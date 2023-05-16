«Мы знаем, что вы не подведете»: Алексей Логвиненко обсудил с жителями Левенцовки проблему нехватки мест в школе № 115

Жители микрорайона остались довольны встречей с главой администрации. Фото: пресс-служба

Несмотря на загруженный график, во время рабочего визита на строительную площадку комбината крупнопанельного домостроения в Левенцовке глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко провел встречу с обеспокоенными родителями микрорайона. Местные жители переживают из-за того, что в школе № 115 не хватает мест в первых классах для детей.

УЧЕНИКОВ МОЖНО ЗАЧИСЛИТЬ В БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ШКОЛЫ

- У нас осталось чуть больше 60 человек, которые не попали в первый класс в школу № 115. Это примерно два класса. Мы очень хотим, чтобы вы помогли нам решить этот вопрос, - обратились к главе родители.

По словам Алексея Валентиновича, прием первоклашек в микрорайоне находится на его личном контроле. Сейчас в администрации прорабатывают пути решения этого вопроса.

- Предлагаю создать рабочую группу, участники которой смогут вникать в процесс и формировать свои предложения, - говорит Алексей Логвиненко.

По словам главы, до введения в эксплуатацию двух местных школ проблему можно решить, зачислив детей из Левенцовского микрорайона в близлежащие школы Советского района города. Еще одним решением может стать выделение мест для учеников из Левенцовки в самой большой школе, которая находится в микрорайоне ЮФУ.

Власти также не исключают вариант, при котором можно максимально задействовать все помещения школы № 115. В том числе и кабинеты, не предназначенные для проведения уроков.

- Подрядчики, которые занимаются возведением новых школ в Левенцовке на 1275 и 1100 мест, обещают сдать объекты до конца этого года. Уверен, что в следующем году нагрузка по школьным учреждениям будет полностью решена, - объяснил Алексей Валентинович.

В ГОРОДЕ ОДНОВРЕМЕННО СТРОЯТСЯ ШЕСТЬ ШКОЛ

Так, строительство школы на 1100 мест началось в мае прошлого года. Сейчас, по словам застройщика, ее готовность составляет 60 процентов. Уже полностью выполнен каркас. Территорию вокруг школьного комплекса оснастят футбольным полем, зонами отдыха, круговой беговой дорожкой, площадками для игр в волейбол и баскетбол.

- Очень важно сдать этот объект до конца года, чтобы в следующем году дети пошли в новую школу. Ведь ребята об этом мечтают уже давно, - подчеркнул глава.

После того как школы введут в эксплуатацию, классы, сформированные из детей, проживающих в микрорайоне, будут переведены в новые школы.

Также глава администрации добавил, что сейчас в Ростове-на-Дону одновременно строятся шесть школ и еще семь ремонтируются.

- Таких темпов строительства новых социальных объектов в городе, как сейчас, еще никогда не было, - продолжил Алексей Логвиненко. - Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы юные ростовчане посещали образовательные учреждения по месту жительства.

В финале встречи глава администрации отметил, что вопрос с каждой семьей первоклассника, которому не хватило места в ближайшей к дому школе, будет решаться в индивидуальном порядке. А родители школьников Левенцовки были рады, что глава уделил им время и предложил пути решения этого наболевшего вопроса.

- Мы вам верим и знаем, что не подведете, - сказали родители.