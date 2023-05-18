Участник проекта «Герои в белых халатах», хирург, флеболог Антон Леденев: «Сегодня мы можем оказывать технологичную, высококвалифицированную помощь»

Фото: из архива Антона Леденева

В преддверии Дня медицинского работника «КП - Ростов-на-Дону» запускает серию публикаций о врачах — «Героях в белых халатах», ежедневно трудящихся на благо здоровья жителей Дона. Они рассказывают о медицинской практике, своем развитии в профессии, делятся интересными историями и советами.

Леденев Антон Александрович - врач-хирург I категории, флеболог, УЗИ-диагност медицинского центра «Павлов медикаль». Доктор первым в Ростовской области начал использовать комбинированное лечение неэстетичных вен при варикозной болезни. В профессии – более 12 лет.

Антон Александрович Леденев окончил РостГМУ по специальности «Лечебное дело» в 2011 году, прошел ординатуру в 2014. Имеет сертификат специалиста «Хирургия» (2018 год), а также удостоверения о повышении квалификации по направлениям «Актуальные вопросы флебологии» и «Ультразвуковая диагностика».

Является членом ассоциации флебологов России, национальной коллегии флебологов, ежегодно посещает специализированные конференции, создал в соавторстве несколько научных статей и патентов по флебологии.

Антон Александрович помогает пациентам справиться с такими проблемами, как хроническая венозная недостаточность нижних конечностей, выпирающие вены на ногах, сосудистые звездочки и сеточки, отеки ног, боль, судороги и тяжесть в ногах, трофические язвы и т.д.

Фото: из архива Антона Леденева

В рамках проекта «Герои в белых халатах» Антон Леденев рассказал редакции «Комсомольская правда – Ростов» о своем пути в профессии, об общении с пациентами и о прогрессе в медицине.

- Антон Александрович, расскажите - почему Вы выбрали профессию хирурга?

- Моя бабушка всю жизнь проработала офтальмологом, а до этого прошла Великую Отечественную войну фельдшером. Ее рассказы очень меня вдохновляли, поэтому военным хирургом я мечтал стать с детства. После школы я поступил на факультет военного обучения в РостГМУ, поработал военным врачом. А затем уже ушел в гражданскую медицину. Моя мечта сбылась.

- Что больше всего Вам нравится в медицинской практике?

- В медицинской практике мне нравится прогресс. Сегодня мы можем оказывать помощь пациентам более технологично и высококвалифицированно. Это резко отличается от того, что было еще 10-12 лет назад.

- Что Вы делаете, чтобы развиваться в профессии?

- Я принимаю участие в международных конференциях, посвященных современным методам лечения варикозной болезни. А также обмениваюсь опытом со многими моими коллегами.

- Расскажите интересные истории из вашей практики.

- Пожалуй, не смогу выбрать какую-то одну историю. Все пациенты уникальны и интересны по-своему. У кого-то очень запущенная стадия варикозной болезни, у кого-то интересная и сложная судьба. Со многими пациентами я знаком давно, и они периодически звонят мне, поздравляют с праздниками. Есть одна бабуля, которая звонит мне на протяжении уже, наверно, лет семи. Сейчас ей 90 лет, и она с радостью сообщает, что жива и здорова. А я говорю, что жду от нее звонка и в следующем году. И она мне отвечает, что постарается.

- Как думаете, от чего зависит успех лечения?

- Лечение - это совместный труд пациента и врача. Если получился хороший тандем, то это уже успех.

- Как убеждаете своих пациентов полностью выполнять рекомендации по лечению?

- Если пациент приходит к доктору, то он уже хочет ему доверять и выполнять его рекомендации. К сожалению, бывают очень сложные пациенты, и тогда приходится долго объяснять все риски и сложности, как «маленьким детям».

- Наверняка, Ваши пациенты возвращаются со словами благодарности. Что обычно говорят?

- Обычно говорят: «Доктор, где же Вы были раньше»?

- Чем Вы занимаетесь в свободное время – хобби, интересы? Есть ли на это время?

- Все свободное время, когда оно есть, я стараюсь уделять своей семье. У меня два сына, и они во мне очень нуждаются.

- Что пожелаете читателям?

- Конечно крепкого здоровья и настоящего человеческого счастья!

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