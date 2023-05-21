Алексей Логвиненко принял участие в велопараде

Более семи тысяч человек проехались на велосипедах по Ростову в это воскресенье. Фото: пресс-служба администрации города

В воскресенье, 21 мая, в Ростове-на-Дону тысячи жителей донской столицы и гости города собрались на традиционном, давно полюбившемся людям спортивном празднике. Ростовский велопарад с утра пораньше собрал более семи тысяч участников. Активное участие в нем принял, проехав по заявленной дистанции на своем велосипеде и глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

- Это спортивное мероприятие прошло уже в шестой раз, а интерес велолюбителей к нему только растет! - заметил Алексей Валентинович. - Да и в целом велодвижение становится в нашем городе все более популярным. Общими идеями и целями в Ростове объединены более 100 тысяч велосипедистов. И мы стараемся создавать для них необходимые условия.

Так участники массового велопарада смогли проехать на велосипедах от Театральной площади до главного железнодорожного вокзала, потом по проспекту Сиверса до Левобережной улице и у стадиона «Ростов Арена» развернулись и через Ворошиловский мост вернулись на правый берег Дона, на Большую Садовую и приехали к стартовой точке, на Театральную площадь.

На сегодня в Ростове оборудованы специальные дорожки на Левобережной улице, по Коммунистическому проспекту, по проспекту Космонавтов, по улицам в микрорайоне Левенцовском, на Гребном канале «Дон», в городских парках, в том числе в новом экопарке «Первая миля». Непрерывная велозона организована по улице Пушкинской. Подобную непрерывную зону движения для велосипедистов планируют создать и по улице Береговой. В перспективе в городе должны появится более 25 километров велодорожек.

Все велосипедисты участвовали в велопараде бесплатно и добровольно. Важно, что этот спортивный праздник не был соревнованием — здесь не было первых и отстающих. Все следовали с общей скоростью колонны около 14-15 километров в час, не обгоняя друг друга, а, наоборот, подбадривая и даря улыбки и хорошее настроение окружающим. Участие самых маленьких любителей спорта горячо приветствовалось, но будущее ростовского спорта родители могли взять только, оснастив свои велосипеды специальными детскими креслами. Колонну сопровождали волонтеры для координации действий и помощи участникам, если она понадобится в пути.

Для многих ростовчан мало просто приехать на велопарад в спортивном костюме — нужно заявить о себе, так что велопарад — это не только спортивно, но еще и зрелищно, красочно и весело. И среди участников прошел популярный конкурс «Лучший костюм ростовского велопарада — 2023».

- В очередной раз велосипедисты доказали горожанам, что велосипед - это не просто спортивный атрибут, а удобное и экологически чистое средство передвижения! - подчеркнул Алексей Логвиненко. - Уверен, что каждый, кто покорил сегодня дистанцию в 20 километров, получил заряд позитива и массу ярких впечатлений.

Также участники спортивного мероприятия поддержали экологичное отношение к родному городу. На старте и финише их ждали точки раздельного сбора мусора — бутылочки с водой, которыми запаслись велосипедисты, отправились в правильные контейнеры. Кроме того, всем желающим волонтеры поисково-спасательного отряда провели полезнейший ликбез о том, что делать, если человек потерялся: к кому обращаться и как не потеряться самому и помочь тому, кто не может найти дорогу домой.