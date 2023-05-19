Мальчишкой влюбился в небо: 100-летний ветеран вспоминает, как пробирался через линию фронта, когда подбили его самолет

Николай Михайлович как сейчас помнит свои боевые вылеты и рад гостям, которые поздравляют ветерана с вековым юбилеем. Фото: военный комиссариат Ростовской области

В семье ветерана Николая Ямченко из Новочеркасска — большой праздник. Папа, дедушка и прадедушка большого семейства — героический летчик, совершивший 36 боевых вылетов, участвовавший в параде Победы на Красной площади в 45-м - отметил вековой юбилей. Глядя на него сегодня, трудно представить, что после войны он не мог устроиться на работу, зато через время участвовал в становлении целого микрорайона Новочеркасска. Семья ветерана рассказала о долгой и славной жизни убеленного сединами мужчины, в глазах которого все еще блестит задор мальчишки, влюбленного в небо.

ОРКЕСТР ДЛЯ ОДНОГО ВЕТЕРАНА

Столетие ветерана — это праздник для всего города. Поэтому в гости к Николаю Михайловичу пришел с выступлением военный оркестр 150-й дивизии восьмой Общевойсковой Армии. Когда музыканты стали исполнять легендарную песню «День Победы», мотив тут же подхватили юнармейцы, школьники, члены Совета ветеранов и жители микрорайона — все они не могли не поздравить юбиляра. Именинник приветствовал пришедших с открытого балкона.

Поздравить ветерана пришел военный оркестр. Фото: военный комиссариат Ростовской области

Поздравить фронтовика со столетием от имени губернатора поспешил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров, начальник военного следственного отдела СК по Новочеркасскому гарнизону Александр Аксенов, руководитель Новочеркасского военного комиссариата Олег Волков, администрация города и сотрудники Новочеркасской ГРЭС. Военные постарались порадовать ветерана подарками — современным телевизором, юбилейным тортом...

Николай Михайлович был рад гостям и тепло приветствовал всех пришедших.

Жители целого района Новочеркасска не могли не поздравить Николая Михайловича. Фото: военный комиссариат Ростовской области

ДВА ГОДА ЖДАЛ ВЫЗОВА НА ФРОНТ

Еще будучи мальчишкой он влюбился в небо. Будущий ветеран родился в селе Бобриково Ровеньковского района Ворошиловградской области Украинской ССР в семье простых рабочих. Был старшим ребенком, поэтому все хлопоты по домашнему хозяйству и воспитанию младших братьев и сестер легли на его плечи. Но была у него одна мечта и любовь — небо. После девятого класса он прошел медкомиссию и был направлен на учебу в Аэроклуб. Спустя всего год юный летчик сел за штурвал своего первого самолета У-2.

Но тут началась война... В июле 41-го, аэроклуб эвакуировали в Сибирь, где Николай провел более двух лет в ожидании призыва на фронт, оттачивая свое летное мастерство.

Николай Михайлович приветствовал гостей с балкона. Фото: военный комиссариат Ростовской области

Его призвали весной 1944-го в 126-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

В сентябре состоялся его первый боевой вылет с экипажем. Задачу руководство поставило следующую: нанести удар по позициям фашистов в Латвии. То, что происходило во время боевого вылета, Николай Михайлович не раз рассказывал школьникам.

ПАРАШЮТ ЧУДОМ РАСКРЫЛСЯ

При очередной бомбардировке противника его самолет подбили. Два истребителя фашистов «висели» на хвосте. Экипажу пришлось срочно катапультироваться, и Николай последним покинул самолет. Парашют чудом раскрылся, но Николай сильно ударился о землю и потерял сознание. Очнулся летчик на лесной поляне - самолет упал рядом с линией фронта. Николай быстро направился в сторону леса, старался передвигаться незаметно ночью. Пять дней без еды и воды пробирался к своим по лесам через линию фронта. Изможденного бойца обнаружил советский солдат, он и помог Николаю Ямченко вернуться в свой полк. Едва залечив ранения, молодой летчик вернулся в строй.

Николай Михайлович рад гостям. Фото: военный комиссариат Ростовской области

До конца Великой Отечественной он также летал в составе третьего запасного авиационного полка. За время войны освоил 11 типов самолетов и совершил 36 боевых вылетов. Николай Ямченко воевал на Ленинградском, 1-м и 2-м Прибалтийских, 3-м Белорусском фронтах, был отмечен правительственными наградами, в том числе – двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Великой Отечественной войны, медалями «За победу над Германией» и «За взятие Кенигсберга». Последний свой вылет совершил 8 мая 1945 года...

Николай Михайлович возглавляет большую семью. Фото: военный комиссариат Ростовской области

«ВСЯ ГРУДЬ В ОРДЕНАХ, А НА РАБОТУ НЕ МОГ УСТРОИТЬСЯ»

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошел легендарный парад в честь окончания Великой Отечественной войны. В параде принимали участие 24 маршала, 249 генералов, 2 536 офицеров и 31 116 рядовых и сержантов. В их числе и боевой летчик Николай Ямченко, о чем с гордостью рассказывают его правнуки. Правда, даже с боевыми заслугами первое время летчик не мог устроиться на работу.

- Вся грудь в орденах, а аттестата об образовании нет. Полученное в летном училище в мирное время не пригодилось, - рассказывает старший внук Николай. - Тогда дедушка пошел на завод учеником слесаря. Однажды, проходя по городу, зашел в понравившиеся здание. Оказалось, это техникум торговли. Руководство учебного заведения с радостью приняло фронтовика на обучение.

Имениннику привезли юбилейный торт. Фото: военный комиссариат Ростовской области

ПОМОГ ЦЕЛОМУ ПОСЕЛКУ

Зато позже, в 60-х годах, когда вводилась в эксплуатацию Новочеркасская гидроэлектростанция, Николай Михайлович принимал активное участие в развитии микрорайона Донской в Новочеркасске — местные знают его как поселок Энергетиков. Фронтовик был начальником отдела снабжения и технического обеспечения станции.

А главное богатство Николая Михайловича — большая семья. С супругой у них родилось две дочери. Сегодня его окружают четверо внуков и девять правнуков.

«КП — Ростов-на-Дону» присоединяется к поздравлениям. Здоровья вам, Николай Михайлович, и пусть каждый день приносит добрые вести!

С детства Николай Михайлович грезил о небе. Фото: военный комиссариат Ростовской области

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