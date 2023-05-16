Лидер Профсоюза - пример для подражания! Полвека Светлана Ефименко защищала интересы работников образования

Работать в интересах людей: Светлана Тимофеевна 50 лет возглавляла профсоюз работников образования Ростова. Фото: из архива Светланы Ефименко

В год педагога и наставника нельзя обойти стороной корифеев профсоюзного движения, которые защищают права работников образования. Светлана Ефименко полвека возглавляла в Ростове-на-Дону Советскую районную профсоюзную организацию.

Светлана Тимофеевна начинала простой рабочей. После института трудилась учителем, инспектором Советского районного отдела образования и застала ту пору, когда профсоюзы называли «школой коммунизма», и его работники решали все вопросы охраны труда в ручном режиме.

В 1973 году Светлана Тимофеевна была избрана председателем профорганизации работников образования Советского района Ростова, которую возглавляла вплоть до 2019 года. В год ее вступления в должность районная организация Профсоюза объединяла 18 первичных, и спустя 21 год их число выросло на 8 благодаря активной работе руководителя.

Коллеги отмечают настоящие лидерские качества руководителя: острый ум, коммуникабельность, умение ставить и достигать поставленных целей, действуя в интересах работников образования, справедливо завоевав уважение и поддержку трудовых коллективов. Даже в сложные 90-е ей удавалось увеличивать профсоюзное членство благодаря заслуженному авторитету.

За эти годы в районе появились профсоюзные кружки, заработал «Совет молодых педагогов», выпускается бюллетень «Голос профсоюза». Стало традицией участие членов педагогов в смотрах-конкурсах. Особую заботу руководитель проявила при создании безопасных рабочих мест.

- С 2003 года Светлана Тимофеевна стала внештатным профсоюзным правовым инспектором труда Федерации профсоюзов Ростовской области.

За заслуги перед Общероссийским Профсоюзом образования Светлана Тимофеевна отмечена знаками «Отличник народного просвещения», «За активную работу в профсоюзе», «100 лет Профсоюза».

Благодаря ее эффективной работе профорганизация Советского района Ростова занял высокое место в рейтинге районных профсоюзных организаций. - Сегодня мы благодарны Светлане Тимофеевне за определяющий вектор стратегии развития профсоюзного движения, - подчеркнула действующий председатель Советской районной профсоюзной организации Ростова-на-Дону Ольга Карапетьянц.