Участник проекта «Герои в белых халатах», хирург Игорь Бондаренко: «Для спасения жизней пациентов важна работа всей команды»

Фото:​ из архива Игоря Вадимовича Бондаренко

В преддверии Дня медицинского работника «КП - Ростов-на-Дону» запускает серию публикаций о врачах — «Героях в белых халатах», ежедневно трудящихся на благо здоровья жителей Дона. Они рассказывают о медицинской практике, своем развитии в профессии, делятся интересными историями и советами.

Бондаренко Игорь Вадимович - врач-хирург высшей категории хирургического отделения и отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения ГБУ РО «ГБСМП» г. Ростова-на-Дону. В профессии он более 9 лет. В составе мультидисциплинарной команды специалистов в 2019 году внедрил рентгенхирургические оперативные вмешательства под контролем УЗИ в абдоминальную хирургию ГБУ РО «ГБСМП» в г. Ростове-на-Дону.

Игорь Вадимович Бондаренко окончил РостГМУ по специальности «Лечебное дело» в 2013 году. Прошел интернатуру по специальности «Хирургия», а также получил постдипломное образование по специальности «Интервенционная радиология» в 2017 году.

Специализация доктора – абдоминальная и рентгенэндоваскулярная хирургия. Имеет патент «Способ остановки язвенных гастродуоденальных кровотечений». В 2021 году был награжден почетной грамотой Законодательного Собрания Ростовской области.

В рамках проекта «Герои в белых халатах» Игорь Бондаренко рассказал редакции «Комсомольская правда – Ростов» о своей медицинской практике, пациентах и личных достижениях.

Фото:​ из архива Игоря Вадимовича Бондаренко

- Почему Вы выбрали эту профессию, и насколько сложно было ее освоить?

- Мой отец - замечательный хирург. И, признаться честно, мне до него еще расти и расти. Все мое детство прошло в кругу хирургов. Я слышал столько удивительных медицинских историй, что сложно было выбрать другую профессию. Можно сказать, что мой выбор был предопределен заранее.

Не могу сказать, что освоить хирургию было сложно - мне всегда настолько было интересно, что обучение проходило само собой. Со второго курса я несколько раз в неделю проводил свои ночи на дежурствах и в операционной, по сути, объединял теорию с практикой.

- С какими проблемами чаще всего к Вам обращаются пациенты?

- Мы работаем в больнице скорой помощи, поэтому спектр заболеваний у нас достаточно большой. По моей основной специальности чаще всего имею дело с острыми заболеваниями брюшной полости. По второй специальности - с острыми сердечнососудистыми заболеваниями. Чаще это острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия.

- Что больше всего Вам нравится в медицинской практике и почему?

- Мне нравится помогать людям. Пациент попадает к тебе, чаще всего, испуганным и измученным заболеванием. Фактически он отдает в твои руки свою жизнь. А при выписке уходит из больницы здоровым и счастливым человеком. Бывает, что через годы ты встречаешь своего бывшего пациента вне больницы. Он знакомит тебя со своими детьми, рассказывает им, что ты для него сделал. В такие моменты и понимаешь, что не зря посвятил свою жизнь медицине.

- Что Вы делаете, чтобы развиваться в профессии?

- Хирургия, к счастью, не стоит на месте и постоянно развивается как специальность. Иногда сложно угнаться за ее прогрессом. Ежегодно я посещаю общий хирургический съезд в Москве, выписываю специализированные журналы, изучаю статьи наших и иностранных специалистов, внедряю эти знания в практику. Помимо этого, тесно общаюсь с хирургами других больниц, знакомлюсь с их достижениями.

- Расскажите интересные истории из медицинской практики.

- Когда стала активно развиваться рентгенхирургия, я заинтересовался этим направлением и пошел получать дополнительное образование. Затем устроился на вторую работу в отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения. И в самом начале работы в наше отделение поступил пациент с лихорадкой и выраженными болями в животе. Ему поставили диагноз острого холецистита и начали готовить к операции. По стандарту сделали ЭКГ, и тут выяснилось, что у больного недостаточность кровоснабжения переднебоковой стенки сердца. Когда я проводил коронаграфию, то обнаружил у больного тромб, который на 90% перекрывал крупную артерию сердца. Благодаря точной диагностике тромб удалось своевременно извлечь, а на следующий день я также удалил у пациента желчный пузырь. Впоследствии больной выздоровел и выписался.

Получается, что я одному человеку провел две абсолютно разные операции по разным специальностям. Рентгенхирургия в этом случае имела решающее значение. Раньше, без этого метода, скорее всего, мы бы сначала сделали операцию на желчном пузыре. И совершенно неизвестно, как сложилась бы ситуация с тромбом.

- На Ваш взгляд, от чего зависит успех операции?

- Исключительно от работы команды специалистов. Ни одну операцию в своей жизни я не провел самостоятельно, всегда это была работа команды. Хирург, ассистенты, анестезиолог, сестры, специалисты диагностики - все они в одной команде, которая спасает жизни пациентов.

- Как убеждаете пациентов полностью выполнять рекомендации по лечению?

- Объясняю, что нас трое – я, пациент и болезнь. И, если мы с ним объединим усилия, то победим.

- Наверняка, Ваши пациенты возвращаются со словами благодарности. Что обычно говорят?

- Чаще всего, когда они возвращаются, то приводят своих родных и просят им помочь. Я думаю, в этом доверии и есть особая благодарность.

- Чем Вы занимаетесь в свободное время? Есть ли какие-либо увлечения и время на них?

- В свободное время я предпочитаю заниматься сыном. Все его хобби и интересы автоматически становятся и моими. 2-3 раза в неделю стараюсь найти время на поход в спортзал, чтобы поддерживать физическую форму.

- Что пожелаете читателям?

- Я желаю всем вести здоровый образ жизни и чаще проходить профилактические осмотры у врачей, тогда наши с вами встречи будут минимальны.