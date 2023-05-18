Отдых детей летом, подготовку к зиме и рекордные суммы на муниципальные программы обсудили в администрации Ростова

Глава подчеркнул, что городу нельзя снижать темпы по выполнению социальных обязательств. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Оздоровительная кампания детей в Ростове, подготовка к отопительному сезону 2023-2024 и ход реализации муниципальных программ за прошлый год обсудили в ходе заседания коллегии администрации города. Рассказываем подробно о ключевых вопросах.

РЕКОРДНЫЕ СУММЫ НА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Первым на повестке стал вопрос о ходе реализации муниципальных программ в Ростове в 2022 году. И на них в прошлом году была направлена рекордная для города сумма — 54,2 миллиарда рублей. Это позволило воплотить в жизнь целый ряд значимых проектов.

Среди них — завершение второго этапа благоустройства парка «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне», начало реконструкции автомобильной дороги на улице Вавилова, оптимизация восьми маршрутов общественного транспорта и подвижного состава.

Также благодаря муниципальным программам все младшеклассники получали бесплатно горячее питание, среди них и ребята, прибывшие из новых регионов страны, а также дети мобилизованных. Кроме того, прошла реконструкция родильного отделения больницы № 7 и капремонту поликлиники горбольницы № 1 им. Н.А. Семашко, возведено модульное здание школы № 75 в Суворовском, открыт после реконструкции лицей № 20, а после капремонта - школа № 84.

- Мы продолжим наращивать темпы по строительству социальных объектов, - заверил Алексей Логвиненко. - Например, получено положительное заключение экспертизы на проектно-изыскательские работы по строительству современного восьмиэтажного хирургического комплекса на территории ЦГБ.

Несмотря на реорганизацию системы здравоохранения, город продолжает финансировать медучреждения. Депутаты гордумы поддержали выделение для них более 200 миллионов грантов.

- Каждый год у нас увеличивается финансирование и эффективность муниципальных программ. За прошлый год совокупная оценка эффективности их реализации превысила 97 процентов. Текущий год по доходу, бюджету, субсидиям больше предыдущего, значит, нагрузка на город удваивается. И нам нельзя снижать темпы по выполнению социальных обязательств, - подчеркнул глава.

Как отметили на заседании, лучше показатели по реализации муниципальных программ за прошлый год показала сфера образования. Алексей Логвиненко поручил поощрить специалистов, которые обеспечили такие результаты.

Первым на повестке стал вопрос о ходе реализации муниципальных программ в Ростове в 2022 году. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

БОЛЕЕ 440 МЛН РУБЛЕЙ НА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Одной из главных тем стала организация летнего отдыха для детей.

- Так, в этом году оздоровительной кампанией планируем охватить более 103 тысяч ребят. На эти цели из областного и городского бюджетов выделено более 440 миллиона рублей, - рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Особое внимание — ребятам из малоимущих семей и детям мобилизованных. Городской департамент соцзащиты населения уже приобрел 4,1 тысячи путевок в оздоровительные и санаторные лагеря донского региона и Кубани. Родители, купившие путевки самостоятельно, получат компенсацию.

Как напомнил глава, оздоровительная кампания стартует 25 мая, и в первую смену на отдых отправятся 1500 юных ростовчан.

Летний отдых школьников организуют сразу по нескольким направлениям. Более десяти тысяч ребят посетят 83 лагеря с дневным пребыванием, более тысячи поедут на профильные смены в Ростовской области и на Черноморское побережье. Также более десяти тысяч детей поучаствуют в учебно-тренировочных сборах, выездах на соревнования, фестивали и экскурсии, а более 20 тысяч, оставшихся на каникулы в донской столице, смогут посетить мероприятия Домов и Центров детского творчества, кружков и секций.

- Подростки возрастом от 14 до 18 лет смогут летом трудоустроиться. В ближайшее время создадим рабочую группу, подключим работодателей, чтобы они предусмотрели, куда могут устроиться работать подростки, - дал задание Алексей Валентинович. - Поручил увеличить количество рабочих мест для школьников, которые изъявили желание трудиться летом.

ЧТОБЫ БЫЛО ТЕПЛО ВОВРЕМЯ И БЕЗ ПОРЫВОВ

Следующий ключевой вопрос сегодняшней коллегии — подготовка Ростова-на-Дону к очередному отопительному сезону. К ней приступили сразу после отключения отопления в апреле. Первый этап испытаний тепловых сетей на максимальную температуру в центральной части города уже прошел. Коммунальщики выявили и устранили семь дефектов на магистральных трубопроводах, горячее водоснабжение в домах было восстановлено в нормативные сроки.

С 14 мая в Западном жилом массиве и в части центра города проходит второй этап гидравлических испытаний. Восстанавливать горячее водоснабжение начнут 27 мая.

- Мы учли опыт прошлого года и развели по времени эти два вида проверок теплосетей – на максимальную температуру и на давление. Такой формат положительно сказался на сроках устранения дефектов, поскольку позволил снизить нагрузку на ремонтные бригады, - объяснил глава. - Кроме того, мы добились от ресурсоснабжающих организаций существенного увеличения по сравнению с 2022-м количества ремонтно-восстановительных бригад, задействованных при опрессовке. На сегодня работает 18 бригад и еще пять находятся в резерве.

К регламентным работам по подготовке школ и детсадов приступили и организации соцсферы — завершить их планируется до первого сентября.

Также под контролем администрации подобной работой занимаются управляющие компании, ТСН, ЖСК. До 15 сентября они должны промыть, провести ревизию, опрессовать домовые системы отопления.

Всего в Ростове к зиме нужно подготовить 461 объект социальной сферы, 4762 многоквартирных дома с центральным отоплением, 247 котельных и 601 километров теплосетей.

Своевременность работ контролируется каждую неделю на заседаниях городского штаба по подготовке к новому отопительному сезону и на выездных мероприятиях. На особом контроле городских властей — не только своевременное устранение дефектов, выявленных при испытаниях, но и модернизация инфраструктуры «Ростовскими тепловыми сетями» за счет средств фонда национального благосостояния.

- Ростов благодаря поддержке области первым в стране получил такую финансовую помощь в размере трех миллиардов рублей для коммерческой организации, - напомнил Алексей Валентинович. - Это будет самое масштабное за последние годы обновление коммунальной инфраструктуры, что, безусловно, позволит снизить аварийность на сетях.

Всего программой на 2023-2024 годы предусмотрена модернизация 24 участков магистральных тепловых сетей и насосной станции Темерник.

На текущий год запланирована полная модернизация 14 участков. Сейчас в работе уже семь участков: по улицам 339 Стрелковой Дивизии, 2-я Краснодарская, на пересечении улиц Мечникова/Юфимцева, на проспекте Королева, по улицам Шеболдаева, Филимоновская и Социалистическая. По остальным объектам скоро будет готова документация, и коммунальщики приступят к работам.

Договор на техобслуживание теплосетей в муниципальной собственности для их оперативного ремонта заключен с организацией «Теплокоммунэнерго».

Как рассказали на коллегии, ресурсники из года в год увеличивают финансирование инвестиционных и производственных программ. Если в прошлом году в Ростове он составил 1,3 миллиарда рублей, то в этом — 2,7 миллиарда.