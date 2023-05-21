Успеть за 79 секунд: Как сомелье из Таганрога «сделала» шеф-поваров на Кубке России по открыванию устриц

Виталия тренировалась целый год: поставила цель - хотя бы выйти в финал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Таганрога 34-летняя Виталия Лотошникова - устричный сомелье. Таганроженка настолько преуспела в деле по открыванию моллюсков, что одержала победу на Чемпионате России. Ее личный рекорд: двадцать моллюсков за 79 секунд.

Виталия рассказала «КП-Ростов-на-Дону», было ли ей сложно соревноваться с российскими коллегами сомелье - во Франции их еще называют экайе, какая разница между открыванием устриц на кухне и на сцене.

Чемпионка России по открыванию моллюсков из Таганрога рассказала, как она стала устричным сомелье. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

«И ЧТО ВЫ НЕ ЕДИТЕ?»

Первую устрицу Виталия попробовала семь лет назад. Тогда с компанией друзей они заказали на дом свежих устриц. Но весь вечер к ним никто даже не притрагивался – просто потому, что открывать на тот момент не умели.

- Эти «камни» стояли на столе весь вечер, - смеется теперь уже устричный сомелье. – Помню, как ходила и возмущалась: «И что вы не едите? Я нашла вам поставщика и доставку… Это же устрицы! Их добывают водолазы на глубине 70 метров!». Правда, и сама тогда не знала, как к ним поступиться.

Так устрицы и вошли в жизнь таганроженки. Со временем Виталия научилась открывать моллюсков, но делала этот как любитель. Тогда решила учиться дальше: она прошла в Москве обучение по открыванию устриц, а также курс устричного сомелье.

С такой подготовкой таганроженка решила в прошлом году попытать успеха на Кубке Юга по их открыванию «Наутилус ойтерфест».

- Предложил знакомый, но сначала я не решалась, - вспоминает собеседница. - Мне рассказывали, что на такие соревнования приезжают ребята из Крыма, работающие на устричной ферме. Представляете, сколько устриц в день они открывают? Я же на тот момент за весь месяц открыла всего-то 24 моллюска… Но решилась и неожиданно победа оказалась за мной. Наверное, конкуренты просто расслабились - не ожидали такой прыти от новичка.

Перед тем, как устрицу съесть, ее еще нужно открыть. Этим в ресторанах занимается специально обученный человек – устричный сомелье, или как его еще называют во Франции - экайе. Фото: Марина БУНАКОВА

«КУБОК ВОЗЬМУ Я»

Дальше по курсу – Кубок России… Виталия тренировалась целый год: поставила цель - хотя бы выйти в финал. За это время сама проводила устричные фестивали, где собственноручно открывала устриц на всех мероприятиях, чтобы поставить руку и наработать скорость.

- Приехала в Москву, посмотрела на технику соперников и поняла, что у них нет шансов меня победить, - смеется устричный сомелье из Таганрога. – Я зашла и сразу сказала всем: возьму Кубок. Среди участников были 21 мужчина и 3 девушки. Поэтому я решила сделать так, чтобы первые волновались, стоя рядом со мной – одно плечо у меня было оголено.

Согласно заданию, участники как можно быстрее должны были открыть 20 уcтриц, весом от 65 до 85 граммов. Из инструментов в арсенале - устричный нож, кольчужная перчатка от порезов на левую руку и полотенце. Ну, а дальше - умение и ловкость.

На Кубке России было три раунда. В первом - Виталия открыла 20 устриц за минуту 28 секунд, во втором – за минуту 26 секунд, а в третьем - превзошла саму себя: минута 19 секунд. Это почти в пять раз быстрее, чем у других участников.

- В итоге я «сделала» шефа, который за выходные открывает по две тысячи устриц в рыбном ресторане в Москве, - отмечает девушка. – После этого стали поступать предложения о работе в столице, в мне и на Юге хорошо.

Многие предпочитают заправлять устрицы с соком лимона – это самое простое. Фото: Елена КРИВЯКИНА

НА ЗАМЕТКУ

Как правильно открывать и подавать

Виталия поделилась советом, как быстро открывать устриц. В левой руке крепко зажимается раковина хвостом к повару. В правую руку берется устричный нож, который проталкивается в отверстие и поддевает верхнюю створку раковины. Далее - подрезается ножка устрицы, и она открывается.

Многие предпочитают заправлять устрицы с соком лимона – это самое простое. Но Виталия советует три рецепта. Первый – это «устрицы а-ля русс»: к моллюскам добавляются хрен, томатный сальс-соус и капелька водки. Такие подавали на теплоходе «Титаник». Второй – устрицы с виноградным уксусом. И третий – устрицы с молотым перцем и черным хлебом с маслом. Мастер уверяет: вкусно непередаваемо!

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