Ростовчанин украсил своими скульптурами двор многоэтажки за 300 тысяч рублей

Помогает ухаживать за растениями жительница дома Светлана. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Греческая повозка, сухой ручей и мухоморы в центре города. Жильцы дома в Ростове разбили около своего дома парк скульптур. Причем на то, чтобы облагородить палисадник потребовалось 300 тысяч рублей.

Председатель ТСЖ дома на Мечникова Александр Иванович рассказал, как он вместе с соседями на свои деньги создал запоминающиеся скульптуры для палисадника.

На придомовой территории разместились больше десятка малых архитектурных форм. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

По словам мужчины, самому дому и прилегающей к нему территории уже 49 лет. Здесь некогда располагалась воинская часть. Но когда ее ликвидировали, то на этих землях по индивидуальному проекту построили дом.

- В 2000-е годы и дом, и придомовая территория пришли в упадок, - рассказывает собеседник. – В 2018 года в доме появились активисты, которые решили вернуть красоту в палисадник. Для чего собрали 300 тысяч рублей.

Первым, что бросается в глаза при входе во двор, это греческая повозка с двумя пассажирами. Удивленные глаза запряженного в нее ослика никого не оставляют равнодушным. В палисаднике - огромная глиняная амфора, мухоморы, греческая кибитка, мостик через сухой ручей, альпийская горка.

Противники по ночам вырывали растения и ломали скульптуры. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Их председатель ТСЖ собственноручно изготавливает из пенофлекса, который обычно используется для утепления фасадов.

- Делаю фигуру, грунтую, потом цементирую, - делится мастер. – В ход идут клей, бинт и ткани. Завершается изготовление раскрашиванием. Все это творчество «на глаз», но горжанам нравится.

Кстати, с жильцами все вопросы ТСЖ решает на собраниях. По словам активиста, за положительные изменения голосуют от 85 до 90 процентов местных жителей. Жертвуют деньги на благоустройство, на приобретение саженцев хвойных растений.

Но были поначалу у активистов и недоброжелатели. Противники по ночам вырывали растения и ломали скульптуры. Но вскоре такие набеги прекратились: все сошлись на том, что лучше уж в палисаднике будут цвести цветы, чем валяется мусор.

Кибитку с осликом житель дома на Мечникова, 77 сделал своими руками. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В мечтах Александра Ивановича – облагородить полуразрушенную детскую площадку, на которой любят заниматься дети. Опять-таки – своими силами и за свой счет.

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