«Вы стали частью города, делая большую и нужную работу»: Алексей Логвиненко поздравил сотрудников ККПД с юбилеем комбината

Сотрудники завода за полвека помогают строить новые дома и социальные объекты в городе. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поздравил коллектив Комбината крупнопанельного домостроения с полувековым юбилеем, а также побывал с рабочим визитом на строительных площадках и цехах ККПД.

«ТРЕТЬ РОСТОВА ПОСТРОЕНА СИЛАМИ КОМБИНАТА»

Комбинат был основан в 1973 году. За это время он стал настоящим промышленно-строительным конвейером, открывшим компанию индустриального домостроения в Ростове. Сейчас завод выпускает наружные стеновые панели, внутренние однослойные стеновые панели и плиты перекрытия, которые становятся крепким каркасом для домов, школ и детских садов.

- За 50 лет комбинат вырос. И сегодня это современная, масштабная, инновационная строительная компания. Треть Ростова построена именно силами ККПД. Сейчас предприятие строит многоэтажные дома с полностью развитой инфраструктурой. Все очень высокого уровня, - подчеркнул глава администрации Алексей Логвиненко.

ШКОЛА НА 1100 МЕСТ, ДВОР БЕЗ МАШИН И МУРАЛЫ НА СТЕНАХ

16 лет назад Комбинат крупнопанельного домостроения вошел в девелоперский бизнес «Интеко». После двух фаз реконструкции комбинат способен выпускать 140 тысяч квадратных метров жилья в год.

Сейчас компания застраивает пятый и восьмой микрорайоны Левенцовки, реализуя концепцию «двор без машин».

- Все дворы в каждом квартале оснащены сквозными входами. Это сделано для того, чтобы можно было беспрепятственно и комфортно выходить из зоны посадки в автомобиль в зону двора, где можно отдохнуть молодым семьям с детьми, - отметил генеральный директор Комбината крупнопанельного домостроения Дмитрий Яценко.

Также застройщик пригласил современного молодого художника уличной волны Дмитрия Аске из Москвы, который сделал концепт микрорайона и наносит муралы на торцы строящихся зданий.

Также в пятом квартале строится школа, рассчитанная на 1100 мест. Готовность объекта составляет 60 процентов. Территорию вокруг школьного комплекса оснастят футбольным полем, зонами отдыха, круговой беговой дорожкой, площадками для игр в волейбол и баскетбол.

- Нам нравится этот проект, потому что мы здесь спокойно можем отпускать наших детей погулять на детской площадке, у нас уже очень много детей, которые гуляют сами, и родители не боятся, что дети могут куда-то попасть, - поделилась местная жительница.

РАЙОН СТАНОВИТСЯ КОМФОРТНЫМ И СОВРЕМЕННЫМ

Также глава посетил цех комбината, а после принял участие в церемонии награждения лучших сотрудников предприятия в честь 50-летия ККПД. Лучшие сотрудники получили из благодарственные письма и медали за профессиональные навыки и огромный вклад в развитие строительной отрасли.

- Предприятие развивается и модернизируется. Соответствует актуальным международными стандартам. Ваша продукция становится более высокотехнологичной, применяются оригинальные фасадные и архитектурные решения, - обратился к сотрудникам комбината Алексей Валентинович. - Благодаря вам жилой район Левенцовский с каждым годом становится все более современным, комфортным и благоустроенным. Вы стали частью города, делая большую и нужную работу!