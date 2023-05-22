В Ростове-на-Дону при покупке квартиры будущие жильцы получат в подарок мебель и технику

При покупке трехкомнатных квартир в ЖК «Измаильский экоквартал» будущим жильцам подарят сертификаты на мебель и бытовую технику. Фото:​ предоставлено ГК «Альянс».

В Ростове-на-Дону при покупке трехкомнатных квартир в ЖК «Измаильский экоквартал» будущим жильцам застройщик «Альянс» дарит сертификаты на мебель и бытовую технику.

Выгодное предложение распространяется на квартиры в уже эксплуатируемых подъездах. Так, новоселы смогут быстрее стильно обустроить свой дом и при этом сэкономить значительную денежную сумму и время.

Отметим, что жилой комплекс состоит из девяти корпусов от 10 до 14 этажей. Всего в домах находится 416 квартир. На каждом этаже – от 2 до 5 квартир. Главным отличием от других комплексов стали трехметровые потолки и панорамное остекление. Благодаря такой планировке квартиры наполняются светом и воздухом. Также все квартиры сдаются с индивидуальным отоплением и черновой отделкой, в которую включены шумоизоляция, стяжка пола и теплоэффективная штукатурка холодных стен. В строительной компаний отмечают, что при покупке будущие жильцы могут выбрать три вида ремонта – по дизайнерским разработкам, предчистовую отделку и ремонт "под ключ".

Для удобства собственников квартир в доме есть кладовые, а также колясочные на первом этаже. Для владельцев авто предусмотрен подземный паркинг с лифтом, который соединяет жилую зону и сами парковочные места. На территории жилого комплекса есть детские площадки, а также зоны для отдыха и спорта. Одним из главных украшений комплекса бизнес-класса стал фонтан. Кроме того, застройщик позаботился об озеленении, учитывая смену времен года.

Планировочные решения трехкомнатных квартир в ЖК «Измаильский экоквартал». Фото:​ предоставлено ГК «Альянс».

Сегодня подходит к концу строительство третьей очереди, и в «Измаильском экоквартале» осталось всего 44 квартиры площадью от 39 до 120 квадратных метров. Сдача запланирована на третий квартал 2023 года.

Важно, что благодаря высоким потребительским качествам жилой комплекс «Измаильский экоквартал» получил наивысшую оценку в рейтинге федерального портала ЕРЗ. РФ, заняв первое место среди новостроек Ростовской области.

Узнать условия проведения акции, сроки и место получения, а также записаться на просмотр комплекса можно в официальном офисе продаж застройщика ГК «Альянс» по телефону: 8-863-204-62-04.

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