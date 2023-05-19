Для студентов провели экскурсию по строительным площадкам на левом берегу Дона

Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

В донской столице кульминацией одного из этапов форума «Строители будущего» стала тематическая экскурсия на левый берег Дона. Там сейчас возводят жилой комплекс и соответствующую инфраструктуру.

УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Экскурсию для студентов из строительных вузов и ссузов Мариуполя, Донецкой Народной Республики и Ростовской области провели специалисты группы компаний «ЮгСтройИнвест».

Студенты, которые планируют связать свою жизнь с возведением зданий, своими глазами увидели, как реализуется масштабный инвестпроект.

Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

В начале мероприятия ребятам показали макет квартала и рассказали о преимуществах проекта. Речь идет о яркой архитектуре, продуманном благоустройстве и озеленение. В ЖК большой парк будет располагаться прямо в черте квартала, с него будут открываться виды на Дон, «Ростов Арену» и правый берег города.

ГОТОВЫ ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ

Затем специалисты компании провели ребят по стройплощадкам квартала: строящимся домам, социальным объектам и парку. Студенты узнали секреты мастерства у профессиональных строителей.

Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

— Приятно, что наши стройплощадки выбрали для посещения студентов. Это говорит о доверии и особом внимании к проекту «Левобережье». У нашей компании большой опыт в строительстве и мы готовы делиться им с молодежью. В нашей сфере важны кадры, и чтобы стать лучшими специалистами, ребята должны учиться у лучших. На наших площадках у них есть такая возможность, - рассказал директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Владимирович Папко.

Отметим, в числе организаторов ростовского этапа форума «Молодой специалист – строитель будущего» выступили Минстрой Ростовской области и Российской Федерации.