чтобы к 1 июня все завершить

Кроме того, были определены подрядчики, чтобы провести планово-предупредительные работы на общей площади в 31 тысячу квадратных метров. Также начался ремонт внутриквартальных дорог. Все работы завершат к концу года.

РАЗВИТИЕ ЛИВНЕВОГО ХОЗЯЙСТВА

Обсудили вопросы, связанные с развитием системы ливневого хозяйства. Ожидается, что к летнему сезону будет подготовлена схема водоотведения ливневой канализации города. А в октябре закончат проект реконструкции ливневки в бассейне № 1 Западного жилого массива.

В настоящее время принимаются временные меры. В случае обильных осадков на местах повышенной опасности дежурят спасатели и специализированная техника, чтобы откачивать воду. Также до четверга было поручено дорожным службам проверить все открытые ливневки на безопасность для пешеходов.

Для решения вопроса безопасности горожан было поручено привлечь экспертов и проанализировать состояние открытой ливневки на улице Тульской, где погибла Лидия Григорьевна Радченко. Возможно, там потребуется закрыть открытые лотки или установить ограждение в местах перехода.

В память о Лидии Григорьевне предложено установить мемориальную доску — либо на доме, где она проживала, или в школе № 68, где она проработала большую часть своей жизни. Место установки доски до конца месяца выберут близкие, родственники погибшей и учителя школы.

АВАРИЙНЫЙ ДОМ НА КРИВОШЛЫКОВСКОМ, 4

На совещании обсудили состояние аварийного дома в переулке Кривошлыковском, 4. В настоящее время в пятиэтажном здании никто не живет, и оно было отключено от коммуникаций. 59 из 60 семей, которые ранее проживали в доме, получили компенсации на общую сумму более 236 миллионов рублей. Решение о выплате выкупной стоимости последней квартиры будет приниматься судом, заседание запланировано на 23 мая 2023 года.

Согласно данным городского управления по делам ГО и ЧС, трещина в здании продолжает расширяться, и спасатели подчеркивают правильность решения о расселении жильцов.

18 января этого года спасатели провели визуальный осмотр и выявили отклонение маяков от центра и деформации металлических конструкций на трех этажах.

29 апреля во втором подъезде между этажами было обнаружено отхождение лестничных маршей от несущих стен на пять сантиметров. Разрыв между межэтажными перекрытиями и стенами составил от 10 до 15 сантиметров. Таким образом, плиты держатся только благодаря установленным металлическим подпоркам, которые также просели.

В управлении по делам ГО и ЧС подчеркивают, что из-за этого второй подъезд может обрушиться в любой момент, поэтому в нем находиться опасно. Теперь осмотры здания проводятся только снаружи. В связи с этой ситуацией было решено оградить территорию вокруг дома, чтобы защитить ее от несанкционированного проникновения посторонних лиц. Для того, чтобы никто не мог перелезть через ограждение, решат вопрос с охраной дома при помощи полиции или районных властей.