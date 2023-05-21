Советские красавицы в купальниках, съемки фильма и город, которого нет: в интернете появился ретро-архив старого Ростова

За символическую плату во владение покупателя попадают более 10 тысяч фотографий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове стала набирать обороты торговля фото старинного Ростова. Можно увидеть и дореволюционный город, и донскую столицу в годы Великой Отечественной войны, и времена СССР во всей красе. Причем некоторые снимки дошли до наших дней с оригинальными подписями и геолокацией.

За символическую плату во владение покупателя попадают более 10 тысяч фотографий. Но архив постоянно пополняется. Также в фотобазе есть особая функция – навигационная карта. То есть можно нажать на любое место в Ростове, и сразу высветится фото, как выглядела та или иная улица несколько десятилетий назад.

ПАМЯТЬ ЗА 100 РУБЛЕЙ

- Нет ничего лучше, чем вернуться в прошлую жизнь и прогуляться по улицам того Ростова. Каждый раз, когда открываю архив и просматриваю снимки, вижу себя все тем же пацаном из молодости. Это просто настоящая машина времени какая-то! - пишет один из продавцов на бесплатной доске объявлений.

Но вот как в руки мужчины попал этот архив фото, дончанин толком и не сказал. Лишь обмолвился, что узнал об архиве абсолютно случайно и решил немного подзаработать. Спрос есть: меньше, чем за месяц продал ссылку на архив уже шести людям.

В фотобазе есть особая функция – навигационная карта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Другая дончанка пошла еще дальше. И ту же самую ссылку продает в разы дороже. За один лишь снимок она просит 100 рублей. Поэтому, чтобы заполучить весь архив, придется знатно раскошелиться.

- Мой сын увлекается фото. И как-то в Интернете нашел сайт, где собраны все старинные снимки, сделанные в разные годы и разными людьми. Прислал ссылку на архив мне и сказал: «Пользуйся ею, как хочешь», - объясняет собеседница.

Есть и те продавцы, которые делятся этой популярной ссылкой абсолютно бесплатно. Стоит просто попросить.

РОСТОВЧАНКИ В КУПАЛЬНИКАХ И "ПОХИЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА"

И вот, когда ссылка получена, пытаемся разобраться, как пользоваться этим чудесным архивом. Для удобства в фотобазе можно указать интересующий период, настроить координаты и подождать пару секунд. В награду за ожидание - сотни нужных фото.

На снимках есть и мукомольная мельница Парамонова, сфотографированная в начале XX века. А вот - по проспекту Шолохова едет на велосипеде ростовчанин. Фото сделано на 8-милиметровую кинопленку.

Запечатлен даже луна-парк в парке Горького в 1971 году, где на каруселях катаются влюбленные парочки.

Или - на пересечении 25-й Линии и улицы 2-й Пролетарской дорогу переходит мужчина. К фото прилагается и подробная подпись: «Цистерна справа - остатки пункта по торговле керосином. Мы называли такие пункты «Керосинками». На момент съемки пункт уже давно не работал, а цистерну почему-то сразу не убрали. Вторая, известная мне керосинка, находилась на углу 40-й Линии и ул. Вити Черевичкина».

Каких только мест Ростова на снимках нет! Фото: Михаил ФРОЛОВ

А такого вида на строящийся Александровский мост вы бы точно нигде не увидели. По железнодорожным путям мужчина несет человека со связанными за спиной руками. Можно, даже подумать, что это похищение. Но в комментариях указано, что на фото попал момент съемки любительского фильма дончан.

Есть и фото ростовчанках на городском пляже на фоне реки Дон, и цветущих тюльпанов у парка Горького. Даже полвека назад там многолюдно, как и сейчас.

Идем дальше по улице Большой Садовой к проспекту Ворошиловскому. Напротив книжного магазина неизвестному фотографу позируют трое молодых деловых мужчин в костюмах и галстуках.

В архиве даже нашлось фото болгарской делегации, сделанное на проспекте Коммунистическом.

- Председатель Ростовского горисполкома Щербаков В.А. показывает новый жилой район (ныне Западный, - прим авт.) делегации из Болгарии, - подписано под кадром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Этикету - да, солнцу в зените - нет: три главные ошибки неудачных отпускных фото назвал ростовский фотограф

Ростовский фотограф поделился лайфхаками, как привезти из отпуска небанальные фото не только для соцсетей, но и которые хочется распечатать (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Русский - в США: фотограф из Ростова - о том, как к нему относятся американские друзья сейчас

Ростовчанин рассказал, изменилась его жизнь после переезда за границу (подробнее)