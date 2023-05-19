На Дону растет преступность, связанная с незаконным распространением и оборотом наркотиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области за последние годы почти каждый третий заключенный связан с незаконным распространением наркотиков. А смертность из-за отравления наркопрепаратами за последние два года выросла почти в четыре раза.

Об этом журналистам рассказали на прошедшем в правительстве региона семинаре. Он был посвящен информационной работе по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту.

НАРКОПРЕСТУПНОСТЬ ВЫРОСЛА

По словам начальника службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Александра Бужака, наркоситуацию на Дону можно охарактеризовать как сложную. С одной стороны, наблюдается тенденция снижения больных наркоманией, которые стоят на учете в наркодиспансерах. Но с другой - растет преступность, связанная с незаконным распространением и оборотом наркотиков.

- Доля наркопреступлений из года в год практически не сокращается. Примерно десять процентов всех преступлений в Ростовской области связаны с незаконным оборотом наркотиков. А за четыре месяца этого года произошел рост наркопреступлений более чем на два процента, – озвучил Александр Яковлевич.

До 2021 года количество смертей по причине употребления психотропных веществ не превышало 50 случаев в год. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

СМЕРТНОСТЬ ВОЗРОСЛА

Как рассказал Александр Бужак, в прошлом году на заседании с ГУФСИН было озвучено, что 32 процента заключенных связаны с незаконным распространением наркотиков. Причем на закладках попадаются как взрослые, так и подростки:

- Например, случай в прошлом году с двумя несовершеннолетними. Тогда были осуждены двое ребят. Чтобы заработать, мальчики стали воровать, а также распространять закладки с наркотиками. В итоге их приговорили к 100 часам обязательных работ. Причем любой закладчик всегда попадается. Это лишь вопрос времени. И даже часто их сдают полиции сами дилеры. А срок за сбыт наркотиков - очень серьезный.

На семинаре речь зашла и о статистике смертности из-за употребления наркотических средств. Так, до 2021 года количество смертей по причине употребления психотропных веществ не превышало 50 случаев в год. Но потом смертность резко выросла до 103. А в прошлом году было зафиксировано 187 подобных случаев.

- Основная причина смерти - отравление наркотическими веществами, которые приобретались через закладки, - добавил спикер.

МОЛОДЕЖЬ НЕ ВЕРИТ СТАТИСТИКЕ

Чтобы уберечь подрастающее поколение от наркотиков, по словам заместителя главного врача наркологического диспансера Екатерины Кохановской, с подростками нужно проводить профилактические беседы. И применять при этом новые методики.

- Современная научная профилактика употребление различных психоактивных веществ сформировалась на протяжении 100 лет. Она прошла несколько стадий развития от запугивания до информирования, - отметила Екатерина Вадимовна.

Молодежь уверена, что тема наркомании их не касается. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Так, до недавнего времени среди главных профилактических приемов на лекциях и беседах использовалась пугающая статистика. Специалисты рассказывали о страшном влиянии наркотиков на организм человека. Но такие подходы оказались малоэффективными. Молодежь редко прислушивается к чужому опыту, не доверяет статистике и продолжает экспериментировать, учась на собственных ошибках.

«НЕ НУЖНО ЗАПУГИВАТЬ»

- Молодежь уверена, что тема наркомании их не касается. И то, что они точно никогда не станут зависимыми от психоактивных веществ. Они уверены, что это может произойти с кем-то другим, но не с ними, - продолжает врач психиатр-нарколог. - Но это очень обманчиво. Сейчас на учете в наркодиспансере состоят около 15 тысяч человек. Большая часть из них молодые люди - от 20 до 40 лет.

Современным подходом к профилактике, по мнению врача, является так называемая «позитивная профилактика», когда мы меньше говорим о количестве факторов рисков употребления наркотиков и воспитываем личностную гибкость у подростков. Это позволяет формировать установки на здоровый образ жизни, не запугивая молодежь:

- Позитивная профилактика не умалчивает достоверную информацию. Наша задача создать те условия для молодежи, при которых они не захотят употреблять одурманивающие вещества, чтобы обрести душевный покой.

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