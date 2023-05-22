Участник проекта «Герои в белых халатах», хирург-имплантолог Тимур Хамзатов: «Позитивный настрой пациента - это половина успеха в лечении»

Фото: "Доктор Келлер"

В преддверии Дня медицинского работника «КП - Ростов-на-Дону» запускает серию публикаций о врачах — «Героях в белых халатах», ежедневно трудящихся на благо здоровья жителей Дона. Они рассказывают о медицинской практике, своем развитии в профессии, делятся интересными историями и советами.

Хамзатов Тимур Саидович – врач, челюстно-лицевой хирург, хирург-имплантолог сети стоматологий «Доктор Келлер». Выполняет восстановительные операции челюстно-лицевой области, операции по протезированию при полном отсутствии зубов, костно-пластические операции и другие оперативные вмешательства. В профессии более 12 лет.

Тимур Саидович окончил РостГМУ в 2011 году по специальности «Педиатрия» и Чувашский государственный университет в 2021 году по специальности «Стоматология». Проходил ординатуру по челюстно-лицевой хирургии на базе РостГМУ, получил первичную специализацию по хирургической стоматологии в 2019 году.

В рамках проекта «Герои в белых халатах» Тимур Хамзатов рассказал редакции «Комсомольская правда – Ростов» о том, как он стал стоматологом, как нужно разговаривать с пациентами и от чего зависит успех лечения.

Фото: "Доктор Келлер"

- Тимур Саидович, расскажите - на лечении каких заболеваний Вы специализируетесь, с какими проблемами помогаете справиться пациентам?

- Моя специализация – это патологии челюстно-лицевой области, опухоли, травматические повреждения костей лицевого скелета, кистозные образования лица и шеи, воспалительные заболевания гайморовых пазух, слюнно-каменная болезнь и другие заболевания слюнных желез, врожденные и приобретенные аномалии челюстно-лицевой области.

- Почему Вы выбрали профессию хирурга, и насколько сложно было ее освоить?

- После окончания школы у меня появилась цель стать стоматологом. Выбрал именно Ростовский государственный медицинский университет. Поступить на факультет стоматологии тогда мне не удалось, но получилось зачислиться на педиатрический факультет. Когда нужно было выбирать специализацию, я, конечно, остановился на челюстно-лицевой хирургии, ведь эта специальность напрямую связана со стоматологией. Точнее стоматология тесно связана с челюстно-лицевой хирургией.

Освоить челюстно-лицевую хирургию было не так просто, поскольку все 6 лет учебы я больше занимался изучением всего человеческого организма, тогда как у стоматологов уклон на изучение патологий головы, шеи и зубочелюстной системы. Но, благодаря упорству и высоким профессиональным качествам моих наставников, уже через полгода ординатуры все получилось - мне было доверено самостоятельно вести скоропомощной прием пациентов с патологией лица и шеи. А в 2021 году я получил второе высшее образование уже по специальности «Стоматология» в г. Чебоксары. Добился своего.

- Что больше всего Вам нравится в медицинской практике и почему?

- Самый главный плюс — это возможность помогать тем, кто в этом нуждается. Осознание того, что я могу быть полезным, понимание, что человек доверяет мне самое ценное, свое здоровье, мотивирует меня каждое утро с удовольствием ездить на работу.

- Что Вы делаете, чтобы развиваться в профессии?

- Во-первых, это чтение медицинской литературы, разных авторов, в том числе, иностранных. Во-вторых, систематические посещения курсов повышения квалификации, научных конференций, конгрессов в разных точках нашей страны.

- Можете рассказать какие-то поучительные истории из вашей практики?

- За 12 лет моей работы было много поучительных историй. Я видел много тяжелых травм костей черепа и лицевого скелета, полученных в результате ДТП, падения с высоты, множество покусанных собаками за лицо детей и взрослых, производственных и бытовых травм. Каждая из этих историй поучительная, каждый случай пропускаешь через себя.

- На Ваш взгляд, от чего зависит успех лечения?

- В первую очередь, от опыта и квалификации врача. Важен и командный подход, если в лечении задействовано несколько докторов разных специальностей, а это часто встречается в нашей практике. Второй немаловажный фактор — это наличие современного диагностического и операционного оборудования. Ну и третье — это доверие пациента к своему лечащему врачу. Позитивный настрой пациента - это половина успеха в лечении!

- Как убеждаете своих пациентов полностью выполнять рекомендации?

- Есть разные методы убеждения. Самое важное - необходимо найти общий язык. Нужно объяснять пациенту понятными словами, используя как можно меньше медицинских терминов. У нас в клинике есть отдел медицинских координаторов, благодаря которым связь между пациентом и доктором непрерывна. Любой непонятный для себя вопрос пациент может уточнить в любое время суток.

- Наверняка, Ваши пациенты возвращаются со словами благодарности. Что обычно говорят?

- Обычно возвращаются с подарками. Любому врачу приятно слышать слова благодарности.

- Чем Вы занимаетесь в свободное время – хобби, интересы? Есть ли на это время?

- К сожалению, не так уж и много свободного времени. Свое свободное время стараюсь уделять семье. Занимаюсь спортом, так как хирург без адекватной физической нагрузки легко может «заработать» заболевания опорно-двигательной системы.

- Что пожелаете читателям КП?

- Читателям пожелаю крепкого здоровья. Не забывайте — профилактика любого заболевания лучше всякого лечения!

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