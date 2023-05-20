Алексей Логвиненко наградил победителей проекта «Юнармейский марш» на «Самбекских высотах»

Награды получили лучшие юнармейцы, наставники, отряды и школы. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В субботу, 20 мая, в Донском военно-историческом музейном комплексе «Самбекские высоты» торжественно наградили лидеров военно-патриотической работы «Золотая звезда-2023». Здесь чествовали лучших юнармейцев, наставников, отряды и школы Ростова-на-Дону.

Вместе с Героем России генерал-майором Анатолием Сафроновым, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания России Ларисой Тутовой и депутатом Заксобрания донского региона Максимом Геласом глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко вручил медали за участие в Военном Параде в День Победы 200 юнармейцам.

ЛУЧШИЕ ЮНАРМЕЙЦЫ И НАСТАВНИКИ

По итогам патриотического проекта «Юнармейский марш» лучшими отрядами были признаны: среди 3-4 классов отряд школы № 67, среди 5-7 и 8-11 классов — отряды школы № 16. Абсолютным лидером среди учреждений дополнительного образования стал военно-патриотический клуб «Вымпел» Дворца творчества детей и молодежи, абсолютным победителем проекта в этом году стал Ворошиловский район города, а школа № 16 в четвертый раз завоевывает абсолютное лидерство в проекте.

В номинации «Юнармеец года» награды получили Илья Сильченко из клуба «Вымпел», Владимир Шишков из школы № 16, Дарья Колесникова из юридической гимназии им. М.М. Сперанского, Злата Шляхта из школы № 49 и Екатерина Зимовейскова из школы № 78.

В номинации «Наставник года» были названы имена победителей — учитель физкультуры школы № 67 Александра Архипова, педагог-организатор ОБЖ школы № 49 Елена Белоножко, педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи, координатор модуля «Школа маленьких патриотов» Александр Щенников.

- Это педагоги, которые на протяжении многих лет не только готовят ребят к соревнованиям - они живут жизнью юнармейцев. Их воспитанники – настоящие патриоты России! - заметил Алексей Валентинович.

Также свои награды получили лучшие руководители районных центров патриотического воспитания. Это Галина Бабанская из Ворошиловского района и Наталья Гура из Первомайского.

Трогательным было награждение самых маленьких участников - лидеров модуля «Школа маленьких патриотов» проекта «Юнармейский марш» отметили впервые. Это отряды «Соколята» детсада № 192 и «Юные патриоты» из сада № 310.

ОТМЕТИЛИ МУЗЕИ

Большой вклад в воспитание ребят вносят школьные музеи. Седьмой год подряд лучшим в городе оказывается Музей истории и развития гимназии Юридической гимназии № 9 Железнодорожного района. Лучшим экскурсоводом стали ученик девятой гимназии Иван Золотухин и 16-й школы Владислав Лобов.

А победу в номинации «Почетный караул Поста № 1»забрала школа № 61 с командиром Владиславом Венгеровым.

Благодарственными письмами администрации города за успехи в патриотическом воспитании детей были поощрены педагоги дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи Сергей Нечаев и Валентин Хмура, преподаватель-организатор ОБЖ школы № 78 Игорь Протченков, педагог дополнительного образования Центра детского технического творчества Сергей Деркач.

В проекте «Юнармейский марш» определили лучших координаторов: ими стали ведущие методисты по воспитательной работы отделов образования — Надежда Клевцова в Ворошиловском районе, Мария Катышева в Кировском и Ольга Ефимова в Советском.

МАЛЫЕ ДЕЛА ПРИБЛИЖАЮТ К ПОБЕДЕ

- Военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения мы уделяем особое внимание, - отметил глава администрации Ростова-на-Дону. - В условиях проведения спецоперации эта работа приобрела особый смысл. Ведь буквально в нескольких километрах от нас армия России отстаивает независимость и безопасность страны. А мы помогаем фронту и формируем сознание будущих поколений.

Глава уверен, что работа всех, кто причастен к военно-патриотическому воспитанию, идет от сердца и без формализма.

- Примером является ростовских школьников, написавших за весь год более 30 тысяч писем бойцам, - заметил Алексей Валентинович. - Также в городе появилась новая традиция – присваивать имена Героев спецоперации школам и юнармейским отрядам. Экспозиции о героях СВО появляются в школьных музеях, музейных комнатах и уголках. Ребята делают бойцам маскировочные сетки, медицинские шины, окопные свечи. Такая практика малых дел приближает нас к Победе! Спасибо вам, ребята!